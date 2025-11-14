Zadetek na lotu: so na rajskem otoku ujeli enega od najnevarnejših Rusov?

Na tajskem otoku Phuket so aretirali 35-letnega državljana Rusije, za katerim so Združene države Amerike že pred leti izdale tiralico zaradi kibernetskih napadov na vladne institucije v ZDA in Evropi. Čeprav njegovega imena tajske oblasti še niso razkrile, je glede na opis osumljenca zelo verjetno, da gre za Alekseja Lukaševa, pripadnika ruske obveščevalne službe GRU in enega najnevarnejših hekerjev vseh časov.

"Vrhunski heker v globalnem merilu." Opis ustreza samo enemu človeku.

Ruskega državljana so v mestu Phuket na istoimenskem največjem tajskem otoku aretirali po tem, ko je ameriški preiskovalni urad FBI tajske organe pregona obvestil, da je oseba, ki je na seznamu iskanih v ZDA, 30. oktobra vstopila na Tajsko in se prijavila v hotel v okrožju Talang.

Gre za "vrhunskega hekerja v globalnem merilu", ki je v preteklosti vdiral v nekatere najbolje varovane računalniške sisteme in izvedel ogromno napadov na različne vladne agencije in institucije v več državah, so v sporočilu za javnost razkrili pri tajski kibernetski policiji.

Imena ruskega hekerja sicer niso izdali, a opis njegovih dejavnosti in starost ustrezata samo enemu ruskemu hekerju, ki jih s tiralicami išče FBI – Alekseju Lukaševu.

Aleksej Lukašev v uniformi Foto: VK.com / Vir neznan

Član ene od najbolj zloglasnih hekerskih združb vseh časov

Aleksej Viktorovič Lukašev je višji polkovnik v ruski obveščevalni službi GRU (Glavni obveščevalni direktorat), Združene države Amerike pa ga iščejo zaradi suma, da se je leta 2016 z vdiranjem v strežnike demokratske stranke vmešaval v predsedniške volitve v ZDA, na katerih je zmago kasneje prvič slavil Donald Trump.

Kot je navedeno v tiralici, ki jo je izdal FBI, bi morali ob morebitnem srečanju z Lukaševim vsi predpostavljati, da je oborožen in nevaren, zelo verjetno pa je tudi, da bi v primeru soočenja z organi pregona poskusil pobegniti.

35-letni Lukašev je po navedbah FBI v obveščevalni službi GRU pripadnik enote 26165, ki je v krogih strokovnjakov za informacijsko varnost znana tudi kot tako imenovana napredna trajna grožnja APT28 oziroma po vzdevku Fancy Bear.

Gre za eno od najnevarnejših hekerskih združb vseh časov, ki po ugotovitvah ameriških in britanskih obveščevalcev ter številnih strokovnjakov za kibernetske napade deluje neposredno po navodilih ruske politike.

Ameriški preiskovalni urad FBI v povezavi z vdori v strežnike demokratske stranke išče kar 12 ruskih hekerjev, vsi so pripadniki ruske obveščevalne službe GRU. Eden od njih je Aleksej Lukašev. Foto: Shutterstock

Skupina Fancy Bear je pri vdorih v računalniška omrežja največkrat zlorabljala taktiko lažnega predstavljanja (phishing). Potencialnim tarčam so pošiljali e-poštne naslove z zlonamernimi spletnimi povezavami in čakali, da je nekdo kliknil nanje in jim nevede predal svoje podatke za prijavo v sistem.



Njihov glavni cilj je bil pridobiti občutljive informacije za uporabo v politične namene. Ukradeni dokumenti so bili pogosto prirejeni z izmišljenimi kompromitirajočimi podrobnostmi in nato objavljeni na spletnih straneh ali kanalih na družbenih omrežjih, ki so jih vodili prokremeljski aktivisti, preden so jih razširili državni mediji in spletne trolske mreže.

Ob vdoru v strežnike ameriške demokratske stranke, ki je po mnenju nekaterih močno oslabil možnosti Hillary Clinton, da bi leta 2016 dobila predsedniške volitve v ZDA, je bil v Murmansku na severu Rusije rojeni Aleksej Lukašev prek skupine Fancy Bear vpleten še v druge odmevne kibernetske napade, med drugim na strežnike Bele hiše in različnih ameriških vladnih agencij, na računalniške sisteme različnih ministrstev v Nemčiji, Italiji, Ukrajini, na Poljskem, Danskem in Norveškem, na strežnike zveze Nato in Mednarodnega olimpijskega komiteja, na različne medije in nevladne organizacije.

Ob aretaciji ruskega hekerja, ki naj bi bil Aleksej Lukašev, so tajski organi pregona zasegli več prenosnih računalnikov, pametnih telefonov in digitalnih denarnic za kriptovalute. Med postopkom so bili po navedbah tajske policije za boj proti kibernetskih zločinom prisotni tudi predstavniki ameriškega preiskovalnega urada FBI. Foto: Tajska kibernetska policija

V ZDA že od leta 2018 komaj čakajo njegov prihod

Lukašev je sicer eden od dvanajstih pripadnikov GRU, ki so na seznamu iskanih ruskih hekerjev preiskovalnega urada FBI in povezani s kibernetsko združbo Fancy Bear oziroma APT28.

Po aretaciji na Tajskem bo najverjetneje izročen Združenim državam Amerike, kjer mu tožilstvo očita vdiranje v računalniške sisteme, hujšo krajo osebnih podatkov, spletne prevare in pranje denarja. Zvezno sodišče v Washingtonu je nalog za aretacijo Lukaševa sicer izdalo že leta 2018.