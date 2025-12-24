Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
24. 12. 2025,
8.21

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Volodimir Zelenski Vladimir Putin eksplozija Moskva Rusija Vojna v Ukrajini

Sreda, 24. 12. 2025, 8.21

4 minute

V bližini kraja, kjer je bil ubit ruski general, odjeknila nova eksplozija

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

V eksploziji, ki je sinoči odjeknila v južnem delu Moskve, so umrli trije ljudje, med njimi dva pripadnika ruske prometne policije, je sporočil ruski preiskovalni urad. Incident se je zgodil v bližini kraja, kjer je pred dnevi v eksploziji avtomobila umrl ruski general Fanil Sarvarov.

Po do zdaj znanih informacijah sta policista v bližini službenega vozila opazila sumljivo osebo. Ko sta se ji približala, da bi jo identificirala, se je aktivirala eksplozivna naprava. "Dva policista in oseba, ki je bila v njuni bližini, sta zaradi poškodb umrla na kraju dogodka," je v izjavi sporočil ruski preiskovalni urad.

Preiskava, s katero ugotavljajo okoliščine incidenta, je v teku. Za zdaj še ni znano, ali je tretja oseba, ki je v eksploziji izgubila življenje, napadalec. Prav tako ni znano, ali gre za politično motiviran napad. 

V bližini sinočnjega incidenta je v eksploziji avtomobila pred dnevi umrl ruski general Fanil Sarvarov. V eksplozijah so v letu 2025 v Moskvi umrli že trije generali. 

Posledice eksplozije avtomobila v katerem je umrl ruski general Fanil Sarvarov
Novice V eksploziji avtomobila v Moskvi umrl visoki ruski general #foto
Volodimir Zelenski Vladimir Putin eksplozija Moskva Rusija Vojna v Ukrajini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.