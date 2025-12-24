V bližini kraja, kjer je bil ubit ruski general, odjeknila nova eksplozija

V eksploziji, ki je sinoči odjeknila v južnem delu Moskve, so umrli trije ljudje, med njimi dva pripadnika ruske prometne policije, je sporočil ruski preiskovalni urad. Incident se je zgodil v bližini kraja, kjer je pred dnevi v eksploziji avtomobila umrl ruski general Fanil Sarvarov.

Po do zdaj znanih informacijah sta policista v bližini službenega vozila opazila sumljivo osebo. Ko sta se ji približala, da bi jo identificirala, se je aktivirala eksplozivna naprava. "Dva policista in oseba, ki je bila v njuni bližini, sta zaradi poškodb umrla na kraju dogodka," je v izjavi sporočil ruski preiskovalni urad.

Preiskava, s katero ugotavljajo okoliščine incidenta, je v teku. Za zdaj še ni znano, ali je tretja oseba, ki je v eksploziji izgubila življenje, napadalec. Prav tako ni znano, ali gre za politično motiviran napad.

V bližini sinočnjega incidenta je v eksploziji avtomobila pred dnevi umrl ruski general Fanil Sarvarov. V eksplozijah so v letu 2025 v Moskvi umrli že trije generali.