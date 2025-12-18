Novo leto je za mnoge simbol novega začetka. Čas, ko ob koncu leta pogledamo nazaj in si hkrati zastavimo cilje za prihodnost – več gibanja, bolj uravnoteženo prehrano, manj stresa in več energije v vsakdanjem življenju. Čeprav ne vemo natančno, koliko prebivalcev Slovenije si vsako leto postavi novoletne zaobljube in koliko časa se jih drži, je jasno eno: največ obljub je povezanih prav z zdravjem in boljšim življenjskim slogom.

Za vse bralce Siola je odprta brezplačna svetovalnica, kjer lahko pridobite celostno mnenje o svojem zdravstvenem stanju in osebna priporočila za izboljšanje počutja. Svetovalnica je namenjena tistim, ki si želijo novo leto začeti drugače – z jasnim načrtom, strokovno podporo in boljšim razumevanjem lastnega telesa. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki bo prejel brezplačni posvet v Planetu zdravja v vrednosti 90 evrov.

Jasno je tudi, da je večina novoletnih zaobljub hitro pozabljenih. Ne zato, ker bi ljudem primanjkovalo volje, temveč zato, ker pogosto nimajo jasnega načrta in ustrezne podpore. Splošna priporočila ne upoštevajo posameznika, hitre rešitve ne prinesejo trajnih sprememb, človek pa ostane brez resnične podpore. Prav zato se vse več ljudi sprašuje, ali je mogoče novo leto začeti drugače – bolj celostno, premišljeno in s strokovnim pristopom, ki pomaga, da dobre namere postanejo trajna navada in ne le še ena neizpolnjena obljuba.

Foto: Shutterstock

Ste se že kdaj zalotili, da ste januarja polni motivacije, februarja pa že nazaj v starih navadah?

Zakaj večina novoletnih zaobljub ne zdrži

Velik del novoletnih ciljev je postavljen preveč splošno: "bolj zdravo bom jedel", "več bom telovadil", "manj bom pod stresom". Te želje so razumljive, a brez konkretnega razumevanja lastnega telesa in realnih korakov hitro ostanejo le dobre namere.

Pogosta težava je tudi to, da sledimo splošnim priporočilom, ki ne upoštevajo našega dejanskega stanja. Kar deluje za enega, lahko pri drugem povzroča utrujenost, prebavne težave ali dodatno obremenitev. Ko rezultati ne pridejo, motivacija hitro pade.

Foto: Shutterstock

Zakaj je strokovna podpora ključna za uspeh

Trajne spremembe se ne začnejo z dieto ali vadbenim programom, temveč z razumevanjem telesa kot celote – njegove presnove, življenjskega sloga, stresa, prehranskih navad in notranjih ravnovesij.

V Planetu zdravja k novoletnim zaobljubam pristopajo drugače. Posameznika ne obravnavajo po splošnih smernicah, temveč izhajajo iz njegovega konkretnega stanja in mu pomagajo oblikovati realne, dosegljive in osebno prilagojene cilje. S strokovnim vodenjem in postopnimi koraki podpirajo proces spremembe, ki ni usmerjen le v kratkoročne rezultate, temveč v dolgoročno izboljšanje počutja in zdravja. Takšen pristop bistveno poveča možnost, da novo leto ne pomeni še enega ponovljenega kroga obljub, temveč resničen začetek trajne spremembe.

Foto: Ana Kovač

Zakaj celostni pristop daje trajnejše rezultate

Veliko ljudi se sprememb loteva na silo – z dietami, intenzivnimi vadbami ali nenadnimi odrekanji. Kratkoročno lahko takšni ukrepi prinesejo rezultate, dolgoročno pa pogosto vodijo v izčrpanost, frustracijo in vrnitev v stare vzorce.

Celostni pristop deluje drugače. Temelji na postopnih, prilagojenih spremembah, ki upoštevajo trenutno stanje telesa, življenjski ritem in zmožnosti posameznika. Cilj ni popolnost, temveč ravnovesje, ki ga je mogoče vzdrževati.

V Planetu zdravja se zato pri obravnavi osredotočajo na: razumevanje presnovnega in energijskega stanja telesa,

vpliv prehrane, gibanja in stresa na počutje,

podporo telesnim procesom, ki omogočajo samouravnavanje. Ko so spremembe usklajene s telesom, postanejo lažje izvedljive in bolj trajne. Prav to je ključno pri novoletnih zaobljubah, kjer cilj ni kratkoročen uspeh, temveč dolgoročna sprememba življenjskega sloga.

Termoregulacija – temelj notranjega ravnovesja

Eden ključnih procesov, ki kažejo, kako usklajeno deluje telo, je termoregulacija – sposobnost organizma, da vzdržuje stabilno notranjo temperaturo in se prilagaja spremembam v okolju. Gre za osnovni mehanizem, ki lahko vpliva na presnovo, delovanje organov, imunski odziv in splošno počutje.

Ko termoregulacija ne deluje optimalno, telo porablja več energije za vzdrževanje ravnovesja, kar se lahko kaže kot utrujenost, občutljivost na stres, slabša regeneracija ali nihanja energije. Prav zato imata v celostnem pristopu pomembno vlogo spremljanje in podpora temu naravnemu procesu.

V Planetu zdravja pri tem uporabljajo lastno metodo Termoregulacija™, s katero ocenijo telesno ravnovesje in sposobnost samouravnavanja. Na podlagi tega pripravijo individualna priporočila za prehrano, gibanje, obvladovanje stresa in podporo telesu v vsakdanjem življenju. Takšen pristop omogoča, da spremembe niso podrejene strogim režimom, temveč prilagojene dejanskemu stanju telesa.

Naturopatski terapevt in specialist termoregulacije profesor Igor Ogorevc iz družbe Planet zdravja, ki letno na več lokacijah po Sloveniji obravnava do 20 tisoč ljudi. Foto: Jan Lukanović

Kako poteka merjenje termoregulacije?

V Planetu zdravja uporabljajo posebno diagnostično napravo ANESA, ki temelji na načelih biofizike in biokemije. Naprava je bila prvotno razvita v okviru ruskega vesoljskega programa, kjer jo še danes uporabljajo za spremljanje zdravja astronavtov.

Meritev poteka neinvazivno, brez odvzema krvi, le s pomočjo petih izjemno občutljivih temperaturnih senzorjev, nameščenih pod pazduhami, na vratni arteriji in v predelu popka. Ti senzorji zaznajo temperaturne razlike do tisočinke stopinje Celzija, kar omogoča izjemno natančen vpogled v toplotno ravnovesje telesa.

Z občutljivimi merilci telesne temperature na petih ključnih mestih na telesu terapevt specialist termoregulacije telesa dobi podatke, na podlagi katerih sklepa o številnih zdravstvenih parametrih. Foto: Ana Kovač

Postopek traja približno tri minute, nato računalniški program izmeri 131 fizioloških parametrov in izdela sliko o delovanju telesnih sistemov, vključno s presnovo, cirkulacijo in imunskim odzivom. Na podlagi teh rezultatov terapevt pripravi individualno prilagojen program podpore, ki posamezniku pomaga razumeti, kje v njegovem telesu se skrivajo neravnovesja, ter mu ponudi jasne in realne usmeritve za spremembe življenjskega sloga. Takšen osebni vpogled omogoča, da novoletne zaobljube ne temeljijo na splošnih priporočilih, temveč na dejanskih potrebah telesa, kar bistveno poveča možnost, da spremembe postanejo trajne in vzdržne tudi dolgoročno.

Del podatkov, pridobljenih po triminutnih meritvah temperature na petih ključnih točkah telesa z analizatorjem ANESA. Foto: Ana Kovač

Zakaj z novim letom ne odlašajte

Veliko ljudi začne leto z velikimi pričakovanji, nato pa čakajo, da se najprej malo umirijo razmere, da mine zima ali da bo več časa. A brez jasne usmeritve se stare navade hitro vrnejo.

Planet zdravja ponuja hiter dostop do strokovnjakov brez čakalnih dob, kar pomeni, da lahko delo na sebi začnete takoj. Prvi koraki so pogosto najtežji, zato je prav strokovna podpora tista, ki odloči, ali bo sprememba kratkotrajna ali dolgoročna.

Kaj pridobite s celostnim pristopom Ljudje, ki se odločijo za strokovno vodeno in individualno prilagojeno pot, pogosto poročajo o: več energije skozi ves dan,

boljšem spanju,

manj prebavnih težavah,

večji odpornosti proti stresu,

občutku, da končno razumejo svoje telo.

Foto: Shutterstock

Namesto nenehnega preizkušanja novih diet in metod dobijo jasen načrt, ki jih vodi skozi spremembe na način, ki je vzdržen. Zdravje ni projekt za en mesec, temveč proces, ki zahteva usmeritev, potrpežljivost in strokovno znanje.

Če želite novo leto začeti drugače – bolj zavestno, celostno in z večjo možnostjo uspeha –, je pravi čas, da naredite prvi korak.