Objavljen je napovednik dokumentarca, ki ga je o sebi posnela Slovenka v Beli hiši, prva dama ZDA Melania Trump.

Kot najavlja napoved dokumentarnega filma Melania, bo ta gledalcem omogočil, da kot še nikoli do zdaj vidijo življenje prve dame Melanie Trump – skozi njene oči. Dokumentarec se osredotoča na 20 dni pred drugo inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, že napovednik pa postreže z nekaj njenimi izjavami. "To je vse zanimalo," o svoji zgodbi reče Melania, "torej izvolite."

Vidimo tudi posnetek, ki naj bi nastal takoj po Trumpovi drugi zmagi na volitvah, ko mu Melania v telefonskem klicu čestita in on jo vpraša, ali je gledala prenos, ona pa izjavi: "Nisem. Si bom ogledala na poročilih."

Poglejte napovednik:

Dokumentarni film Melania, ki bo premiero doživel 30. januarja, je za kar 40 milijonov dolarjev (okoli 34 milijonov evrov) odkupil Amazon, njegov ustanovitelj Jeff Bezos pa je bil tudi eden od več tehnoloških velikanov, ki so se ob Trumpovi inavguraciji odpravili v Washington.

Melania Trump je pri dokumentarcu sodelovala kot izvršna producentka, režiral pa ga je Brett Ratner, nekoč uspešen filmski režiser, čigar kariera je zastala, ko ga je leta 2017 šest žensk obtožilo spolnega nadlegovanja.