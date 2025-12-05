Petek, 5. 12. 2025, 8.25
Melania Trump prižgala luči na božičnem drevesu v Washingtonu
Prva dama ZDA Melania Trump je v četrtek zvečer prižgala luči na nacionalnem božičnem drevesu nedaleč od Bele hiše, medtem ko je njen mož odšteval sekunde, dokler ni osvetlila drevesa v pozlačenih barvah, poročajo ameriški mediji.
Predsednik Donald Trump je izjavil, da je drevo prava lepotica, v nagovoru zbranim pa je med drugim potarnal nad tem, da so mu demokrati leta 2020 ukradli volitve, se pohvalil s podpisom mirovnega sporazuma med DR Kongom in Ruando, kjer se boji nadaljujejo, ter spomnil Američane, da bodo prihodnje leto gostili svetovno prvenstvo v nogometu.
V govoru se je zahvalil vsem policistom in vojakom ter agentom službe za priseljevanje in meje (Ice) za njihovo delo, pri čemer je omenil tudi dva ustreljena pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, poroča televizija ABC. "Vera se vrača v ZDA, to lahko vidite," je v svojem nagovoru še povedal Trump.
Prva dama ZDA Melania Trump je prižgala luči.
Za glasbeni vložek so poskrbeli Beach Boys in country glasbeniki Gabby Barrett, Jon Pardi, Alana Springsteen, Brett Young ter Warren Zeiders.