K. M., STA

Četrtek,
25. 12. 2025,
12.38

1 ura, 2 minuti

Četrtek, 25. 12. 2025, 12.38

1 ura, 2 minuti

Oster odziv Izraela: Odločno zavračamo izjavo tujih držav

K. M., STA

Gideon Saar, izraelski zunanji minister, Izrael | "Izrael odločno zavrača izjavo tujih držav glede odločitve kabineta o naselbinah v Judeji in Samariji," je na omrežju X zapisal Sar. | Foto Reuters

"Izrael odločno zavrača izjavo tujih držav glede odločitve kabineta o naselbinah v Judeji in Samariji," je na omrežju X zapisal Sar.

Foto: Reuters

Izrael se je danes ostro odzval na sredino skupno izjavo, v kateri je 14 držav obsodilo načrtovano vzpostavitev 19 novih judovskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu in pozvalo k ustavitvi njihovega širjenja na splošno. Po besedah zunanjega ministra Gideona Sara je tak poziv moralno napačen in diskriminatoren do Judov.

"Izrael odločno zavrača izjavo tujih držav glede odločitve kabineta o naselbinah v Judeji in Samariji," je na omrežju X zapisal Sar, pri čemer je z Judejo in Samarijo mislil Zahodni breg, ki ga Izrael nezakonito okupira od leta 1967.

Poudaril je, da tuje države ne bodo omejevale pravice Judov do življenja v Izraelu, vsak tak poziv pa je po njegovem mnenju "moralno napačen in diskriminatoren do Judov".

Skupina 14 držav, med njimi Francija, Združeno kraljestvo in Nemčija, je v sredo v skupni izjavi obsodila vzpostavitev novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu ter izrazila jasno nasprotovanje kakršnikoli obliki priključevanja ozemelj in širjenju nezakonitih judovskih naselbin.

S tem so se odzvale na odločitev izraelskega varnostnega kabineta, ki je pretekli konec tedna v okviru prizadevanj proti ustanovitvi palestinske države odobril vzpostavitev 19 novih naselbin na Zahodnem bregu. S tem se je število odobrenih judovskih naselij na območju v zadnjih treh letih zvišalo na 69.

Potezo je medtem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP obsodila tudi Palestinska uprava na Zahodnem bregu, ki je sporočila, da tega ravnanja ni mogoče "ločiti od izraelske sistematične politike (...), katere cilj je preprečiti kakršnokoli resnično možnost vzpostavitve neodvisne in suverene palestinske države".

Hkrati je Ramala obsodila tudi "pospešeno krajo palestinske zemlje" in "stopnjevanje terorizma naseljencev".

