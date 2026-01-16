Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

16. 1. 2026,
13.05

Petek, 16. 1. 2026, 13.05

57 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija pozdravlja pripravljenost nekaterih evropskih držav na dialog

Sa. B., STA

Dmitrij Peskov | "Iz Pariza, Rima in celo Berlina prihajajo izrazi podpore ideji, da se je za stabilnost v Evropi treba pogovarjati z Rusi. To popolnoma ustreza našemu stališču," je dejal Peskov. | Foto Reuters

"Iz Pariza, Rima in celo Berlina prihajajo izrazi podpore ideji, da se je za stabilnost v Evropi treba pogovarjati z Rusi. To popolnoma ustreza našemu stališču," je dejal Peskov.

Foto: Reuters

V Moskvi so danes pozdravili izjave nekaterih evropskih voditeljev o potrebi po ponovni vzpostavitvi dialoga z Rusijo. Po navedbah Kremlja je to pozitiven razvoj stališč. Evropa je namreč po napadu na Ukrajino leta 2022 z Rusijo prekinila praktično vse diplomatske in druge stike.

"Opazili smo izjave, ki so jih v zadnjem času dali evropski voditelji. Če to resnično odraža strateško vizijo Evropejcev, je to pozitivna sprememba njihovih stališč," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Macron eden redkih, ki je govoril s Putinom

Pripravljenost na ponovno vzpostavitev dialoga z Rusijo sta med drugim izrazila francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanska premierka Giorgia Meloni. Macron je decembra dejal, da bi bilo za Evropo koristno, da bi se znova začela pogovarjati z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Pred kratkim mu je sledila Meloni, ki je prav tako presodila, da je prišel čas za vzpostavitev dialoga.

"Iz Pariza, Rima in celo Berlina prihajajo izrazi podpore ideji, da se je za stabilnost v Evropi treba pogovarjati z Rusi. To popolnoma ustreza našemu stališču," je dejal Peskov.

Macron je bil sicer eden redkih evropskih voditeljev, ki je tudi po začetku ruskega napada na Ukrajino še govoril s Putinom. Večina drugih držav v Evropi je popolnoma prekinila stike z Rusijo in v okviru EU uvajala stroge sankcije proti njej. Evropa je tudi zato lani ostala nekoliko na stranskem tiru, ko je ameriški predsednik Donald Trump okrepil prizadevanja za končanje vojne, pri čemer je Washington vzpostavil neposredne stike tako z Moskvo kot Kijevom.

Po besedah Peskova v nasprotju z Evropo pri odnosu Združenega kraljestva do Rusije ne opažajo pozitivnih premikov. Kot je dejal, London očitno "ni pripravljen prispevati k miru in stabilnosti v Evropi" ter nadaljuje "radikalen, negativen in destruktiven pristop".

vojna Vladimir Putin Volodimir Zelenski Rusija Ukrajina
