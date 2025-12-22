Izrael naj bi bil vse bolj zaskrbljen zaradi domnevnega širjenja proizvodnje iranskega programa balističnih raket, ki je bil glavna tarča izraelske junijske vojaške agresije na islamsko republiko. Zato želi izraelski premier Benjamin Netanjahu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu predstaviti načrte za nove napade, poroča ameriška televizija NBC.

Netanjahu naj bi se s Trumpom srečal prihodnji ponedeljek na njegovem floridskem posestvu Mar-a-Lago in mu predstavil argumente, zakaj iranska širitev omenjenega programa predstavlja grožnjo, ki bi lahko zahtevala hitro ukrepanje, je za NBC povedal vir, ki naj bi bil neposredno seznanjen z izraelskimi načrti.

Poleg tega naj bi bil Izrael zaskrbljen tudi nad iranskim obnavljanjem objektov za bogatenje urana, ki so jih v okviru junijskih napadov bombardirale ameriške sile.

Izraelski uradniki so Trumpovo administracijo minuli konec tedna opozorili, da bi lahko iranska raketna prizadevanja pomenila priprave na napad na Izrael, navaja ameriški portal Axios. Po navedbah virov je verjetnost napada sicer manjša od 50 odstotkov, vendar Izrael ni pripravljen tvegati.

Netanjahu bi se rad sestal s Trumpom Foto: Reuters

Netanjahu naj bi ameriškemu predsedniku na prihajajočem srečanju povedal, da iranska dejanja ne predstavljajo nevarnosti zgolj za Izrael, temveč tudi za širšo regijo in interese ZDA. Predstavil naj bi mu možnost, da se ZDA pridružijo Izraelu ali pa mu vsaj pomagajo pri morebitnih novih vojaških operacijah.

Trump je v četrtek glede srečanja z Netanjahujem dejal, da se uradno o tem še niso dogovorili, a da bi se Netanjahu rad sestal z njim. Izrael je medtem srečanje napovedal za 29. december.

Načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir je v nedeljo zatrdil, da bodo sovražnike Izraela napadli, kadarkoli bo to potrebno, tako "na bližnjih kot oddaljenih frontah". S tem naj bi tudi sam namignil na možnost novih napadov na Iran, poroča časnik Times of Israel.