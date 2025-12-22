Ponedeljek, 22. 12. 2025, 10.42
19 minut
Donald Trump javno razkril skrivnosti Melanijinih spodnjic
Donald Trump je na shodu svojih privržencev v Severni Karolini v povezavi s hišno preiskavo FBI na njegovem domu v Mar-a-Lagu javno govoril tudi o spodnjem perilu svoje žene Melanie. Pred svojimi privrženci se je tako čudil nad tem, kako lepo ga zloži v omaro.
Ameriški predsednik Donald Trump je na shodu najprej govoril o tem, kako so avgusta 2022 prišli agenti FBI na njegov dom v Mar-a-Lago na Floridi. V okviru hišne preiskave so pregledali tudi omare njegove žene Melanie Trump, tudi tiste, v katerih ima spodnje perilo.
"Mislim, da jih tudi lika"
Trump je privržencem na shodu omenil, da je njegova žena zelo natančna oseba, nato pa nadaljeval: "Njeno spodnje perilo, včasih imenovano hlačke, je tako popolno prepognjeno in zloženo. Preprosto je bilo tako popolno. Rekel sem si, da je to čudovito. Veste, to je del sveta, iz katerega prihaja. Vse je bilo popolno. Trikrat jih prepogne (spodnjice, op. p.), mislim, da jih tudi zlika, da so takšne."
Trump je nasmejanemu občinstvu tudi govoril, kakšen je bil odziv Melanie, ko so po preiskavi FBI prišli domov in videli, kako razmetano je bilo vse. "Odprla je predale – in bil je kaos. Vse je bilo raztreseno. In rekla je: 'Oh, kaj se je zgodilo? To je tako grozno!'" je dejal Trump.
Donald o spodnjicah svoje žene Melanie:
FBI je avgusta 2022 izvedel preiskavo v Mar-a-Lagu v okviru kazenske preiskave, ki se je začela, potem ko je Nacionalna uprava za arhive in evidence (NARA) februarja razkrila, da je Trump zadržal 15 škatel dokumentov, ki bi jih morali predati ob koncu predsedovanja. Med številnimi materiali, pridobljenimi med preiskavo, je bilo 11 sklopov tajnih dokumentov, vključno z nekaterimi z oznako strogo zaupno, ki so namenjeni ogledu le v varovanih vladnih ustanovah, pišejo ameriški mediji.
Trumpa je junija 2023 velika zvezna porota obtožila domnevnega napačnega ravnanja s tajnimi dokumenti po odhodu iz Bele hiše, s čimer je postal prvi ameriški predsednik, ki se je soočil z zveznimi kazenskimi ovadbami. Aretirali so ga in privedli pred okrožno sodišče ZDA na Južni Floridi, vendar se je izrekel za nedolžnega po vseh obtožbah. Pozneje je bila posodobljena različica obtožnice dodana z dodatnimi točkami obtožnice, vendar je bila zadeva julija 2024 na koncu zavržena.