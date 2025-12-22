Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Melania Trump Donald Trump

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 10.42

19 minut

Donald Trump javno razkril skrivnosti Melanijinih spodnjic

Donald in Melania Trump | Donald Trump je svoje privržence nasmejal z besedami, kako njegova Melania svoje spodnje hlačke perfektno prepogne in zloži v predale v omari ter jih pred tem verjetno še zlika. Pravi, da je to značilno za svet, iz katerega je prišla – pri čemer ni jasno, ali je morda mislil na njeno rodno Slovenijo ali na svet mode in manekenstva. | Foto Guliverimage

Donald Trump je svoje privržence nasmejal z besedami, kako njegova Melania svoje spodnje hlačke perfektno prepogne in zloži v predale v omari ter jih pred tem verjetno še zlika. Pravi, da je to značilno za svet, iz katerega je prišla – pri čemer ni jasno, ali je morda mislil na njeno rodno Slovenijo ali na svet mode in manekenstva.

Foto: Guliverimage

Donald Trump je na shodu svojih privržencev v Severni Karolini v povezavi s hišno preiskavo FBI na njegovem domu v Mar-a-Lagu javno govoril tudi o spodnjem perilu svoje žene Melanie. Pred svojimi privrženci se je tako čudil nad tem, kako lepo ga zloži v omaro.

Ameriški predsednik Donald Trump je na shodu najprej govoril o tem, kako so avgusta 2022 prišli agenti FBI na njegov dom v Mar-a-Lago na Floridi. V okviru hišne preiskave so pregledali tudi omare njegove žene Melanie Trump, tudi tiste, v katerih ima spodnje perilo.

"Mislim, da jih tudi lika"

Trump je privržencem na shodu omenil, da je njegova žena zelo natančna oseba, nato pa nadaljeval: "Njeno spodnje perilo, včasih imenovano hlačke, je tako popolno prepognjeno in zloženo. Preprosto je bilo tako popolno. Rekel sem si, da je to čudovito. Veste, to je del sveta, iz katerega prihaja. Vse je bilo popolno. Trikrat jih prepogne (spodnjice, op. p.), mislim, da jih tudi zlika, da so takšne."

Melania Trump Donald Trump
