Donald Trump je na shodu svojih privržencev v Severni Karolini v povezavi s hišno preiskavo FBI na njegovem domu v Mar-a-Lagu javno govoril tudi o spodnjem perilu svoje žene Melanie. Pred svojimi privrženci se je tako čudil nad tem, kako lepo ga zloži v omaro.

Ameriški predsednik Donald Trump je na shodu najprej govoril o tem, kako so avgusta 2022 prišli agenti FBI na njegov dom v Mar-a-Lago na Floridi. V okviru hišne preiskave so pregledali tudi omare njegove žene Melanie Trump, tudi tiste, v katerih ima spodnje perilo.

"Mislim, da jih tudi lika"

Trump je privržencem na shodu omenil, da je njegova žena zelo natančna oseba, nato pa nadaljeval: "Njeno spodnje perilo, včasih imenovano hlačke, je tako popolno prepognjeno in zloženo. Preprosto je bilo tako popolno. Rekel sem si, da je to čudovito. Veste, to je del sveta, iz katerega prihaja. Vse je bilo popolno. Trikrat jih prepogne (spodnjice, op. p.), mislim, da jih tudi zlika, da so takšne."

Trump je nasmejanemu občinstvu tudi govoril, kakšen je bil odziv Melanie, ko so po preiskavi FBI prišli domov in videli, kako razmetano je bilo vse. "Odprla je predale – in bil je kaos. Vse je bilo raztreseno. In rekla je: 'Oh, kaj se je zgodilo? To je tako grozno!'" je dejal Trump.

Donald o spodnjicah svoje žene Melanie: