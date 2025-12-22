Mujanović zmaguje v Franciji, Možič in Planinšič v Italiji

Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović dobro formo prenaša iz tedna v teden. Tokrat je Mujanović s Toursom na gostovanju pri Arago de Sete prišel do 15 točk in se veselil zmage, so v pregledu tedna zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije. Mujanovićevo moštvo je prišlo do desete zmage v prvenstvu in je z 29 točkami prvi vrhu

V italijanski serie A so odigrali 12. in 15. krog prvenstva. Pri moških je Rana Verona po petih nizih dobila dvoboj proti Piacenzi. Slovenski sprejemalec v vrsti zmagovalne ekipe Rok Možič je dosegel 13 točk, Uroš Planinšič pa je z natančnimi podajami soigralce razigraval v prvem, četrtem in petem nizu.

Rok Možič (na fotografiji) in Uroš Planinšič sta z Verono prišla do desete zmage v italijanskem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Ženski Monviso Volley je moral doma po petih nizih premoč priznati Macerati - Mija Šiftar je dobila priložnost v četrtem nizu, vendar ostala brez točk. Poraza v državnem prvenstvu še ne poznajo odbojkarice Imoco Conegliana, ki so tokrat slavile nad Hondo Cuneo, Fatoumatta Sillah pa je zabeležila devet točk.

Novih zmag sta se razveselili tudi Saša Planinšec v poljskem in Lorena Lorber Fijok v nemškem prvenstvu. Lodž slovenske kapetanke se je novih točk veselil na gostovanju pri Bielsko-Biali, Planinšec pa je zabeležila osem točk.

Saša Planinšec je prišla do nove zmage z Lodžem. Foto: Volleyball World

Do enakega izkupička točk je z Dresdnerjem prišla tudi Lorber Fijok proti Erfurtu, medtem ko je po petih nizih slavila še proti Thüringenu, ko je dosegla dve točki manj.

Zmago so si v francoskem prvenstvu priigrali tudi odbojkarji Chaumonta, ki so se v 12. krogu pomerili s Toulousom in slavili po petih nizih. Rok Bračko je v igro vstopil v drugem nizu, vendar je ostal brez točk. Nika Milošič je v ženskem prvenstvu morala z Levalloisom premoč priznati Alsaci.

Žiga Štern Foto: Volleyball World

V ruskem prvenstvu je Žiga Štern je prispeval 13 točk, od tega pet blokov, k zmagi Jeniseja nad Jaroslavičem. V Romuniji je Anja Mazej z Voluntarijem slavila proti Bukarešti, v moškem delu prvenstva pa je moral Sašo Štalekar z Galatijem kljub devetim točkam premoč priznati Bukarešti.

V novem letu bo japonsko prvenstvo nadaljeval tudi Jan Kozamernik, ki je z Great Bears iz Tokia zadnjih nekaj tekem igral v pokalnem prvenstvu.