USTVARJENA, DA JO DELIMO

Tu je prenovljena podoba kolekcije Karite

Stillmark | Foto STILLMARK D.O.O.

Foto: STILLMARK D.O.O.

Leta 2026 bo Hiša L’Occitane en Provence praznovala svojo 50. obletnico in ob tej priložnosti je prenovila podobo kolekcije Karite, a ohranila priljubljeno čutnost izdelkov. Eleganca in pomirjajoč učinek sta zdaj združena v eno.

L’Occitane že pol stoletja tke pomembne vezi: praznuje povezave, ki se iz dneva v dan krepijo, od osebe do osebe, z roko v roki. V tem posebnem letu bo te vezi še naprej častil s posebnimi trenutki in praznovanji, ki jih bo delil skozi vse leto. Da bi zaznamoval ta mejnik, se bo L’Occitane posvetil rokam, univerzalnemu simbolu povezave. Z gesto so sposobne negovati, z dotikom pa deliti toplino. Prav ta naravna radodarnost vodi L’Occitane že od samega začetka. Slavna Krema za roke Karite za suho kožo, ki jo takoj prepoznamo po ikonični tubi, že od leta 1993 ustvarja trenutke za pomirjajočo nego.

Stillmark | Foto: STILLMARK D.O.O. Foto: STILLMARK D.O.O.

Krema za roke Karite za suho kožo, ki jo z nami deli narava, nato pa se prenaša iz generacije v generacijo, od matere k hčeri in od prijateljice k prijateljici, je postala sinonim za negovalni ritual, ki ga cenimo in si ga delimo vsi. To je bistvo Kreme za roke Karite za suho kožo in njene drzne kampanje: nega, ki je … USTVARJENA, DA JO DELIMO.

Naročnik oglasnega sporočila je STILLMARK, D. O. O.

