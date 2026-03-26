Gasilci iz Komna so v sredo popoldne nudili pomoč občanu, ki ga je med grabljenjem listja v okolici hiše ugriznil modras. Na kraj dogodka je prišel helikopter, ki je občana odpeljal v ljubljanski klinični center, je poročal Radio Robin. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje, ni znano.

"V intervenciji je sodelovalo devet gasilcev PGD Komen z enim vozilom, en gasilec PGD Komen, ki je bil v bližini dogodka, reševalci NMP Sežana in NMP Postojna ter HNMP. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še pet gasilcev," so na družbenih omrežjih sporočili gasilci iz Komna.