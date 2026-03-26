Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
26. 3. 2026,
14.46

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,59

Natisni članek
helikopter gasilci kača ugriz

Četrtek, 26. 3. 2026, 14.46

1 ura, 11 minut

Občana Komna ugriznil modras, s helikopterjem so ga odpeljali v klinični center

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,59
Občana ugriznil modras, helikoper | Občana so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. | Foto PGD Komen

Občana so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center.

Foto: PGD Komen

Gasilci iz Komna so v sredo popoldne nudili pomoč občanu, ki ga je med grabljenjem listja v okolici hiše ugriznil modras. Na kraj dogodka je prišel helikopter, ki je občana odpeljal v ljubljanski klinični center, je poročal Radio Robin. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje, ni znano.

"V intervenciji je sodelovalo devet gasilcev PGD Komen z enim vozilom, en gasilec PGD Komen, ki je bil v bližini dogodka, reševalci NMP Sežana in NMP Postojna ter HNMP. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še pet gasilcev," so na družbenih omrežjih sporočili gasilci iz Komna.

anakonda, plazilec, kača
Novice Pri sosedih gojili nevarne plazilce, našli petmetrsko anakondo
Modras
Novice Oče in sin naletela na pet modrasov: "Mislim, da bi morala zbežati." "Ostani miren." #video
Piton
Novice Ptuj: med nedeljskim sprehodom naletela na pitona
helikopter gasilci kača ugriz
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

