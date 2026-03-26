M. P., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
22.00

Teniški globus, 26. marec

Coco Gauff ekspresno v finale, Jannik Sinner pa v polfinale

Coco Gauff | Coco Gauff | Foto Reuters

Foto: Reuters

Na močnem turnirju v Miamiju je znana prva finalistka. To je po gladki zmagi nad Karolino Muchovo postala Coco Gauff. Njeno nasprotnico bo dal dvoboj Arine Sabalenke in Jelene Ribakine. V moški konkurenci sta v četrtek na sporedu preostala dva četrtfinala dvoboja: Jannik Sinner je v dveh nizih izločil Francesa Tiafoeja, Francisco Cerundolo pa igra z Alexandrom Zverevom.

Jelena Ribakina, Arina Sabalenka
Sportal V polfinalu Miamija nov dvoboj Sabalenke in Ribakine

Že v sredo sta si polfinale priigrala Jiri Lehecka in Arthur Fils.

ATP 1000, Miami (8,18 milijona evrov):

Četrtfinale:
Jannik Sinner (Ita/2) - Frances Tiafoe (ZDA/19) 6:2, 6:2;

WTA 1000, Miami (8,18 milijona evrov):

Polfinale:
Coco Gauff (ZDA/4) - Karolina Muchova (Češ/13) 6:1, 6:1.
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.