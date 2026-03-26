Na močnem turnirju v Miamiju je znana prva finalistka. To je po gladki zmagi nad Karolino Muchovo postala Coco Gauff. Njeno nasprotnico bo dal dvoboj Arine Sabalenke in Jelene Ribakine. V moški konkurenci sta v četrtek na sporedu preostala dva četrtfinala dvoboja: Jannik Sinner je v dveh nizih izločil Francesa Tiafoeja, Francisco Cerundolo pa igra z Alexandrom Zverevom.