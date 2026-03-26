Četrtek, 26. 3. 2026, 22.00
20 minut
Teniški globus, 26. marec
Coco Gauff ekspresno v finale, Jannik Sinner pa v polfinale
Na močnem turnirju v Miamiju je znana prva finalistka. To je po gladki zmagi nad Karolino Muchovo postala Coco Gauff. Njeno nasprotnico bo dal dvoboj Arine Sabalenke in Jelene Ribakine. V moški konkurenci sta v četrtek na sporedu preostala dva četrtfinala dvoboja: Jannik Sinner je v dveh nizih izločil Francesa Tiafoeja, Francisco Cerundolo pa igra z Alexandrom Zverevom.
Že v sredo sta si polfinale priigrala Jiri Lehecka in Arthur Fils.
Četrtfinale:
Jannik Sinner (Ita/2) - Frances Tiafoe (ZDA/19) 6:2, 6:2;
WTA 1000, Miami (8,18 milijona evrov):
Polfinale:
Coco Gauff (ZDA/4) - Karolina Muchova (Češ/13) 6:1, 6:1.