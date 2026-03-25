Zanimiva sprememba, kje bodo trenirali?

Nogometni stadion Santiago Bernabeu bo kmalu dobil povsem novo podobo. Namesto nogometašev bodo na njem igrali najboljši teniški igralci. Namenjen bo teniškim treningom pred turnirjem serije masters v Madridu.

Vodstvo Real Madrida se je odločilo, da obdobje, ko prva ekipa ne bo igrala doma, izkoristi za preureditev stadiona v začasni center za treninge vrhunskih teniških igralcev na peščeni podlagi. Kraljevi klub bo namreč konec aprila tri zaporedne tekme igral v gosteh, zato stadion nekaj časa ne bo v uporabi.

Namesto da bi nogometno igrišče samevalo, so se odločili, da ustvarijo trening bazo za igralce enega največjih turnirjev na peščeni podlagi. Na prestižnem stadionu ne bodo igrali dvobojev, saj glavni del turnirja še vedno ostaja rezerviran za Caja Magica, ki pa je med turnirjem pogosto preobremenjen. Turnir bo potekal od 22. aprila do 3. maja, kjer bodo igrali tako ženske kot tudi moški.

To je še en dokaz, da ima nedavno prenovljeni stadion Santiago Bernabeu večnamensko vlogo. Zaradi omejitve gostovanja koncertov zaradi prevelikega hrupa je klub iskal možnosti za organizacijo drugih športnih dogodkov, vključno s tekmami NFL. Peščena igrišča za trening tenisa še dodatno dokazujejo, da je stadion res večnamenski.