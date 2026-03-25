Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
B. B.

Sreda,
25. 3. 2026,
14.25

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Real Madrid WTA ATP tenis Santiago Bernabeu

Sprememba

Zanimiva sprememba, kje bodo trenirali?

Santiago Bernabeu | Foto Guliver/Getty Images

Nogometni stadion Santiago Bernabeu bo kmalu dobil povsem novo podobo. Namesto nogometašev bodo na njem igrali najboljši teniški igralci. Namenjen bo teniškim treningom pred turnirjem serije masters v Madridu.

Vodstvo Real Madrida se je odločilo, da obdobje, ko prva ekipa ne bo igrala doma, izkoristi za preureditev stadiona v začasni center za treninge vrhunskih teniških igralcev na peščeni podlagi. Kraljevi klub bo namreč konec aprila tri zaporedne tekme igral v gosteh, zato stadion nekaj časa ne bo v uporabi.

Namesto da bi nogometno igrišče samevalo, so se odločili, da ustvarijo trening bazo za igralce enega največjih turnirjev na peščeni podlagi. Na prestižnem stadionu ne bodo igrali dvobojev, saj glavni del turnirja še vedno ostaja rezerviran za Caja Magica, ki pa je med turnirjem pogosto preobremenjen. Turnir bo potekal od 22. aprila do 3. maja, kjer bodo igrali tako ženske kot tudi moški.

To je še en dokaz, da ima nedavno prenovljeni stadion Santiago Bernabeu večnamensko vlogo. Zaradi omejitve gostovanja koncertov zaradi prevelikega hrupa je klub iskal možnosti za organizacijo drugih športnih dogodkov,  vključno s tekmami NFL. Peščena igrišča za trening tenisa še dodatno dokazujejo, da je stadion res večnamenski.

Paula Badosa
Sportal Iskrena izpoved Španke pretresa teniški šport
Iga Swiatek
Sportal Šampionka spregovorila o najhujši nočni mori teniških igralk
Sebastian Korda
Sportal Američan presenetil in izločil Carlosa Alcaraza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
