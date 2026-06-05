Po deževnem tednu prihajajo lepi sončni dnevi in gore nas bod znova vabile. Zdaj, junija, tudi vse višje in višje. Z vrhom v Predalpskem hribovju imamo izvrstne razglede na mogočne Alpe. Najlepši razglednik na bohinjsko-tolminski greben je Porezen. Nanj vodijo številne poti, s severne strani iz Petrovega Brda in Baške grape, z južne strani denimo s Cerknega in Davče. Siolova petkova rubrika Nasvet za izlet v hribe vam tokrat opiše eno najlepših poti na Porezen, razgledno še precej preden pridemo na vrh. Na Poreznu je tudi planinska koča. Ne pozabite pa, da se je že začela akcija Naj planinska koča.

Izhodišče Razpet. Mimo table v desno na kolovoz gre nemarkirana pot čez Cimprovko, mimo zadnje kmetije pa markirana pot po cesti. Foto: Matej Podgoršek Prelaz Petrovo Brdo med Selško dolino in Baško grapo je najbolj priljubljeno izhodišče za vzpon na Porezen (1.630 metrov nadmorske višine). A tam ni prav veliko prostora za parkiranje, pa še vzpon po severnem pobočju ni tako zelo prijeten (samo zadnje pol ure). Ta tura vzame dve uri in pol, naredi pa se 20 višinskih metrov. Precej bolj zanimiv vzpon na Porezen je s smeri smučišča Cerkno, točneje z izhodišča, imenovanega Raspet. Čeprav je ta nekaj višje (1.050 metrov), pa se na celotni turi prav tako naredi skoraj 800 višinskih metrov, saj je pot bolj razgibana in je nekaj malega vzpona še na povratku. Predvsem pa je po tej poti več razgledov, še posebej če izberemo nemarkirano pot čez greben Cipmrovke oziroma čez Kopo (1.342 metrov).

V videoposnetku poglejte, kako je videti najlepša pot na Porezen:

Po grebenu Cimprovke sledimo tablah za Kopo ter znakom lokalnega turističnega društva. Foto: Matej Podgoršek Iz doline Selške Sore zavijemo levo navzgor v smeri vasi Davča in smučišča Cerkno, do križišča cest Na Razpet (med vasjo Davča in vasjo Gorenji Novaki). Tu se začne pešpot na Porezen. Imamo dve možnosti. Če s parkirišča oziroma od prve informativne table krenemo po cesti do zadnje kmetije, bomo za njo po gozdni cesti sledili markacijam. Cesta je manj razgledna in nekaj daljša. Bolj zanimiva izbira je, da na izhodišču pri tabli krenemo v levo po kolovozu ob pašniku. Ko dosežemo gozd, se ta spremeni v strmo vlako in začnemo se vzpenjati na greben Cimprovke. Pot po grebenu ni markirana, je pa nekaj oznak lokalnega turističnega društva ter table z napisom Kopa in Porezen. Pomembno je, da se držimo poti po grebenu.

Na vzponu po grebenu Cimprovke se nam odpre vrhunski pogled na Porezen (desno) in Hum (levo). Foto: Matej Podgoršek

Črtov rob, Kopa in Držetina so vrhovi na grebenu Cimprovke, ko se nam nekajkrat že odpre pogled v desno proti Poreznu. Sam vrh Kope, najvišji vrh Cimprovke, ki ima 1.360 metrov in ga dosežemo v približno uri (300 višinskih metrov vzpona), je porasel z gozdom. Tik po vrhom je razpotje: desno Porezen, levo razgledna točka na Kopi. Čeprav je do nje nekaj malega spusta in nato vzpona, jo je vredno obiskati, saj se bo pod nami odprl pogled proti jugu – od izhodišča mimo Blegoša, Mrzlega vrha, do Kojce, v ozadju bosta Trnovska planota in Snežnik.

Pogled z razgledne točke na Kopi (v smeri Trnovske planote). Foto: Matej Podgoršek

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Prek Huma nadaljujemo pohod v smeri severa (spredaj so Medrce, zadaj Porezen). Foto: Matej Podgoršek Vrnemo se nazaj na razpotje in nadaljujemo v smeri Porezna. Sledi zložen spust do konca grebena Cimprovke, do Držetine, 1.291 metrov, kjer se še enkrat odpre izvrsten pogled proti jugu, pot pa se nato obrne proti severu. Po deset, 15 minutah spusta smo na razpotju, kjer se nam z desne priključi prej omenjena markirana pešpot po gozdni cesti. In zdaj po markirani poti nadaljujemo naprej, najprej na Hum. Do Porezna pa je, vsaj tako piše na tamkajšnji tabli, še ura in pol hoje.

Pokrajina je tu res zanimiva – razgibana in raznolika: hodimo malo gor, pa dol in spet gor, skozi gozd in prek travnikov oziroma pašnikov. Pod Humom je lovska koča na Velbniku. Od tu markirana pot obide Medrce, čez ta 1.411 metrov visok vrh vodi zimska pot na Porezen. A se je nanj vsekakor vredno povzpeti, zaradi najlepšega razgleda na Porezen. Tu je tudi eden od bunkerjev, ki jih v tem delu Slovenije, kjer je potekala Rapalska meja (mejo z Italijo med obema svetovnima vojnama), ne manjka. Iz tega bunkerja je lep pogled na sam vrh Porezna.

Pogled iz bunkerja na vrhu, imenovanem Medrce. Foto: Matej Podgoršek

Še zadnji klanec na vrh Porezna. Foto: Matej Podgoršek Sledi kratek spust z Medrc in nato še ciljna strmina, še kakšnih 30, 40 minut vzpona. Še četrtič na tej turi (po Kopi, Humu in Medrcah) se pot postavi pokonci. Ob robu pašnika samo pogumno navzgor. Lahko si pa vzpon nekoliko olajšamo in krenemo do planinskega doma po bolj zložnem kolovozu, ki gre nekoliko bolj desno od pešpoti, naokoli samega vrha Porezna.

Po dveh urah in pol, morda treh urah in nekaj več kot 700 višinskih metrih dosežemo sam vrh Porezna (1.630 metrov). Na vrhu je postavljen spomenik padlim v drugi svetovni vojni. Porezen ponuja prvovrstno nagrado za opravljen trud – razgled na dvatisočake nad Baško grapo, torej na Bohinjsko-tolminski greben (od Črne prsti do Tolminskega Kuka). Če ni oblakov, se prek njega vidi tudi Triglav.

Z vrha Porezna je čudovit pogled na Bohinjsko-tolminski greben. Foto: Matej Podgoršek

Porezen (1.630 m metrov)



Izhodišče: Raspet (1.050 metrov)

Višinska razlika: 800 metrov

Čas za vzpon: dve uri in 45 minut

Zahtevnost: lahko (delno) označena pot



Zemljevid pešpoti na Porezen najdete : Raspet (1.050 metrov): 800 metrovdve uri in 45 minut: lahko (delno) označena potpešpoti na Porezen najdete na maPZS

Koča na Poreznu je do začetka junija odprta ob koncih tedna. Poleti bo vse dni v tednu. Foto: Matej Podgoršek Nekaj minut sestopa z vrha v smeri vzhoda je koča na Poreznu. Tu je prva planinska koča stala že na začetku 20. stoletja. Od že omenjenih razgledih je od koče lepo videti še vrhove nad Soriško planino in Ratitovec. Zdajšnjo kočo so po drugi vojni preuredili iz italijanske vojašnice. V poletni planinski sezoni jo ima PD Cerkno odprto vse dni v tednu (pred tem ob koncih tedna). Travniki na sončnih pobočjih Porezna nas spomladi razvajajo tudi s cvetjem.

Tik po kočo za sestop izberemo že omenjen kolovoz, po tem je markirana tudi Slovenska turnokolesarska pot. Ja, Porezen je priljubljen cilj tudi med gorskimi kolesarji. Na izhodišče se najhitrejše vrnete po markirani poti čez Hum in nato po gozdni cesti pod samim grebenom Cimprovke. Na celotnem krogu se tako naredi 800 višinskih metrov in 15 kilometrov v dolžino.

Porezen je visok 1.630 metrov in se dviga nad Baško grapo, ki je lani postala gorniška vas. Foto: Matej Podgoršek