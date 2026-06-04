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Avtorji:
M. P., STA

Četrtek,
4. 6. 2026,
20.00

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Jose Mourinho Real Madrid Benfica Lizbona La Liga špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Četrtek, 4. 6. 2026, 20.00

5 minut

Benfica zahteva odškodnino

Real Madrid bo moral za Joseja Mourinha plačati 15 milijonov

Avtorji:
M. P., STA

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Jose Mourinho | Jose Mourinho | Foto Reuters

Jose Mourinho

Foto: Reuters

Portugalski nogometni velikan Benfica je sporočil, da bo moral Real Madrid plačati 15 milijonov evrov, če želi iz kluba odpeljati trenerja Joseja Mourinha. Real je v sredo s posebnim videom oznanil prihod Mourinha, v primeru, če bo v nedeljo Florentino Perez znova izvoljen za predsednika kluba. Trenerjev "ja" v videu naj bi bil narejen z umetno inteligenco, tako da sta Benfica in Mourinho precej jezna.

Jose Mourinho
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Predsednik Reala Florentino Pérez je obljubil, da bo Joseja Mourinha vrnil na stadion Santiago Bernabeu Stadium, 13 let po njegovem odhodu iz kluba leta 2013, ta konec tedna pa se poteguje za ponovno izvolitev na predsedniški položaj.

Benfica je v izjavi zapisala, da jim je Perez sporočil trdno namero, da odpelje Mourinha v Madrid, ob tem pa poudarila, da odkupna klavzula portugalskega stratega znaša 15 milijonov evrov. Prejšnja medijska poročila so sicer namigovala, da bi Real Madrid trenerja lahko dobil že za okoli tri milijone.

Mourinho se je že pojavil v videoposnetku na Perezevem profilu na Instagramu, v katerem je potrdil, da je pripravljen na vrnitev v klub, ki ga je prvič prevzel leta 2010. Izbira tako karizmatičnega trenerja ni presenečenje, saj je Real Madrid drugo sezono zaporedoma ostal brez pomembnejše lovorike. Dan po objavi videa se je sicer izkazalo, da je bil trenerjev "ja" narejen z umetno inteligenco in to brez njegovega privoljenja. Uradno je še trener Benfice.

Mourinho je Benfico prevzel septembra 2025 in jo popeljal skozi prvenstveno sezono brez poraza, čeprav je klub prvenstvo končal šele na tretjem mestu. Pogodba ga na klub veže še za eno sezono.

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