Ronaldo zadel, a gol ni obveljal, Nemci ugnali sogostitelje

Belgija je po Hrvaški (2:0), ki bo v nedeljo v Varaždinu pred odhodom na SP 2026 gostila Slovenijo, na pripravljalni tekmi premagala še Tunizijo (5:0), za katero je znova zaigral branilec Maribora Omar Rekik. Rdeči vragi so večino zadetkov dosegli v drugem polčasu. Portugalska s Cristianom Ronaldom (igral je do 46. minute) je v Lizboni z 2:1 premagala Čile. V Chicagu so gostitelji prvenstva Američani z 1:2 izgubili z Nemci, zmagoviti zadetek je dosegel Leroy Sane. V pestrem večeru se merijo še Švica in Avstralija, Bosna in Hercegovina in Panama. Tekma čaka še Anglijo in Novo Zelandijo, v noči na nedeljo pa bosta na delu tudi Argentina (proti Hondurasu) in Brazilija (proti Egiptu).

Danes igra ogromno favoritov za letošnjo svetovno krono. Angleži bodo prvo izmed treh pripravljalnih tekem za SP 2026 odigrali danes na Floridi proti Novi Zelandiji (22.00). Nogometaši Arsenala (Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze in Noni Madueke) še ne bodo zaigrali za tri leve, saj so se izbrani vrsti pridružili šele danes.

Kapetan Portugalske Cristiano Ronaldo je odigral prvi polčas tekme s Čilom, v 36. minuti zatresel mrežo, a njegov zadetek ni obveljal. Foto: Reuters

Za Portugalsko je proti Čilu 46 minut odigral tudi svetovni rekorder Cristiano Ronaldo, ki bo letos nastopil že na šestem svetovnem prvenstvu. 41-letnik je v 36. minuti zatresel čilsko mrežo, a gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Ob koncu prvega polčasa je prišlo celo do manjšega pretepa med nogometaši, neposredna rdeča kartona in pot pod prho pa sta si prislužila Rafael Leao (Portugalska) in Ivan Roman (Čile). V drugem polčasu sta zadela Goncalo Guedes in Bruno Fernandes, častni zadetek za Čile pa je v sodnikovem dodatku zabil Lucas Cepeda.

Šesti nastop na svetovnem prvenstvu čaka tudi Argentinca Lionela Messija. Njegovi gavči se bodo v Teksasu pomerili proti Hondurasu, superzvezdnik Interja iz Miamija pa zaradi posledic nedavne poškodbe stegenske mišico najverjetneje ne bo nastopil.

Selektor Lionel Scaloni je pojasnil, kako gre Messiju vedno bolje in da je na treningu že treniral s skupino soigralcev, tako da bi lahko na zadnjih prijateljskih tekmah pred SP 2026 že odigral nekaj minut na igrišču. Argentina se bo v zadnjem nastopu pred mundialom pomerila še z Islandijo.

Neymar še ni nared za nastop. Foto: Reuters

Brazilija se bo v Clevelandu udarila z Egiptom, za Selecao pa še ne bo zaigral Neymar. Zaradi poškodbe mečne mišice bo izpustil tudi drugi pripravljalni dvoboj, iz brazilskega tabora pa sporočajo, da bi se lahko prihodnji teden že pridružil soigralcem na treningih.

Prijateljske tekme:

Sobota, 6. junij:

Nedelja, 7. junij: