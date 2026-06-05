Nemci skeptični o možnostih reprezentance na SP

Nemci so v posebni javnomnenjski raziskavi pred svetovnim prvenstvom večinsko izrazili nejevero o možnostih nemškega stroja na mundialu. Velika večina Nemcev ne pričakuje čudeža in ne verjame v to, da reprezentanca lahko osvoji naslov svetovnega prvaka na prihajajočem prvenstvu, kaže anketa, objavljena danes, poroča tiskovna agencija dpa.

Po podatkih raziskave nemške radiotelevizije ZDF Politbarometer le 15 odstotkov vprašanih Nemcev verjame, da bo nemška reprezentanca zmagala na turnirju v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, 72 odstotkov pa jih dvomi, da bi lahko Nemci letos postali prvaki.

Po izpadu ekipe v skupinskem delu na prejšnjih dveh turnirjih pa so Nemci vseeno nekoliko bolj optimistični. Zgolj tri odstotke vprašanih je prepričanih, da bo Nemčija znova izpadla v skupinskem delu. Torej večinsko mnenje je, da se bo elf uvrstil v izločilni del osmine finala.

Približno 15 odstotkov od teh, ki so prepričani v napredovanje, pa pričakuje izpad Nemčije v osmini finala, 33 odstotkov vprašanih Nemcev pričakuje, da se bo ekipa uvrstila v četrtfinale.

Nadaljnjih 15 odstotkov jih meni, da bo Nemčija izpadla v polfinalu, dva odstotka pa pričakujeta poraz v finalu 19. julija.

Na svetovnem prvenstvu bo prvič nastopilo 48 ekip, izločilni del pa se bo prvič začel z 32 ekipami.

Nemška reprezentanca pod vodstvom glavnega selektorja Juliana Nagelsmanna bo tekmo začela 14. junija proti popolnemu avtsajderju karibski otoški reprezentanci Curacau.

Druga nasprotnika Nemčije v skupinskem delu sta Slonokoščena obala in Ekvador. V soboto bo Nemčija v Chicagu odigrala pripravljalno tekmo proti sogostiteljici ZDA.

Anketo je med 1. in 3. junijem izvedla raziskovalna skupina Wahlen s sedežem v Mannheimu, v anketi je sodelovalo 1274 anketirancev.

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