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Avtor:
Š. L.

Petek,
5. 6. 2026,
7.02

Osveženo pred

34 minut

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SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 prijateljske tekme Mehika srbska nogometna reprezentanca

Petek, 5. 6. 2026, 7.02

34 minut

Prijateljske tekme pred SP 2026 (5. junij)

Bizaren avtogol Srbov, ki so prejeli lekcijo gostiteljev SP

Avtor:
Š. L.

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Mehika : Srbija | Mehika je na koncu visoko ugnala Srbijo. | Foto Guliverimage

Mehika je na koncu visoko ugnala Srbijo.

Foto: Guliverimage

Tudi v noči na petek so se nadaljevale prijateljske oziroma pripravljalne tekme pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu. Ena izmed gostiteljic prvenstva, Mehika, se je v Toluci s kar 5:1 znesla nad Srbijo, ki sicer ne bo igrala na SP.

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Pomlajena srbska nogometna reprezentanca (povprečna starost je 22 let) je ob koncu prvega polčasa prijateljske tekme proti Mehiki v Toluci doživela hladen tuš. Čeprav je izbrana vrsta Veljka Paunovića tekmo odprla sijajno in povedla z golom Petra Stanića, je domači ekipi pred odhodom na glavni odmor uspelo preobrniti izid, in to z bizarnim avtogolom Stefana Bukinca.

V drugi minuti sodnikovega dodatka v prvem polčasu je Stanković pri izidu 1:1 namenil bočno podajo Bukincu, ta se je pod pritiskom odločil, da bo podal nazaj do vratarja, a je bila žoga premočna in usmerjena naravnost v okvir vrat. To ni bil edini avtogol Srbov na srečanju, pod še enega so se podpisali za vodstvo Mehike s 4:1. 

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Prijateljske tekme:

Petek, 5. junij:

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