Bizaren avtogol Srbov, ki so prejeli lekcijo gostiteljev SP

Tudi v noči na petek so se nadaljevale prijateljske oziroma pripravljalne tekme pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu. Ena izmed gostiteljic prvenstva, Mehika, se je v Toluci s kar 5:1 znesla nad Srbijo, ki sicer ne bo igrala na SP.

Pomlajena srbska nogometna reprezentanca (povprečna starost je 22 let) je ob koncu prvega polčasa prijateljske tekme proti Mehiki v Toluci doživela hladen tuš. Čeprav je izbrana vrsta Veljka Paunovića tekmo odprla sijajno in povedla z golom Petra Stanića, je domači ekipi pred odhodom na glavni odmor uspelo preobrniti izid, in to z bizarnim avtogolom Stefana Bukinca.

V drugi minuti sodnikovega dodatka v prvem polčasu je Stanković pri izidu 1:1 namenil bočno podajo Bukincu, ta se je pod pritiskom odločil, da bo podal nazaj do vratarja, a je bila žoga premočna in usmerjena naravnost v okvir vrat. To ni bil edini avtogol Srbov na srečanju, pod še enega so se podpisali za vodstvo Mehike s 4:1.

😅🇷🇸 INCREÍBLE EL AUTOGOL DE SERBIA Y YA LO GANA MEXICO 2-1 EN TOLUCA, JAJA. pic.twitter.com/4gIdke2HVb — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 5, 2026

Prijateljske tekme:

Petek, 5. junij: