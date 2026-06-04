Številke ponorele, Slovenija se lahko zahvali Mariboru

Prihodnji teden se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo postreglo s kopico rekordov in presežkov. Prvič v zgodovini bo nastopilo 48 reprezentanc, v ZDA, Kanadi in Mehiki bodo odigrane kar 104 tekme, selektorji pa so na svoje sezname uvrstili rekordnih 1.248 igralcev. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je predstavila številne zanimive statistične podrobnosti, v igri številk pa po zaslugi NK Maribor sodeluje tudi Slovenija.

Začelo se bo 11. junija, končalo pa šele dober mesec pozneje, natančneje 19. julija. To bo svetovno nogometno prvenstvo, ki bo trajalo najdlje, na njem pa bo nastopilo tudi z naskokom največ reprezentanc. Če smo jih bili v zadnjih desetletjih na mundialih vajeni spremljati 32, tako je bilo tudi v letih 2002 in 2010, ko se je s svetovno elito družila Slovenija, se bo tokrat število močno povečalo. Kar za polovico!

Nastopilo bo torej 48 izbranih vrst, ki jih je žreb razvrstil v rekordnih ducat skupin. Prvič v zgodovini bo odigrano trimestno število tekem. Ljubitelji nogometa bodo imeli kaj videti, saj na zelenicah v ZDA, Kanadi in Mehiki ne bo manjkalo zvezdnikov. Od kod pa prihajajo? V katerih klubih in državah jih je največ?

"Slovenske" barve bosta branila Afričana

Selektorji udeleženk so Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) dokončen seznam nastopajočih morali poslati do 1. junija opolnoči. Do začetka prvenstva so spremembe mogoče le še v primeru poškodb ali resnih bolezni. Fifa namreč dovoljuje možnost, da ekipe zaradi takšnih razlogov opravijo zamenjavo, a morajo to storiti vsaj 24 ur pred prvim srečanjem. Obstaja tudi možnost za tovrstno zamenjavo tudi med prvenstvom, a mora biti sklenjen poseben dogovor med Fifo in krovno zvezo.

Omar Rekik se s Tunizijo pripravlja na največji izziv v karieri, nastop na svetovnem prvenstvu 2026, kjer ga bo na delu spremljal ves svet. Foto: Jure Banfi

Za nastop na SP 2026 kandidira 1.248 nogometašev, od selektorjev pa je odvisno, koliko jih bo dobilo priložnost na tekmovanju. Udeleženci SP 2026 prihajajo iz 449 klubov iz kar 71 držav. Od tega jih skoraj polovica (35) prihaja iz Evrope, med njimi pa je po zaslugi NK Maribor tudi Slovenija. Za vijolice, ki so v sezoni 2025/26 razočarale navijače in v prvenstvu osvojile šele peto mesto, s tem pa tudi ostale brez vstopnice za Evropo, namreč nastopata afriška legionarja Jean-Michael Seri (Slonokoščena obala) in Omar Rekik (Tunizija).

Največ svojih igralcev bo na SP 2026 lahko občudoval Manchester City (19), sledi Bayern München (18), finalista lige prvakov PSG in Arsenal pa jih imata po 16.

Na SP 2026 bo največ nogometašev Manchester Cityja. Na mundialu bo prvič v karieri nastopil norveški kralj strelcev Erling Braut Haaland. Foto: Reuters

Največ nogometašev, ki bodo od 11. junija do 19. julija kandidirali za nastop na SP 2026, nastopa v angleških klubih (205). Sledijo nemški (108), francoski in španski klubi pa si na tej lestvici delijo tretje mesto s 86 igralci.

Škot bi bil lahko oče Mehičanu

Krstni nastop na svetovnem prvenstvu bodo dočakale štiri reprezentance. Dve prihajata iz Azije (Jordanija in Uzbekistan), ena pa iz Afrike (Zelenortski otoki) oziroma Srednje Amerike in Karibov (Curacao). Zadnja ima le 156 tisoč prebivalcev, s čimer bo postala najmanjša udeleženka svetovnega prvenstva vseh časov in ta rekord izmaknila Islandiji, ki ima okrog 336 tisoč prebivalcev in je nastopila na SP 2018 v Rusiji.

Škotski vratar Craig Gordon bo na SP 2026 odpotoval pri dobrih 43 letih. Foto: Reuters

Na seznamu udeležencev SP 2026 je najstarejši Craig Gordon. Škotski vratar je rojen 31. decembra 1982, tako da na mundial prihaja s 43 leti in 162 dnevi. Letos je s Heartsom nesrečno ostal brez škotskega naslova, za reprezentanco pa je od leta 2004 zbral že 84 nastopov.

Gordon je od najmlajšega udeleženca SP 2026 starejši za skoraj 25 let. Mehičan Gilberto Mora, zvezni igralec Tijuane, se je namreč rodil 14. oktobra 2008. Tako bo ob začetku mundiala, ki bo potekal tudi v njegovi domovini, star komaj 17 let in 240 dni. Za člansko izbrano vrsto je debitiral že lani, skupno pa zbral sedem nastopov.

Messi, Ronaldo in ... neuničljivi Ochoa!

Ko so selektorji oddali končne sezname kandidatov, je bilo na njih 22 najstnikov. Ni pa manjkalo niti veteranov, saj so se odločili tudi za sedem igralcev, ki so že vstopili v peto desetletje in presegli 40 let. Med njimi izstopata nekdanja dobitnika zlate žoge Portugalec Cristiano Ronaldo (41 let) ter Hrvat Luka Modrić (40 let), blizu pa je tudi Argentinec Lionel Messi, ki bo letos branil svetovni naslov z Argentino in bo čez tri tedne dopolnil 39 let.

Guillermo Ochoa bo nastopil že na šestem zaporednem svetovnem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Na SP 2026 bodo Argentinec Lionel Messi, Portugalec Cristiano Ronaldo in Mehičan Guillermo Ochoa nastopili že na šestem mundialu, s čimer bodo postavili nov rekord. Ochoa je vratar, brani za ciprski AEL Limassol, prihodnji mesec pa bo dopolnil 41 let.

Med aktivnimi udeleženci je le dobra četrtina takšnih (357), ki so že vsaj enkrat nastopili na mundialu. Po drugi strani pa bo za 891 reprezentantov to prva izkušnja z največjim nogometnim tekmovanjem.

Nizozemski strateg od Nemca starejši za 40 let

Med selektorji vlada največji starostni razpon med Nizozemcem Dickom Advocaatom (Curacao), ki je star skoraj 79 let in je kar 40 let starejši od selektorja Nemčije Juliana Nagelsmanna.

Dick Advocaat bo vodil Curacao na SP 2026 kot najstarejši selektor. Star je že dobrih 78 let. Foto: Reuters

Mejniki se premikajo tudi pri trenerjih. Portugalec Carlos Queiroz bo na tem mundialu vodil Gano. To bo zanj že peto zaporedno svetovno prvenstvo, s čimer bo izenačil rekord Srba Bore Milutinovića, ki je bil petkrat zapored selektor na SP med letoma 1986 in 2002, na njih pa vodil Mehiko, Kostariko, ZDA, Nigerijo in Kitajsko. Queiroz je pred Gano na SP vodil Južno Afriko, Portugalsko in Iran (dvakrat).