Benjamin Šeško na elitnem seznamu, ki bi se mu najraje izognil

Čez dober teden se bo na drugi strani velike luže začel največji nogometni dogodek na svetu. Na njem bo prvič v zgodovini nastopilo kar 48 reprezentanc, a bodo ljubitelji nogometa vseeno prikrajšani za številne zvezdnike. Ko so na Goal.com izpostavili največje ase, ki jih svet ne bo mogel občudovati na bližajočem se SP, so na seznam uvrstili tudi Benjamina Šeška. Mladi napadalec Manchester Uniteda iz Slovenije je tako doživel novo veliko čast, saj se je znašel v izbrani druščini, čeprav bi najraje videl, da se sploh ne bi pojavil na tem seznamu. To bi namreč pomenilo, da bi se s Slovenijo pripravljal za nastop na SP 2026. Kdo pa so preostali velikani nogometne igre, ki so se jim v kvalifikacijah v državnem dresu zalomili načrti?

V ZDA, Kanadi in Mehiki se bo 48 udeležencev od 11. junija do 19. julija potegovalo za svetovni naslov. To bo verjetno zadnji mundial za Lionela Messija, ki bo z Argentino branil naslov iz Katarja, pa tudi za Portugalca Cristiana Ronalda in Hrvata Luko Modrića. Čeprav bo na SP 2026 nastopilo rekordno število reprezentanc, bo tekmovanje vseeno izpustilo nemalo zvenečih in dragih nogometnih imen.

Na SP 2026 ne bo najboljšega v ligi prvakov

Hviča Kvarachelia je v soboto pomagal PSG do ubranitve evropskega naslova. Foto: Reuters Kvalifikacije so znova postregle s številnimi presenečenji. V Evropi najbolj odmeva odsotnost Italije, ki je pred petimi leti postala evropski prvak, a že tretjič zapored izpušča mundial. Nogometni svet bo še kako pogrešal štirikratne svetovne prvake, ki so jim jo v odločilnem srečanju zagodli srčni nogometaši Bosne in Hercegovine. V Italiji (Napoli) je pred selitvijo v Pariz blestel tudi Hviča Kvarachelia. Gruzijec je v soboto pomagal PSG do ubranitve evropskega naslova, hkrati pa je bil izbran za najboljšega nogometaša lige prvakov.

V klubskem svetu se druži z najboljšimi, z reprezentanco, s katero je prijetno presenetil na Euru 2024, pa se ni uvrstil na mundial. Gruzijec je tudi najdražji igralec na svetu, ki ne bo zaigral na SP 2026. Po oceni Transfermarkt.com njegova tržna vrednost znaša 140 milijonov evrov. Na svetovni lestvici, kjer so najbolj vredni Španec Lamine Yamal, Norvežan Erling Haaland in Francoz Kylian Mbappe, vsi trije po petino milijarde evrov (200 milijonov), je Kvarachelia s tržno vrednostjo 140 milijonov evrov na devetem mestu.

Dominik Szoboszlai je letos blestel proti Sloveniji in pomagal Madžarski do zmage na spomladanski prijateljski tekmi z 1:0. Foto: Reuters

Med najdražjimi nogometaši na svetu ne bo na letošnjem mundialu tudi zvezdnika Liverpoola Dominika Szoboszlaija. Madžar je vreden okroglih sto milijonov evrov in si na lestvici Transfermarkta deli 18. mesto. Zaradi velike konkurence pa na SP 2026 ne bo tudi veliko nogometašev iz držav, ki sicer nastopajo na mundialu, a imajo preveliko gnečo na različnih igralnih položajih. Napadalec Liverpoola Hugo Ekitike iz Francije (90 milijonov) se tako ni uvrstil na končni seznam galskih petelinov, pri Brazilcih ni soigralcev pri Chelseaju Estevaa (80) in Joaa Pedra (75), brez mundiala je zaradi poraza v Zenici ostal tudi Italijan Sandro Tonali, sicer zvezni igralec Newcastla (80).

Šeško eden redkih rdečih vragov brez SP 2026

Letošnji mundial bosta zgolj kot zunanja opazovalca spremljala Bryan Mbeumo in Benjamin Šeško, saj se Kamerun in Slovenija nista uvrstila na največje tekmovanje. Foto: Reuters Na največjem nogometnem tekmovanju pa letos ne bo tudi Slovenije. Tako bo brez mundiala ostal tudi najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško. Njegova trenutna tržna vrednost je ocenjena na 65 milijonov evrov, s čimer je z naskokom najdražji Slovenec, na svetovni lestvici pa si deli 59. mesto. Se je pa Šeško znašel tudi na seznamu izbranih zvezdnikov, ki jih bodo ljubitelji nogometa v izboru specializirane nogometne spletne strani Goal.com najbolj pogrešali na letošnjem spektaklu.

Navijači rdečih vragov iz Manchestra bodo na SP 2026 stiskali pesti za ljubljence iz Anglije, Argentine, Belgije, Brazilije, Maroka, Portugalske, Slonokoščene obale, Škotske, Turčije in Urugvaja, ne bo pa dveh priljubljenih napadalcev. Manjkala bosta namreč Kamerunec Bryan Mbeumo in Slovenec Benjamin Šeško. 23-letni slovenski as bo tako mundial za razliko od Eura 2024 spremljal v vlogi gledalca. Lahko bo stiskal pesti za številne klubske soigralce, sam pa bo moral s slovensko izbrano vrsto počakati na novo priložnost. Ime 23-letnega Radečana je tako pogosto na seznamu največjih zvezdnikov, ki jih ne bo na SP 2026.

Kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak bo ta teden prvič branil za reprezentanco pod vodstvom Boštjana Cesarja. Foto: www.alesfevzer.com

Na omenjenih izborih velja zaslediti tudi 33-letnega Jana Oblaka, dolgoletnega prvega vratarja Atletica in kapetana Slovenije, čeprav pri izborih idealne enajsterice manjkajočih igralcev na SP 2026 med vratnicama največkrat stoji Italijan Gianluigi Donnarumma (Manchester City). Kdo pa se je še znašel na seznamu Goal.com poleg Donnarumme in Šeška?