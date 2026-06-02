Avstrijci zaradi poškodbe ostali brez Baumgartnerja

Avstrijski nogometaš Christoph Baumgartner bo zaradi poškodbe stegenske mišice moral izpustiti svetovno prvenstvo, ki se bo 11. junija začelo v Kanadi, ZDA in Mehiki. Baumgartner je poškodbo staknil v ponedeljek na ogrevanju pred prijateljsko tekmo s Tunizijo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrijski selektor Ralf Rangnick ima tako zdaj dva tedna časa, da najde ustrezno zamenjavo zanj. "To je tako za Cristopha kot za vse nas zelo slaba novica. Gre za zelo pomembnega igralca, ki je ena izmed osrednjih osebnosti v našem moštvu," je o neprijetnem dogodku pred mundialom povedal Rangnick.

Slednji je moral svojega varovanca zaradi bolečin umakniti iz začetne enajsterice za prijateljsko tekmo s Tunizijo, ki jo je Avstrija dobila z 1:0. Namesto njega je tekmo začel napadalec Michael Gregoritsch.

Koliko časa bo moral Baumgartner počivati, še ni znano. Prav tako ni možno, da bi se poškodovani igralec svoji ekipi na svetovnem priključil naknadno. O tem, kako velika smola se mu je pripetila, priča tudi dejstvo, da je za njim ena najuspešnejših sezon v njegovi karieri, saj je v nemškem prvenstvu in pokalu v dresu Leipziga v letošnji sezoni dosegel kar 17 zadetkov.

Za avstrijsko reprezentanco je doslej odigral 58 tekem, na katerih je 19-krat meril v polno. APA kot najverjetnejše zamenjave zanj v konici napada omenja mladeniča Paula Wannerja in Carneyja Chukwuemeko. Nadomestila bi ga lahko tudi že omenjeni Gregoritsch in Marcel Sabitzer.

