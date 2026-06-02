Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
2. 6. 2026,
13.45

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Christoph Baumgartner SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Torek, 2. 6. 2026, 13.45

1 ura, 5 minut

Poškodba in brez SP

Avstrijci zaradi poškodbe ostali brez Baumgartnerja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Christoph Baumgartner | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Avstrijski nogometaš Christoph Baumgartner bo zaradi poškodbe stegenske mišice moral izpustiti svetovno prvenstvo, ki se bo 11. junija začelo v Kanadi, ZDA in Mehiki. Baumgartner je poškodbo staknil v ponedeljek na ogrevanju pred prijateljsko tekmo s Tunizijo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrijski selektor Ralf Rangnick ima tako zdaj dva tedna časa, da najde ustrezno zamenjavo zanj. "To je tako za Cristopha kot za vse nas zelo slaba novica. Gre za zelo pomembnega igralca, ki je ena izmed osrednjih osebnosti v našem moštvu," je o neprijetnem dogodku pred mundialom povedal Rangnick.

Slednji je moral svojega varovanca zaradi bolečin umakniti iz začetne enajsterice za prijateljsko tekmo s Tunizijo, ki jo je Avstrija dobila z 1:0. Namesto njega je tekmo začel napadalec Michael Gregoritsch.

Koliko časa bo moral Baumgartner počivati, še ni znano. Prav tako ni možno, da bi se poškodovani igralec svoji ekipi na svetovnem priključil naknadno. O tem, kako velika smola se mu je pripetila, priča tudi dejstvo, da je za njim ena najuspešnejših sezon v njegovi karieri, saj je v nemškem prvenstvu in pokalu v dresu Leipziga v letošnji sezoni dosegel kar 17 zadetkov.

Za avstrijsko reprezentanco je doslej odigral 58 tekem, na katerih je 19-krat meril v polno. APA kot najverjetnejše zamenjave zanj v konici napada omenja mladeniča Paula Wannerja in Carneyja Chukwuemeko. Nadomestila bi ga lahko tudi že omenjeni Gregoritsch in Marcel Sabitzer.

Preberite še:

ženska, dekle, pomlad, poletje
Trendi Strelci boste delali napake, tehtnice prisluhnite partnerju
ženska, dekle, pomlad, poletje
Trendi Vodnarji bodite pogumni, device boste sprožale konflikte
ISTRABENZ TURIZEM
Trendi Če iščete popoln oddih na obali, preverite to poletno destinacijo
Christoph Baumgartner SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.