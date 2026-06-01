Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
12.25

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu prijateljske tekme norveška nogometna reprezentanca Švedska nogometna reprezentanca Erling Haaland Omar Rekik

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 12.25

5 minut

Prijateljske tekme pred SP 2026 (1. junij)

Narašča vročica pred SP. Haaland? Ne. Odegaard? Ne. Gyökeres? Ne.

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jan Oblak | Jan Oblak se pripravlja na prijateljski tekmi Slovenije proti Cipru in Hrvaški. | Foto Aleš Fevžer

Jan Oblak se pripravlja na prijateljski tekmi Slovenije proti Cipru in Hrvaški.

Foto: Aleš Fevžer

Pred začetkom svetovnega prvenstva ne manjka pripravljalnih tekem. Danes bo na delu kar nekaj udeležencev SP 2026. Norveška in Švedska se bosta udarili v skandinavski klasiki, a bodo manjkali največji asi, slovenski severni sosedje Avstrijci pa bodo gostili Tunizijo, za katero bo na SP nastopal tudi branilec Maribora Omar Rekik. Kanada, ena izmed treh sogostiteljic letošnjega SP, se bo pomerila z Uzbekistanom, ki se je z ogromno pomočjo Slovencev, zlasti nekdanjega selektorja Srečka Katanca, prvič uvrstil na veliko tekmovanje.

Benjamin Šeško
Sportal Prekrasna gesta slavljenca Benjamina Šeška

Slovenska nogometna reprezentanca bo ta mesec odigrala dve prijateljski tekmi. Cesarjeva četa se bo najprej predstavila v četrtek, 4. junija, v Stožicah proti Cipru, tri dni pozneje pa jo čaka atraktivno gostovanje v Varaždinu na Hrvaškem. Slovenija se bo tako pomerila s sosedo, ki se je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih uvrstila na stopničke. Hrvaško sicer čaka zahteven izziv že v torek, ko se bo na Rujevici pomerila z Belgijo.

Slovenski selektor Boštjan Cesar bo zvečer zagotovo pozoren na prijateljski dvoboj med Turčijo in Severno Makedonijo, saj bo druga v jesenski ligi narodov ena izmed tekmic Slovenije.

Tunizijec Omar Rekik, sicer rojen na Nizozemskem, je za izbrano vrsto afriške države zbral štiri nastope. | Foto: Reuters Tunizijec Omar Rekik, sicer rojen na Nizozemskem, je za izbrano vrsto afriške države zbral štiri nastope. Foto: Reuters

Na Dunaju bo Avstrija gostila Tunizijo, za katero bo na SP 2026 nastopal tudi branilec Maribora Omar Rekik. Vijolice so edini slovenski klub, ki bo na SP spremljal svoja nogometaša. Poleg Rekika bo čez lužo kmalu odpotoval tudi zvezni igralec iz Slonokoščene obale Jean-Michael Seri.

Največjih asov tokrat ne bo

Na razprodanem Ullevaalu v Oslu se bosta pomerili skandinavski sosedi Norveška in Švedska. Vikingi so bili v kvalifikacijah za SP 2026 izvrstni. Dobili so vseh osem tekem, razlika v zadetkih je znašala veličastnih 37:5. Erling Haaland, Antonio Nusa in druščina so vroči, evforija na Norveškem pa je ogromna, saj bo to prvi nastop Norvežanov na SP po letu 1998. Danes bodo na delu manjkali nekateri izmed največjih asov.

Erling Haaland bo na SP 2026 eden najbolj zvezdniških napadalcev. | Foto: Guliverimage Erling Haaland bo na SP 2026 eden najbolj zvezdniških napadalcev. Foto: Guliverimage

Pri Norveški ne bo kralja strelcev Erlinga Haalanda, saj ima še nekaj manjših težav z zdravjem, ki jih želi do začetka SP 2026 povsem odpraviti. Manjkal bo tudi kapetan Martin Odegaard, ki je v soboto z Arsenalom izgubil v finalu lige prvakov. Podobno velja za njegovega soigralca, švedskega napadalca Viktorja Gyökeresa. Alexander Isak, ki bo pri Liverpoolu kmalu dobil novega trenerja, naj bi igral, a ne vso tekmo. To bo zadnja tekma Norvežanov na domačih tleh pred odhodom v ZDA, kjer bodo pred začetkom SP odigrali še prijateljsko tekmo z Marokom.

Prijateljske tekme:

Ponedeljek, 1. junij:

Torek, 2. junij:

Srbija Zelenortski otoki
Sportal Srbski mediji neizprosni: Katastrofa in sramota!
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu prijateljske tekme norveška nogometna reprezentanca Švedska nogometna reprezentanca Erling Haaland Omar Rekik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.