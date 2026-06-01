Narašča vročica pred SP. Haaland? Ne. Odegaard? Ne. Gyökeres? Ne.

Pred začetkom svetovnega prvenstva ne manjka pripravljalnih tekem. Danes bo na delu kar nekaj udeležencev SP 2026. Norveška in Švedska se bosta udarili v skandinavski klasiki, a bodo manjkali največji asi, slovenski severni sosedje Avstrijci pa bodo gostili Tunizijo, za katero bo na SP nastopal tudi branilec Maribora Omar Rekik. Kanada, ena izmed treh sogostiteljic letošnjega SP, se bo pomerila z Uzbekistanom, ki se je z ogromno pomočjo Slovencev, zlasti nekdanjega selektorja Srečka Katanca, prvič uvrstil na veliko tekmovanje.

Slovenska nogometna reprezentanca bo ta mesec odigrala dve prijateljski tekmi. Cesarjeva četa se bo najprej predstavila v četrtek, 4. junija, v Stožicah proti Cipru, tri dni pozneje pa jo čaka atraktivno gostovanje v Varaždinu na Hrvaškem. Slovenija se bo tako pomerila s sosedo, ki se je na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih uvrstila na stopničke. Hrvaško sicer čaka zahteven izziv že v torek, ko se bo na Rujevici pomerila z Belgijo.

Slovenski selektor Boštjan Cesar bo zvečer zagotovo pozoren na prijateljski dvoboj med Turčijo in Severno Makedonijo, saj bo druga v jesenski ligi narodov ena izmed tekmic Slovenije.

Tunizijec Omar Rekik, sicer rojen na Nizozemskem, je za izbrano vrsto afriške države zbral štiri nastope. Foto: Reuters

Na Dunaju bo Avstrija gostila Tunizijo, za katero bo na SP 2026 nastopal tudi branilec Maribora Omar Rekik. Vijolice so edini slovenski klub, ki bo na SP spremljal svoja nogometaša. Poleg Rekika bo čez lužo kmalu odpotoval tudi zvezni igralec iz Slonokoščene obale Jean-Michael Seri.

Največjih asov tokrat ne bo

Na razprodanem Ullevaalu v Oslu se bosta pomerili skandinavski sosedi Norveška in Švedska. Vikingi so bili v kvalifikacijah za SP 2026 izvrstni. Dobili so vseh osem tekem, razlika v zadetkih je znašala veličastnih 37:5. Erling Haaland, Antonio Nusa in druščina so vroči, evforija na Norveškem pa je ogromna, saj bo to prvi nastop Norvežanov na SP po letu 1998. Danes bodo na delu manjkali nekateri izmed največjih asov.

Erling Haaland bo na SP 2026 eden najbolj zvezdniških napadalcev. Foto: Guliverimage

Pri Norveški ne bo kralja strelcev Erlinga Haalanda, saj ima še nekaj manjših težav z zdravjem, ki jih želi do začetka SP 2026 povsem odpraviti. Manjkal bo tudi kapetan Martin Odegaard, ki je v soboto z Arsenalom izgubil v finalu lige prvakov. Podobno velja za njegovega soigralca, švedskega napadalca Viktorja Gyökeresa. Alexander Isak, ki bo pri Liverpoolu kmalu dobil novega trenerja, naj bi igral, a ne vso tekmo. To bo zadnja tekma Norvežanov na domačih tleh pred odhodom v ZDA, kjer bodo pred začetkom SP odigrali še prijateljsko tekmo z Marokom.

Prijateljske tekme:

Ponedeljek, 1. junij:

Torek, 2. junij: