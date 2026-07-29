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Avtor:
STA

Sreda,
29. 7. 2026,
23.02

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SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Argentina FIFA

Sreda, 29. 7. 2026, 23.02

1 ura, 5 minut

SP 2026

Fifa sprožila disciplinske postopke proti argentinskim nogometašem

Avtor:
STA

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SP 2026, finale: Argentina - Španija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza je v sredo sporočila, da je uvedla disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega vedenja po porazu proti Španiji v finalu svetovnega prvenstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po zadnjem sodnikovem žvižgu Slavka Vinčića v finalu v New Yorku, ki ga je Španija dobila z 1:0 po podaljških, se je več argentinskih igralcev in članov strokovnega štaba nešportno soočilo s Španci.

V incidente so bili vpleteni argentinski Nahuel Molina, Thiago Almada in Leandro Paredes, pomočnik argentinskega selektorja Roberto Ayala ter španski reprezentant Pablo Martin Paez Gavira.

Zoper vseh pet oseb so bili uvedeni disciplinski postopki zaradi različnih domnevnih kršitev, od fizičnega napada do nešportnega vedenja.

Fifa bo preiskala tudi dogodek po argentinski zmagi z 2:1 nad Anglijo v polfinalu, ko so igralci dvignili transparent z napisom: Las Malvinas son Argentinas (Falklandski otoki so argentinski).

Po navedbah Fife se postopki nanašajo na morebitne kršitve pravil svetovne nogometne zveze glede političnih manifestacij na tekmah, neprimernega vedenja ekipe, diskriminacije in rasističnih žalitev.

Pri Fifi zagotavljajo, da bodo imeli vsi vpleteni priložnost, da predstavijo svoje stališče v zvezi z obtožbami.

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