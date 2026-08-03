Na plavalnem EP v bazenskem delu le četverica Slovencev, cilj Neže Klančar je finale

Pariz od petka gosti evropsko prvenstvo v plavanju in vodnih športih. Slovenija bo v bazenskem delu tekmovanja, ki bo na sporedu med 10. in 16. avgustom, zastopana z vsega četverico reprezentantov, v daljinskem plavanju pa se bo predstavila tudi Špela Perše.

Stanje prijav v slovenski reprezentanci kaže na krizo vrhunskega plavanja. Ob olimpijski finalistki Neži Klančar na EP potujejo še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Med plavalci z normo EP izpušča obolela mariborska olimpijka Katja Fain, veliko vprašanje pa je ravenska olimpijka Janja Šegel, ki v sezoni ni zmogla odplavati norme za EP.

Selektor Tomaž Torkar izpostavlja, da je osnovna želja majhne slovenske odprave finale, za katerega realno kandidira Neža Klančar, ki se vrača v bazen, kjer je pred dvema letoma dosegla največji uspeh v karieri, izjemno veseli pa bodo v slovenskem taboru tudi vsakega popoldanskega nastopa. Realno bo boj za kolajno, prvo po odličju Petra Johna Stevensa v Galsgowu 2018, zelo težo.

Cilj Klančarjeve je finale

"Neža Klančar je naša najbolj konkurenčna plavalka, nastopa pa v disciplinah z največjo gostoto. Mitingi serije Mare Nostrum in tudi Sette Colli v Rimu so potrdili, da je šlo plavanje spet korak naprej. Najhitrejši so bili v posameznih disciplinah hitrejši, kot v olimpijskem finalu v Parizu. Osnovni cilj je zato lahko le finale, ki ga bomo izjemno veseli," je ocenil Torkar.

Pri ostalih plavalcih iz pogovora s trenerji trdi, da je zelo dobro pripravljena Tina Čelik, na robu polfinala je glede na svoje dosežke tudi Primož Šenica Pavletič, a bosta ob ob nekaj manjkajočih plavalcih, ki nastopajo na prvenstvu Commonwealtha, morala že zjutraj potrditi dobro dnevno formo. "Še težje delo ima Sašo Boškan, ker polfinala ni in se v popoldanski del na 400 in 800 metrov prosto uvrsti le najboljša osmerica. Na 200 m prosto bo konkurenca brutalna."

Kaj je z mladim valom?

Reprezentanca za EP pa razkriva tudi kakovostno vrzel, ki je nastala v slovenskem plavanju. Še na EP 2024 v Beogradu je nastopalo 12 slovenskih plavalcev, doma so takrat ostali mladi na čelu s Tio Primc in Zaro Podržavnik, v ekipi je takrat zaradi poškodbe manjkala Klančar .... Medtem, ko so bili odhodi Tjaše Pintar in Anžeta Ferša Eržena pričakovani, Peter John Stevens pa je nezadovoljen s pogoji sam končal kariero, se poraja vprašanje, kaj je z mladim valom, ki ne najde priključka k eliti.

Jasnega odgovora tudi selektor Torkar kljub pogovoru s trenerji nima. "Tega si tudi sam ne znam razložiti. Kriteriji za uvrstitev v reprezentanco niso prav nič ostrejši kot za Beograd 2024. Imeli smo malo smole z Janjo Šegel, na katero smo trdno računali in z boleznijo Katje Fain. Vidi pa se, da plavalcem ne uspe prehod iz kategorije mladincev in mlajših članov v elito."

Pri tem razloga ne gre iskati v pogojih dela, saj ima denimo Ljubljana končno vrhunski objekt za delo in tudi plavalna zveza ustrezno podpira mlade. "Bili so na pripravah, ponujeno jim je bilo več kot prejšnjih generacijam, kar pa očitno ni bila dovolj močna motivacija, da bi še bolj odločno in vztrajno trenirali. Očitno so cilji usmerjeni v šolo in delo."

V nadaljevanju pa tudi Torkar pravi, da je izgovorov veliko, saj gredo skozi šolanje prav vsi plavalci, ki bodo nastopili na prvenstvu. "Vprašanje je, če se kot Neža Klančar ali pa Sašo Boškan vidijo dolgoročno v tem športu in so pripravljeni vložiti vse. Številni, v tej generaciji denimo tudi Tina Čelik, pa so dokazali, da je ob študiju možno tudi dobro plavati. Seveda pa je treba v to vložiti ogromno energije in predvsem časa."

Špela Perše ostaja stalnica reprezentance

Stalnica reprezentance pa ostaja Radovljičanka Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja 4. avgusta praznovala 30. rojstni dan. Najprej jo čaka 10-kilometrska olimpijska razdalja, naslednji dan pol krajša tekma.

"Osnovni cilj je vedno uvrstitev med najboljših 16 v Evropi in tokrat ne bo nič drugače. Največ pričakuje na olimpijski 10-kilometrski razdalji, saj največkrat nastopi na tej distanci in ima največ izkušenj," pravi trener Alen Kramar.

K temu dodaja, da ga zelo veselijo zunanji pogoji, vodo z 21, 22 stopinjami Celzija, pa tudi ob progi se živo srebro naj ne bi povzpelo nad 30 stopinj Celzija. "Malo skrbi sem imel po tekmi v začetku junija v Setubalu, ko je bila med tistimi, ki so se tam zastrupili in je izgubila nekaj treninga. Je pa nato opravila zelo dobre višinske priprave v Livignu," je pred potjo v francosko prestolnico še dejal radovljiški trener.