Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Nedelja,
2. 8. 2026,
15.20

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,66

Natisni članek

Natisni članek
poroka

Nedelja, 2. 8. 2026, 15.20

34 minut

Poročil se je mladi slovenski košarkar

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,66
Gregor Glas | Foto Gregor Glas/Instagram

Foto: Gregor Glas/Instagram

Mladi slovenski košarkar Gregor Glas in njegova izbranka Iva Karolina sta si obljubila večno zvestobo.

Slovenski košarkar Gregor Glas in njegova izbranka Iva Karolina sta za poročno lokacijo izbrala luksuzni resort v Bujah. Svatje so njuni ljubezni tako nazdravili v čudovitem ambientu hrvaške Istre. 

25-letni glas je član avstrijske Vienne, pred tem je bil med drugim član še Cedevite Olimpije, Partizana, Dynamica, svojo profesionalno pot pa je začel v vrstah Sixt Primorske.

Za Slovenijo je zbral 16 uradnih nastopov, med drugim je bil del izbrane vrste tudi na svetovnem prvenstvu 2023.

Vojaška poroka pod Triglavom
Trendi Vojaška poroka pod Triglavom #foto
Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič
Trendi Poročila sta se Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič
poroka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.