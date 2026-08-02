Poročil se je mladi slovenski košarkar

Mladi slovenski košarkar Gregor Glas in njegova izbranka Iva Karolina sta si obljubila večno zvestobo.

Slovenski košarkar Gregor Glas in njegova izbranka Iva Karolina sta za poročno lokacijo izbrala luksuzni resort v Bujah. Svatje so njuni ljubezni tako nazdravili v čudovitem ambientu hrvaške Istre.

25-letni glas je član avstrijske Vienne, pred tem je bil med drugim član še Cedevite Olimpije, Partizana, Dynamica, svojo profesionalno pot pa je začel v vrstah Sixt Primorske.

Za Slovenijo je zbral 16 uradnih nastopov, med drugim je bil del izbrane vrste tudi na svetovnem prvenstvu 2023.