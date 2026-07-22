Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sreda,
22. 7. 2026,
18.32

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
Jaka Šinkovec Tjaša Kramarič poroka dojenček Firbci

Sreda, 22. 7. 2026, 18.32

1 ura, 17 minut

Poročila sta se Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič | Marca letos smo poročali, da sta Tjaša Kramarič in Jaka Šinkovec sveže, a srečno zaljubljena. | Foto Osebni arhiv Jake Šinkovca

Marca letos smo poročali, da sta Tjaša Kramarič in Jaka Šinkovec sveže, a srečno zaljubljena.

Foto: Osebni arhiv Jake Šinkovca

Pevec priljubljene skupine Firbci Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič, tekmovalka iz šova Sanjski moški, sta si obljubila večno zvestobo. Veselo novico sta potrdila na družbenih omrežjih. Kmalu pa se bosta razveselila tudi rojstva prvega skupnega otroka, junija sta namreč naznanila, da je Tjaša noseča.

Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič
Trendi Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič po nekaj mesecih zveze pričakujeta otroka

Da bosta še pred prihodom dojenčka stopila pred oltar, je par sporočil nekaj dni po naznanitvi novice o nosečnosti. Potem ko je skupina Firbci objavila posnetek, kako ženinu in nevesti postavljajo mlaj, pa je bilo jasno, da se bo to zgodilo že zelo kmalu. Zdaj je Jaka na družbenih omrežjih delil nekaj fotografij, s katerimi je potrdil, da sta se poročila.

"Rekla sta da!" | Foto: Instagram/Jaka Šinkovec "Rekla sta da!" Foto: Instagram/Jaka Šinkovec

Kot poroča Veseljak, se je par poročil v krogu družine in prijateljev. Civilni obred je potekal v Žagarjevem mlinu na Dolenjskem, cerkvena poroka pa v Škocjanu. Kot je razvidno s fotografije, je Jaka za poroko izbral klasično črno obleko, Tjaša pa dolgo belo obleko, ki ji je dodala čipkasto vlečko.

Jaka Šinkovec, ki je tudi voditelj na Veseljaku, je marca letos za Siol.net potrdil, da je v zvezi s Tjašo Kramarič, spletno vplivnico, ki smo jo prvič spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški. Povedal nam je, da njuna zveza traja kakšna dva meseca, spoznala pa sta se nekoliko spontano in nepričakovano.

Kaj nam je še povedal, preberite v spodnjem članku: 

Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič
Trendi Jaka Šinkovec iz skupine Firbci ne skriva, da je srečno zaljubljen
Jaka Šinkovec Tjaša Kramarič poroka dojenček Firbci
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.