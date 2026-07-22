Pevec priljubljene skupine Firbci Jaka Šinkovec in Tjaša Kramarič, tekmovalka iz šova Sanjski moški, sta si obljubila večno zvestobo. Veselo novico sta potrdila na družbenih omrežjih. Kmalu pa se bosta razveselila tudi rojstva prvega skupnega otroka, junija sta namreč naznanila, da je Tjaša noseča .

Da bosta še pred prihodom dojenčka stopila pred oltar, je par sporočil nekaj dni po naznanitvi novice o nosečnosti. Potem ko je skupina Firbci objavila posnetek, kako ženinu in nevesti postavljajo mlaj, pa je bilo jasno, da se bo to zgodilo že zelo kmalu. Zdaj je Jaka na družbenih omrežjih delil nekaj fotografij, s katerimi je potrdil, da sta se poročila.

"Rekla sta da!" Foto: Instagram/Jaka Šinkovec

Kot poroča Veseljak, se je par poročil v krogu družine in prijateljev. Civilni obred je potekal v Žagarjevem mlinu na Dolenjskem, cerkvena poroka pa v Škocjanu. Kot je razvidno s fotografije, je Jaka za poroko izbral klasično črno obleko, Tjaša pa dolgo belo obleko, ki ji je dodala čipkasto vlečko.

Jaka Šinkovec, ki je tudi voditelj na Veseljaku, je marca letos za Siol.net potrdil, da je v zvezi s Tjašo Kramarič, spletno vplivnico, ki smo jo prvič spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški. Povedal nam je, da njuna zveza traja kakšna dva meseca, spoznala pa sta se nekoliko spontano in nepričakovano.

Kaj nam je še povedal, preberite v spodnjem članku: