Čeferin ima dovolj: evropske reprezentance ne bodo igrale na SP

Prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin ima dovolj. "Uefa in njene članice ne bodo sodelovale na tekmovanjih pod okriljem Fife," piše v izjavi za javnost, ki bo v nogometnem svetu dvignila ogromno prahu. Na izrednem sestanku vseh 55 nacionalnih zvez stare celine je Uefa odločno zavrnila predlog Fife, da bi lastniške deleže svetovnega prvenstva in drugih tekmovanj pod okriljem Fife prenesli na zasebne vlagatelje.

Bojkot bi zajel vsa tekmovanja Fife, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim prvenstvom za klube. Začel bi veljati, če bi preostale članice Fife glasovale za predloge njenega predsednika Giannija Infantina, da bi prek podjetja za izvrševanje trženjskih pravic zasebnim vlagateljem prodali delež teh pravic.

Bojkot bi prvič veljal že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

"Svetovnega prvenstva ni mogoče obravnavati kot naložbeni produkt. Gre za eno največjih športnih zapuščin nogometa, ki so jo skozi generacije soustvarjali igralci, reprezentance in navijači z vseh celin. Nobenega dela tega tekmovanja se ne sme nikoli prepustiti zasebnim vlagateljem. Svetovno prvenstvo ni naprodaj.

Neodgovorno in neopravičljivo je, da je bil predlog s tako velikim pomenom za nogomet pripravljen v tajnosti ter pripeljan tik pred potrditev brez kakršnegakoli resnega posvetovanja s tistimi, ki jim je zaupano upravljanje nogometa. To ni zgolj globok neuspeh vodstva, temveč opustitev dolžnosti Fife kot skrbnika svetovnega nogometa," piše v začetku dolge izjave za javnost. Uefa, ki jo vodi Aleksander Čeferin, je prvo opozorilo ob sporni ideji Fife poslala že v sredo. Gianni Infantino je naletel na trd odpor Uefe. Foto: Guliverimage

Takšen model nima mesta v nogometu

"V trenutku, ko bi zunanji vlagatelji pridobili lastniške deleže v Fifinih tekmovanjih, bi se nogomet za vedno spremenil. Ustvarjanje komercialnega donosa bi postalo trajna obveznost, pričakovanja vlagateljev pa vsakodnevni pritisk. Od tega trenutka naprej odločitve o mednarodnem koledarju, tekmovalnih formatih in prihodnosti nogometa ne bi bile več sprejete v korist igre, temveč v korist delničarjev. Uefa ima na svoji strani tudi aktualne svetovne prvake Špance. Foto: Reuters

Takšen model nima mesta v svetovnem nogometu. Prihodnosti nogometa ne smejo narekovati pričakovanja tistih, katerih prva dolžnost je ustvarjanje čim večjega finančnega donosa. Interesi nacionalnih zvez, lig, klubov, igralcev in navijačev ne smejo biti podrejeni donosom vlagateljev. Nogomet ne sme zastaviti svoje prihodnosti zaradi finančnega dobička.

Takšnemu modelu nikoli ne bomo dali legitimnosti. Nihče nima moralne pravice prodati nečesa, kar mu je zgolj zaupano v varstvo za prihodnje generacije," so zapisali na sedežu Uefe v Nyonu.

Stališče je jasno: Uefa in njene članice bodo od bojkota odstopile le v primeru, če bo predlog v celoti umaknjen in če bo Fifa podala zavezujoča zagotovila, da svojega upravljanja ali tekmovanj nikoli več ne bo odprla zasebnemu lastništvu.

V podporo Čeferinu tudi Mijatović

Prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović je za STA potrdil, da je tudi NZS prejela dokument Mednarodne nogometne zveze Fife s predlogom za ustanovitev podjetja, ki bi tržilo komercialne pravice iz naslova SP, v katerem bi imela Fifa v začetni fazi 80-odstotni lastniški delež, zasebni vlagatelji pa 20 odstotkov.

Poleg občutka, da gre pri predlogu za lasten projekt predsednika Fife Giannija Infantina, ki ni bil usklajen z organi mednarodne zveze, je dokument poln nedorečenosti, predvsem o prihodnjih razmerjih med Fifo in zasebnimi partnerji, je ocenil Mijatović.

"V dokumentu so navedena začetna lastniška razmerja v podjetju, ki bi izvajalo vse trženjske aktivnosti glede SP, kar vključuje promocijske dogodke, prodajo medijskih in drugih pravic, ki ustvarjajo prihodke," je pojasnil. "Fifa ocenjuje, da bi se na ta način bistveno povečali prihodki iz tega naslova in bi se izplačila prek sistema Fifa Forward zvezam posledično povečala." Radenko Mijatović pravi, da narava predloga spominja na propadli predlog evropske klubske "superlige". Foto: Aleš Fevžer

Pri tem pa manjkajo številne podrobnosti, je dodal Mijatović. "Nikjer iz tega dokumenta ni jasno, kako bi se prihodki povečevali, kakšna bi bila lastniška struktura tega podjetja v prihodnje, kdo bi izvajal aktivnost trženja, kako bi se ta sredstva delila. Edino zagotovilo Fife je, da bodo športne odločitve oziroma organizacijske in tekmovalne ostale nedotaknjene."

Mijatović je tako potrdil, da narava predloga spominja na propadli predlog evropske klubske superlige. "Gre za to, da se v nogomet potegnejo zunanji partnerji in da se od tega sodelovanja pričakuje bistveno večje prihodke, a da ob tem ni jasno, kaj bi to prineslo nogometu in posameznim zvezam, na dolgi rok pa mislimo, da bilo zelo škodljivo."

"Zaradi tega v nobenem primeru ne moremo pristati na to, kar smo prejeli. Nogomet ni naprodaj. Tudi sicer so to zadeve, o katerih je treba razpravljati z ostalimi članicami, predvsem v okviru Evropske nogometne zveze (Uefe), ki pa je bila v svojem odzivu zelo jasna in kategorična, mi pa se s tem odzivom in stališčem predsednika Uefe Aleksandra Čeferina popolnoma istovetimo," je dodal Mijatović.