Ameriški medij se je razpisal o Janezu Janši

Ameriška televizijska hiša Fox News na svoji spletni strani poroča o vrnitvi Janeza Janše na premierski stolček in spremembah, ki jih to prinaša za Slovenijo.

Slovenija, ki jo ljudje čez lužo poznajo predvsem kot državo, iz katere prihajata ameriška prva dama Melania Trump in košarkarski zvezdnik Luka Dončić, je pod vodstvom premierja Janeza Janše začela spreminjati politično usmeritev, poroča Fox News. V nadaljevanju izpostavljajo več ukrepov nove vlade na področjih zunanje politike, migracij, gospodarstva in energetike, pri katerih se kaže očiten odmik od politike prejšnje vlade Roberta Goloba.

Golob je bil s stranko Gibanje Svoboda relativni zmagovalec marčevskih državnozborskih volitev, vendar mu ni uspelo sestaviti vlade. Po mesecu dni poskusov je na vrsto prišel Janša, ki ga, kot navaja Fox News, mnogi analitiki imenujejo "mojster gradnje koalicije". Po dveh tednih pogajanj je bil Janša na tajnem glasovanju izvoljen za mandatarja za sestavo vlade z 51 glasovi za in 36 proti.

Spremembe v zunanji politiki in trdni odnosi z ZDA

Med najpomembnejšimi zunanjepolitičnimi potezami, ki jih je napovedal Janša, Fox News navaja napoved selitve slovenskega veleposlaništva v Izraelu iz Tel Aviva v Jeruzalem, zamrznitev priznanja palestinske države ter preklic prepovedi vojaškega sodelovanja z Izraelom.

Izpostavljajo tudi trdne odnose Slovenije in ZDA, za katere se zavzema Janša. Med dogodkom America 250, ki ga je gostilo ameriško veleposlaništvo v Ljubljani in na katerem je bil prisoten tudi oče ameriške prve dame Viktor Knavs, je Janša poudaril, kako je bila Amerika svetilnik za slovensko neodvisnost.

Fox News navaja, da se Janša podobno kot ameriški predsednik Donald Trump zavzema za omejevanje nezakonitih migracij in učinkovitejši boj proti tihotapljenju ljudi. Ob tem poudarja, da se je slovenski premier kmalu po nastopu funkcije pridružil 18 drugim voditeljem držav Evropske unije pri podpisu pisma, v katerem so pozvali k spremembam evropske migracijske politike.

Po poročanju Fox News naj bi Janša septembra obiskal ZDA, kjer bo nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. Za zdaj ni znano, ali se bo ob tem srečal s predsednikom Trumpom in prvo damo.