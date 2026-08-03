Borut Pahor na morju: Ni se za hvaliti, ampak nekaj šteje

Nekdanji predsednik je svoje sledilce na Instagramu razveselil z morskim utrinkom, ob katerem je pokazal, da se po nedavnih poškodbah počasi vrača k športnim aktivnostim.

Borut Pahor je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, na kateri plava v morju, ob tem pa iskreno priznal, da prvi poskus kravla po zlomljeni ključnici in lopatici ni bil povsem brez težav.

"Prvi poskus plavanja kravla po zlomljenih ključnici in lopatici. Mislim – saj nisem utonil, ampak se ni za hvaliti," je hudomušno zapisal in dodal: " Je pa super za razmigavanje in to tudi nekaj šteje. Ah, lepe drobne počitniške skrbi. A sem vas že pozdravil z morja? Ne? Ok, zelo lep pozdravček vsem."

Njegova objava je hitro pritegnila pozornost, saj je nekdanji politik znan po tem, da na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke iz vsakdanjega življenja, športnih izzivov in osebnih trenutkov.

Številni sledilci so mu zaželeli lepe počitnice, pohvalili morski utrinek in mu zaželeli še veliko morskih užitkov.

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