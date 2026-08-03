Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
11.57

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
Borut Pahor Borut Pahor

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 11.57

40 minut

Borut Pahor na morju: Ni se za hvaliti, ampak nekaj šteje

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Borut Pahor | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Nekdanji predsednik je svoje sledilce na Instagramu razveselil z morskim utrinkom, ob katerem je pokazal, da se po nedavnih poškodbah počasi vrača k športnim aktivnostim.

Borut Pahor je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, na kateri plava v morju, ob tem pa iskreno priznal, da prvi poskus kravla po zlomljeni ključnici in lopatici ni bil povsem brez težav.

"Prvi poskus plavanja kravla po zlomljenih ključnici in lopatici. Mislim – saj nisem utonil, ampak se ni za hvaliti," je hudomušno zapisal in dodal: " Je pa super za razmigavanje in to tudi nekaj šteje. Ah, lepe drobne počitniške skrbi. A sem vas že pozdravil z morja? Ne? Ok, zelo lep pozdravček vsem."

Njegova objava je hitro pritegnila pozornost, saj je nekdanji politik znan po tem, da na družbenih omrežjih pogosto deli utrinke iz vsakdanjega življenja, športnih izzivov in osebnih trenutkov.

Številni sledilci so mu zaželeli lepe počitnice, pohvalili morski utrinek in mu zaželeli še veliko morskih užitkov.

Preberite tudi:

Borut Pahor
Trendi Pahor pri ameriški veleposlanici, pozornost ukradla bogato obložena miza
Borut Pahor na Kitajskem
Trendi Borut Pahor se je na Kitajskem obdal z ljubeznijo
Borut Pahor Borut Pahor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.