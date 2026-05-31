Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pod vodstvom Boštjana Cesarja pripravlja na junijski prijateljski tekmi s Ciprom (4. junija v Ljubljani) in Hrvaško (7. junija v Varaždinu). V nedeljo je opravila prvi trening v popolni zasedbi, pridružil se ji je tudi Benjamin Šeško. Najdražji slovenski nogometaš in zvezdnik Manchester Uniteda ravno danes praznuje 23. rojstni dan. Zaradi poškodbe ne more pomagati soigralcem, a je vseeno obiskal reprezentančni tabor in pripomogel k dvigu že tako imenitnega razpoloženja.

Slovenija bo pred jesenskimi nastopi v ligi narodov, kjer jo v skupini B1 čaka šest obračunov s Škotsko, Švico in Severno Makedonijo, odigrala še dve prijateljski tekmi. V četrtek bo v Stožicah gostila Ciper. To bo dvoboj, na katerem bi lahko prvič pod vodstvom Boštjana Cesarja zaigral in tudi nosil kapetanski trak Jan Oblak, tri dni pozneje pa sledi še sosedska poslastica v Varaždinu, kjer bo Slovenija nastopila proti Hrvaški, bronasti reprezentanci z zadnjega svetovnega prvenstva.

Benjamin Šeško zaradi zdravstvenih težav ni nastopil že vse od začetka maja. Foto: Aleš Fevžer

To bo srečanje, na katerem ne bo manjkalo dodatne motivacije za odmeven nastop in rezultat. Če bi lahko kockasti v generalki za uvodni spopad na SP 2026 z Anglijo zaigrali z vsemi najmočnejšimi orožji, Slovenija žal ne bo mogla računati na najbolj zvenečega napadalca. Benjamin Šeško je zaradi poškodbe mečne mišice že sklenil sezono, tako da ga selektor Cesar ni uvrstil na seznam vpoklicanih kandidatov. Vseeno pa je mladi Radečan dokazal, koliko mu pomeni dres z državnim grbom in igranje za Slovenijo.

Kako so soigralci "čestitali" Benjaminu Šešku za 23. rojstni dan:

Z veseljem se je na dan, ko je na rojstnodnevni torti upihnil 23 svečk, odpravil na Gorenjsko in na Brdu pri Kranju pozdravil soigralce. Ti so opravili prvi trening v tokratni akciji v popolni zasedbi, še kako pa so se razveselili prihoda zvezdnika Manchester Uniteda, ki bo v prihodnji sezoni igral v ligi prvakov in skušal na Otoku mešati štrene tudi najboljšim. Velike načrte ima tudi v reprezentanci, kjer že dolgo čaka na zadetek. Lani ga sploh ni dočakal v dresu slovenske izbrane vrste, selektor Cesar pa podobno kot navijači upa, da bo strelski post prekinil jeseni, ko čakajo Slovenijo zahtevni nastopi v ligi narodov.

Šturm: Želimo premagati Hrvaško

Benjamin Šeško bo v sezoni 2026/27 nastopal tudi v ligi prvakov. Foto: Aleš Fevžer Če je Slovenija v nedavno končani sezoni lige prvakov, v kateri je PSG po razburljivem finalu z Arsenalom ubranil lovoriko, na delu občudovala le enega njenega nogometaša (Jan Oblak v dresu Atletica), jih bo v prihodnji sezoni neprimerno več. Poleg Oblaka, če bo ostal pri španskem velikanu, ter Šeška, se bo z evropsko elito zagotovo družil tudi Danijel Šturm, ki se je nedavno iz Sigme preselil v vrste češkega prvaka Slavia Praga. Primorec je na zadnji reprezentančni tekmi pomagal Sloveniji do zmage s 3:2 v Podgorici, s katero je novi selektor Cesar prekinil niz slabših rezultatov izbrane vrste.

Slovenija bi lahko v četrtek nadaljevala v pozitivnem ritmu, saj bo v Ljubljani gostoval Ciper, reprezentanca, ki na svetovni lestvici zaseda neprimerno slabše mesto. Preostale reprezentante čakata še dve tekmi, ki prinašata veliko motiva, čeprav sta prijateljskega značaja. "Vemo, da nas čakata dve zahtevni tekmi. Osredotočiti se moramo nase. Že v prejšnjem ciklu smo pokazali, da imamo določen okvir igre, iz katerega lahko potegnemo veliko pozitivnega. S tem moramo nadaljevati, saj se liga narodov hitro približuje. Obe tekmi moramo vzeti zelo resno," sporoča krilni napadalec iz Tolmina, ki je za Slovenijo doslej zbral osem nastopov, tekma s Hrvaško pa bo zanj zagotovo ena najodmevnejših v dosedanji reprezentančni karieri.

Žan Vipotnik in Danijel Šturm sta na zadnji tekmi Slovenije dosegla vse tri zadetke (3:2). Foto: Aleš Fevžer

"Vemo, da je Hrvaška velika reprezentanca, ki bo proti nam odigrala generalko pred svetovnim prvenstvom. Na tekmo se bomo pripravili enako kot na vsako drugo. Želimo si zmage, potem pa bomo videli, kaj bo prineslo igrišče," je dodal Šturm, ki se že veseli dokazovanja v dresu češkega prvaka.

"Slavia je eden največjih klubov na Češkem. Gre za večkratnega državnega prvaka, ki redno nastopa tudi v Uefini ligi prvakov. Zelo se veselim tega izziva in komaj čakam, da začnem delati v novem okolju," je poudaril na Gorenjskem, kjer je z veseljem zaploskal in čestital rojstnodnevnem slavljencu Šešku. Reprezentančne priprave so se tako začele slavnostno.