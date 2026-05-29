Kako je najmanj znan igralec svetovnega prvenstva čez noč postal spletna senzacija?

Ste že slišali za Tima Payna, novozelandskega nogometaša? Če niste, niste edini. Še pred nekaj dnevi je bil 32-letni branilec Nove Zelandije širši javnosti skoraj neznan, nato pa je po zaslugi argentinskega spletnega vplivneža čez noč postal spletna senzacija. Payne je imel na začetku tedna na Instagramu približno 4.700 sledilcev, danes jih ima že milijon in pol. Kaj se je zgodilo v vmesnem obdobju?

Za vse je kriv argentinski nogometni vplivnež El Scarso, znan tudi kot Valen Scarsini, ki je Payna označil za najmanj znanega igralca prihajajočega svetovnega prvenstva v Kanadi, ZDA in Mehiki, poroča AP. Do tega sklepa je prišel na podlagi njegovega skromnega števila sledilcev na družbenih omrežjih, nato pa svoje sledilce pozval, naj se združijo in iz malo znanega novozelandskega reprezentanta ustvarijo junaka SP.

Poziv je uspel. Število Paynovih sledilcev je začelo naraščati z neverjetno hitrostjo, skoraj tisoč na minuto, in do petka preseglo milijon. Število njegovih sledilcev je zdaj kar šestkrat večje od števila sledilcev novozelandskega kapetana in najbolj znanega igralca reprezentance, napadalca Nottingham Foresta Chrisa Wooda, poroča AP.

Kaj če bi obstajal nogometaš, ki bi nas združil?

Scarsini je navijaško evforijo začel z razmišljanjem v smeri iskanja igralca, ki bi združil navijače z vseh vetrov, nogometaša, za katerega bi navijali ne glede na njegovo narodnost. "Pregledal sem vse reprezentance, ki bodo igrale na svetovnem prvenstvu, in iskal najmanj znanega igralca. Po analizi vseh ekip, druge za drugo, sem ga našel. V skupini G, pri Novi Zelandiji, je Tim Payne. Res je najmanj znan. Nima niti 5.000 sledilcev," je pojasnil Scarsini, ki ima več kot 500 tisoč sledilcev, in svoje občinstvo pozval, naj začne "povsod omenjati Tima Payna".

"Začeti moramo snemati videe in graditi legendo Tima Payna. Če imate album z nalepkami svetovnega prvenstva, objavite fotografijo z njegovo nalepko. Cilj je videti, koliko ljudi bo poznalo Tima Payna pred začetkom svetovnega prvenstva," je pozval sledilce in naletel na izjemen odziv.

Dobil je celo pesem v španščini

Ta je tako velik, da ima Novozelandec, ki je pred kratkim zbral že 50 nastopov za reprezentanco, za katero je debitiral pri 18 letih, zdaj celo svojo pesem v španščini.

Refren v prevodu pravi: "Stojim mu ob strani. Navijam zanj. Zanj navijam od začetka. Tim Payne od zibelke do groba. Pravi as si. Navijam zate na vsakem koraku." Pesem se nadaljuje z besedno igro: "No Payne, no gain."

Novonastali junak: Cenim ljubezen, ki prihaja z vsega sveta

Vse skupaj seveda navdušuje tudi glavnega akterja, ki je danes komentiral svojo nenadno priljubljenost.

"Spraševal sem se, zakaj so moja družbena omrežja eksplodirala, potem pa sem našel tvojo objavo, prijatelj," je dejal. "Hvala za vso podporo! Gracias, hermano. Najprej bi se rad iskreno zahvalil tebi, Valen. Zadnjih 48 ur je bilo, milo rečeno, precej norih. Rad bi povedal tudi, da sem zelo hvaležen, ker lahko predstavljam svojo državo, in da cenim vso ljubezen, ki prihaja z vsega sveta."

Nova Zelandija bo na svetovnem prvenstvu nastopila tretjič. Pred tem se je na SP uvrstila v letih 1982 in 2010, prve zmage na svetovnih prvenstvih pa še nima. Reprezentanca, znana pod vzdevkom All Whites, bo igrala v skupini G z Belgijo, Iranom in Egiptom. Turnir bo odprla 15. junija v Los Angelesu proti Iranu.

