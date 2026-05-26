Bilo je v vročih junijskih dneh leta 2010, ko je Robert Koren s kapetanskim trakom na roki v južnoameriškem Polokwaneju našel levi spodnji kot vrat alžirskega čuvaja mreže Fawzija Chaouchija. Dobrih deset minut kasneje je Slovenija slavila zgodovinsko prvo zmago na svetovnih prvenstvih. Tian Nai Koren se takrat še zdaleč ni zavedal, kaj je v oddaljeni deželi uspelo njegovemu očetu – imel je manj kot 12 mesecev. Skoraj natanko 16 let kasneje lahko sin legende slovenskega nogometa postane najmlajši debitant v izbrani vrsti.

Zdi se, da je minila cela večnost. Ne le od takrat, ko je Slovenija kot eno dihala s četo Matjaža Keka, ki se je v Južnoafriški republiki vse do zadnjega sodnikovega žvižga borila za zgodovinski preboj v izločilne boje mundiala. Če le ne bi bilo 91. minute in tistega za celotno generacijo Slovencev tako bolečega zadetka Landona Donovana, ki je v osmino finala odpeljal reprezentanco ZDA.

Zadetek Roberta Korena za zgodovinsko zmago Slovenije nad Alžirijo:

Toda zdi se, da je cela večnost minila že od 1. junija 2021, še enega posebnega dne za slovenski nogomet. Na prijateljski tekmi v Skopju je takratni selektor Kek v 61. minuti z igrišča poklical Andraža Šporarja, na zelenico pa je stekel 18 let in en dan stari Benjamin Šeško.

Golobradi fant iz Radeč je s tem postal z naskokom najmlajši debitant na uradnih tekmah nogometne reprezentance Slovenije. Pred tem si je ta naziv slabih sedem let lastil Petar Stojanović, ki je novembra 2014 na prijateljski tekmi s Kolumbijo debitiral star 19 let, en mesec in 11 dni.

Borut Mavrič. Trener reprezentančnih vratarjev je v vratih izbrane vrste debitiral na prijateljski tekmi z Rusijo, ki jo je Slovenija odigrala 23. januarja 2003. Takrat je bil Mavrič star 32 let, devet mesecev in 27 dni. Borut Mavrič je do danes najstarejši debitant v slovenski reprezentanci. Foto: Aleš Fevžer Najmlajši debitant v slovenski reprezentanci je Benjamin Šeško, kot najstarejši pa je svoj prvi reprezentančni nastop vknjižil. Trener reprezentančnih vratarjev je v vratih izbrane vrste debitiral na prijateljski tekmi z Rusijo, ki jo je Slovenija odigrala 23. januarja 2003. Takrat je bil Mavrič star 32 let, devet mesecev in 27 dni.

Šeško je od svojega debija do danes v reprezentančnem dresu premaknil kar nekaj mejnikov, med drugim je najmlajši strelec izbrane vrste, že zdavnaj pa je postalo jasno, da bo zvezdnik Manchester Uniteda ogrožal tudi strelski rekord Zlatka Zahovića, ki je v opravi z državnim grbom mrežo nasprotnikov zatresel 36-krat. Danes 22-letni Šeško je pri številki 16.

Vsote v junijski reprezentančni akciji ne bo izboljšal, saj se zaradi okrevanja po poškodbi ni pridružil zboru na Brdu pri Kranju. Na tekmah s Ciprom in Hrvaško pa utegne priljubljeni Beni ostati še brez enega od prisvojenih nazivov. Če bo Boštjan Cesar sledil vzporednici z Laminom Yamalom, ki jo je na ponedeljkovi novinarski konferenci povlekel sam, bo z naskokom najmlajši debitant slovenske reprezentance kmalu postal Tian Nai Koren.

Na krilu lahko da veliko reprezentanci Boštjan Cesar verjame, da lahko gre Tian Nai Koren po poti Lamina Yamala. Foto: Aleš Fevžer

"Tiana sem spremljal že nekaj časa, za sabo ima zelo dobro sezono. Je velik talent, želim si, da bo zdrav in da napreduje kot v zadnjem letu. Če je lahko Lamine Yamal pri 16 igral za Španijo in se razvil v vrhunskega igralca, verjamem, da lahko gre tudi Tian po tej poti. Čas bo pokazal. Je zelo neposreden, hiter igralec z nizkim težiščem. Dobro bere igro, osvaja prostor in verjamem, da lahko na krilnem položaju da veliko reprezentanci," je mladeničevo ime na seznamu članske izbrane vrste utemeljil slovenski selektor.

Boštjan Cesar ni prvi, ki je Korena primerjal s čudežnim dečkom Barcelone in španskega nogometa. "V klubu so zelo zainteresirani, da bi Tian postal eden najmlajših debitantov v članski ekipi. Predvsem zato, ker gre za enega največjih talentov v zgodovini mariborske nogometne šole, če ne celo največjega. Lahko bi bil mariborski Lamine Yamal," je konec leta 2024 za Ekipo razlagal Radovan Karanović, njegov takratni trener v mladinski ekipi Maribora.

Nastopa v članski zasedbi vijoličastih ni dočakal. Najbrž bi ga, če ne bi pravila velevala, da lahko na tej ravni zaigrajo le fantje, ki so že dopolnili 16 let. Toda le dober teden dni po 16. rojstnem dnevu je Tian Nai Koren zapustil štajersko prestolnico. Pred tem se je v mlajših selekcijah Maribora veselil treh lovorik: dvakrat je bil državni prvak s selekcijo do 15 let, enkrat s selekcijo do 17 let. Na 79 tekmah je dosegel 97(!) zadetkov.

Tian Nai Koren in njegova zastopnika Elvis Bašanović ter Zlatko Dedić ob podpisu pogodbe v Belgiji. Tudi očeta Roberta je med številnimi snubci najbolj prepričal Club Brugge. Foto: Club Brugge

Blestel tudi proti madridskemu Realu

Ugledni snubci so stali v vrsti in kar nekaj časa trkali na vrata Ljudskega vrta, na koncu pa je mladega Korošca in njegove zastopnike prepričal Club Brugge. Koren se je pridružil belgijskemu klubu Club NXT. Na poti do finala lige prvakov za mlade je s soigralci ugnal tudi podmladek slovite Barcelone. Foto: Guliverimage

Tudi daleč od doma slovenski najstnik ni nehal navduševati. Z mladinsko ekipo Cluba Brugge se je prebil vse do finala lige prvakov za mlade, kjer je s soigralci šele po izvajanju enajstmetrovk klonil proti velikemu madridskemu Realu. Koren je bil sicer eden tistih, ki strela z bele točke niso izvedli uspešno, a je že pred tem s sijajnim preigravanjem in asistenco poskrbel, da so se Belgijci vrnili v igro. Nad njegovo predstavo v Lozani so bili znova navdušeni številni ogledniki evropskih velikanov.

V močni drugi belgijski ligi, kjer igra ekipa Club NXT, je redno zbiral minute, dvakrat pa je kot rezervist že sedel tudi na klop prve ekipe Cluba Brugge. Vprašanje časa je, kdaj bo 16-letni dragulj dočakal tudi priložnost na velikem odru, Brugge pa bo kot belgijski prvak tudi v prihodnji sezoni igral v elitni ligi prvakov.

Zagotovo bo tudi v tujini prav zaradi njega marsikdo z velikim zanimanjem pospremil obračuna Slovenije 4. junija v Stožicah proti Cipru in 7. junija v Varaždinu proti Hrvaški.