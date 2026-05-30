Mehiška predsednica podarila vstopnico za odprtje SP
Predsednica Mehike Claudia Sheinbaum je vstopnico za otvoritveno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu, na kateri se bosta v Ciudadu pomerili Mehika in JAR, podarila 21-letni Yolett Cervantes Cuaquehua iz zvezne države Veracruz, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
Sheinbaum je potrdila, da bo šla na tekmo, vendar se je odločila predati svojo vstopnico; namesto nje bo državo zastopala mehiška predstavnica indijanskih korenin Yolett Cervantes Cuaquehua.
Predsednica je vstopnico predala na slavnostnem dogodku v Nacionalni palači, kar je del širše akcije, v katero so bile vključene mlade Mehičanke, ki so sodelovale v natečaju, kjer so morale na videoposnetkih pokazati svoje nogometne veščine. Skupaj so bile podeljene štiri vstopnice.
"Prvenstvo moramo izkoristiti tudi za spodbujanje športne dejavnosti in odpiranje priložnosti za nove generacije," je ob tem izpostavila Sheinbaum.