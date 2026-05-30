Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sobota,
30. 5. 2026,
11.22

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Claudia Sheinbaum Mehika svetovno prvenstvo vstopnice nogomet

Sobota, 30. 5. 2026, 11.22

53 minut

Mehiška predsednica podarila vstopnico za odprtje SP

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Claudia Sheinbaum | Foto Reuters

Foto: Reuters

Predsednica Mehike Claudia Sheinbaum je vstopnico za otvoritveno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu, na kateri se bosta v Ciudadu pomerili Mehika in JAR, podarila 21-letni Yolett Cervantes Cuaquehua iz zvezne države Veracruz, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Sheinbaum je potrdila, da bo šla na tekmo, vendar se je odločila predati svojo vstopnico; namesto nje bo državo zastopala mehiška predstavnica indijanskih korenin Yolett Cervantes Cuaquehua.

Claudia Sheinbaum | Foto: Reuters Foto: Reuters

Predsednica je vstopnico predala na slavnostnem dogodku v Nacionalni palači,  kar je del širše akcije, v katero so bile vključene mlade Mehičanke, ki so sodelovale v natečaju, kjer so morale na videoposnetkih pokazati svoje nogometne veščine. Skupaj so bile podeljene štiri vstopnice.

Claudia Sheinbaum | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Prvenstvo moramo izkoristiti tudi za spodbujanje športne dejavnosti in odpiranje priložnosti za nove generacije," je ob tem izpostavila Sheinbaum.

Maradona 1986
Sportal Če bi to naredil danes, bi šel v zapor
Harald Schumacher
Sportal Italija vstala od mrtvih, svet zasovražil brutalnega nemškega grobijana
SP v nogometu, simbolična
Sportal Smrtonosna bolezen omejila prihod navijačev na nogometno SP
Claudia Sheinbaum Mehika svetovno prvenstvo vstopnice nogomet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.