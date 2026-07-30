Slavko Vinčić, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Trojica, ki je poskrbela, da je bila del največje tekme v svetu nogometa tudi Slovenija. Slovenska sodniška ekipa je z odliko opravila s 120 minutami nogometne igre, ki so z nazivom svetovnih prvakov znova okronale Špance. Glavni delilec pravice je po vrhuncu izjemne kariere napovedal slovo od nogometnih igrišč, včeraj pa je Vinčić s svojima pomočnikoma na Brdu pri Kranju spregovoril o vtisih in razlogih, zakaj se njegova pot po absolutnem zenitu zaključuje.

Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Manuel Neuer in bržčas tudi neuničljivi Lionel Messi. Absolutnim velikanom svetovnega nogometa, ki so zaznamovali več kot dve desetletji te čudovite igre na najvišji ravni, je skupno to, da so se s svetovnim prvenstvom v ZDA, Kanadi in Mehiki poslovili od največjega odra. Nihče od naštetih pa tega ni naredil na absolutnem vrhuncu svoje kariere. To je uspelo Slovencu, Slavku Vinčiću, ki s sojenjem v velikem finalu mundiala zapira vrata nogometnih zelenic.

Morda ob vseh športnih uspehih, ki jih naši nesporni šampioni dosegajo v najrazličnejših disciplinah, ob Tadeju Pogačarju, Luki Dončiću, Domnu Prevcu, njegovi sestri Niki, Janji Garnbret in še kom, vloga sodniške trojke, ki ji je pripadla nepredstavljiva čast, ostaja nekoliko spregledana. Toda Vinčić, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič so poskrbeli, da je bila Slovenija tudi del največjega športnega dogodka na svetu. Kakršnokoli je že vaše mnenje o nogometnih sodnikih, je to dosežek, ki si prisluži izključno globok poklon.

Trenutek, ko je Slavko Vinčić izvedel, da bo sodil največjo tekmo v svetu nogometa:

Upal sem, vsak človek bi

"V prvem trenutku je prevladal šok, polno emocij. Celotna kariera se ti odvije pred očmi. Potem čutiš ponos. Ponosen na nas tri, na ekipo. Na to, da lahko na največjem športnem dogodku na svetu zastopamo Slovenijo, NZS, sodniško organizacijo. V naslednjem trenutku te zadane hvaležnost za zaupanje, hkrati pa tudi občutek velike odgovornosti, da to zaupanje upravičimo in največjo tekmo uspešno pripeljemo do konca. Takoj zatem je bil čas za pripravo," je včeraj na Brdu pri Kranju razlagal 46-letni Mariborčan, ki je v velikem finalu svetovnega prvenstva krotil emocije Messija, Lamina Yamala in ostalih. Slavko Vinčić je imel v finalu SP ogromno dela predvsem s strastnimi Argentinci. Foto: Reuters

Po spletu je pred finalom zakrožila Vinčićeva reakcija ob novici, da bo prav on sodil finalni obračun med Španijo in Argentino. "Iskreno, moja reakcija je bila naravna, sem pa seveda upal, da se lahko zgodi, vsak človek bi. Verjel sem, da imam 15 ali 20 odstotkov možnosti. Več ne, svet je velik, nogometni svet prav tako. Zato sem še toliko bolj ponosen, da smo lahko zastopali to majhno državo.

Razveljavljen gol? VAR je potrdil mojo odločitev

Kako se pripraviti na tekmo vseh tekem? Kako prevzeti velik del odgovornosti za dogajanje na obračunu, ki ga v živo spremlja preko dve milijardi ljudi? "Priprava na tekmo ni bila bistveno drugačna. Razmišljaš o posebnostih, o načinu igre obeh ekip, o vzorcih pri prekinitvah, kdo dela največ prekrškov in na kakšen način. Nikoli pa te ta priprava seveda ne more stoodstotno pripraviti na to, kar se bo dejansko zgodilo. Greš s tokom in poskušaš svoje delo opraviti po najboljših močeh," o stresu pred finalom pravi Vinčić, ki je za delo svoje ekipe po finalu v splošnem prejel izključno pohvale. Vinčić, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačić so si za predstavo v finalu prislužili pohvale stroke. Foto: Nebojša Tejić/STA

Mednarodna zveza za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) je Slovenca razglasila za najboljšega sodnika turnirja. Kako se je boril proti izrazito borbeno, agresivno naravnani Argentini, ki je dominantne Špance skušala zaustavljati (tudi) z brezkompromisnim pristopom?

"Najprej naj povem, da je to tudi uspeh Zveze nogometnih sodnikov Slovenije, ki je že od osamosvojitve vzpostavila sistem sojenja, ki je prepoznaven v Evropi in svetu. V zadnjih 14 letih smo dvakrat sodili finale lige prvakov, dvakrat finale lige Europa, sodili smo na štirih evropskih in treh svetovnih prvenstvih. Ne govorimo le o meni, govorimo o sistemu, ki je vrhunski. Velika zahvala z naše strani gre tudi vsem inštruktorjem, vodstvu sodniške zveze in Nogometne zveze Slovenije.

Zaradi vsega tega smo danes tu, kjer smo. Težko pa mi je govoriti o sami tekmi. Kot sem rekel, se je težko pripraviti stoodstotno. Težko je vnaprej oceniti, ali bo treba biti od začetka oster, opozarjati s kartoni. Tukaj vlogo odigrajo avtomatizmi, izkušnje celotne kariere. Včasih v tem uspeš, včasih ne. Vedel sem, da bo moja glavna naloga v finalu vodenje tekme. Vodenje teh čustev, ki jih moramo razumeti. Cel svet različnih mentalitet nogometa in različnih reakcij nogometašev. To imeti pod nadzorom je največji izziv. Mislim, da po zadnjem žvižgu vseeno nismo bili prevelika tema in da je ta moj pristop skozi celotno srečanje v celoti gledano prinesel pravi rezultat," pravi Vinčić. Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič nadaljujeta s sodniško kariero. Foto: Nebojša Tejić/STA

Slovenska ekipa je svoje delo opravila praktično brezhibno, nekaj prahu pa je vendarle dvignila situacija iz prvega podaljška, ko je Španija argentinsko mrežo zatresla prek Nica Williamsa, a je bil zadetek razveljavljen zaradi predhodnega prekrška Mikela Merina. Čeprav so se nad slovenskega sodnika zgrnili očitki, da je prekršek dosodil prehitro (in s tem onemogočil posredovanje sobe za VAR), je Vinčić počakal na razplet akcije.

"Vse skupaj bi prepustil sodniški stroki, lahko pa rečem, da sem dosodil situacijo, ki sem jo tudi videl. Počakal sem, da je bil zadetek dosežen, da lahko VAR vse skupaj popravi, a je na koncu obveljala moja odločitev. Več o tem ne bi, ker je vse skupaj še sveže, ogromno je čustev in ponosa, karkoli bi rekel dodatno, bi sprožil le več polemik, zato to prepuščam stroki," pravi slovenski sodnik.

Izolirani od težav Fife

Svetovno prvenstvo je zaznamovalo tudi nekaj kontroverznih dogodkov, ki so pod plaz ostrih kritih porinili predvsem prvega moža krovne zveze Giannija Infantina. To na delo sodnikov ni imelo vpliva, pravi Vinčić. "Bili smo izolirani od zunanjih težav Fife," pravi Vinčić. Foto: Nebojša Tejić/STA

"Od poleta iz Slovenije proti ZDA smo bili osredotočeni izključno na naše delo. Ta filozofija je tudi najbolj primerna, od ostalih stvari, ki se tebe ne tičejo, moraš biti izoliran. Igrišče je tisto, ki šteje, vse ostalo ni v naših rokah," pravi 46-letni Mariborčan, ki se je na mundialu znašel tudi pod drobnogledom nežnejšega spola. Na Brdu pri Kranju se ni izognil vprašanju na to temo.

"Vsako takšno stvar vzameš pozitivno. Če bo zaradi tega izboljšan ugled sodnikov v svetu in Sloveniji, če bodo zaradi tega pet ali deset mladih fantov, ki bodo zaradi tega želeli postati nogometni sodniki, potem me to samo veseli," odgovarja Vinčić. Kako se je razumel z Messijem? "Vsebine pogovorov ne bi razkrival, lahko rečem le to, da je bil športno korekten." Slavko Vinčić o pogovorih z Lionelom Messijem: "Bil je športno korekten." Foto: Reuters

Odločitev o tem, da po svetovnem prvenstvu zaključi kariero, je bila sprejeta že pred začetkom turnirja.

Ne predstavljam si, da bi jutri ukinili VAR

Slovenska sodniška trojka se je na tem svetovnem prvenstvu zanašala na več novih tehnologij. Vroča tema med nogometnimi navdušenci ostaja VAR, a Vinčić o njem nima pomislekov.

"Od uvedbe tehnologije VAR do danes je breme na sodnikih po mojem mnenju manjše. Vedno imaš nekoga za sabo, ki lahko popravi nekaj, kar ti je pri hitrosti današnjega nogometa ušlo. Zato sem podpornik. Vložek je prevelik in ne predstavljam si, da bi jutri sodniki sodili brez te pomoči. Drži, da je vse skupaj še vedno v razvoju, a mislim, da je 90 odstotkov stvari od uvedbe pozitivnih," pravi sveže upokojeni sodnik. Slavko Vinčić je zagovornik tehnologije VAR. Foto: Nebojša Tejić/STA

Kam po končani karieri?

Česa se bo Vinčić, sicer tudi uspešen podjetnik, lotil zdaj? "Najprej razmišljam o počitku z družino, bom pa vedno pripravljen, da vrnem vse, kar je bilo dano meni, in da izkušnje prenesem na mlajše generacije," je dal vedeti Vinčić in hkrati poslal sporočilo bodočim sodnikom: "Te generacije bi danes pogosto želele, da se vse zgodi na hitro, a je pot sodnika dolga, kot vsaka druga. Trud je na koncu poplačan, a traja. Pristop mora ostati enak, ali sodiš prvo, drugo slovensko ligo ali ligo prvakov. Spoštovanje do nogometa, nogometašev in vseh ostalih vpletenih."

Za konec je velikan slovenskega nogometa poslal še sporočilo pomočnikoma, ki sta mu stala ob strani ob vseh velikih mejnikih njegove kariere.

"Toliko let smo že skupaj, toliko smo v tem času preživeli skupaj. Oba jemljem kot drugo družino, brez njiju vse to ne bi bilo mogoče. Želim jima vse dobro v nadaljevanju kariere in vem, da včasih nisem enostaven. Hvala za potrpljenje," je zaključil Vinčić.