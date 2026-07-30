Ogenj se približuje turističnim središčem: so med ogroženimi tudi Slovenci?

Na več turističnih območjih po Evropi divjajo požari, zaradi česar potekajo tudi evakuacije. Slovenske turistične agencije dogajanje podrobno spremljajo, a pravijo, da se njihovi gostje ne nahajajo na ogroženih območjih. Številni požari po Evropi tudi niso zmanjšali povpraševanja po storitvah.

"Do danes noben od naših popotnikov ni potreboval pomoči pri evakuaciji zaradi požarov, ki divjajo v Španiji, Franciji, Turčiji in Grčiji. Prav tako doslej nismo imeli odpovedi rezervacij," so danes za STA sporočili iz družbe Nomago.

Podobno je tudi v turistični agenciji Relax Turizem. Kot so danes sporočili za STA, zaenkrat destinacije, kjer bivajo njihovi gostje, niso ogrožene, prav tako niso zaznali zmanjšanega povpraševanja po aranžmajih in niso imeli storniranj ali odpovedi aranžmajev zaradi požarov.

Na območjih požarov trenutno nimajo gostov niti pri turistični agenciji Palma. "Doslej ni bilo potrebe po predčasnih odhodih z destinacije ali spremembah programov. Trenutno ne odpovedujemo nobenih aranžmajev, zaradi požarov pa ne zaznavamo niti odpovedi gostov niti manjšega zanimanja za počitnice in potovanja. Rezervacije so trenutno v polnem teku," so danes za STA sporočili s Palme.

V težavah klic na dežurno številko

Sicer pa vse agencije dogajanje po Evropi podrobno spremljajo in so v pripravljenosti na morebitne spremembe. V Nomago Travel imajo tako denimo za svoje popotnike vzpostavljeno dežurno številko, na katero se lahko v primeru težav kadarkoli obrnejo. "Posamezniki, ki se v teh dneh šele odpravljajo na dopust in imajo zaradi razmer kakršnekoli pomisleke, se lahko pred odhodom obrnejo na naše svetovalce, ki jim bodo svetovali glede nadaljnjih možnosti in po potrebi pomagali poiskati ustrezno alternativno lokacijo za preživljanje dopusta," so poudarili v družbi Nomago.

Iz Relax Turizma so sporočili, da imajo praktično na vseh destinacijah svoje predstavnike in poslovne partnerje, s katerimi so vsakodnevno v stiku. Razmere na destinacijah v sodelovanju z lokalnimi partnerji ves čas spremljajo tudi pri Palmi.

Evakuacije še v teku

Z več požari se borijo v Franciji, največji je gozdni požar v departmaju Gironde blizu mesta Bordeaux na jugozahodu države. V Španiji so medtem v sredo zvečer evakuirali prebivalce dvanajstih vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti.

Se pa na jugu grškega otoka Kreta več sto gasilcev bori z gozdnim požarom, zaradi katerega so do danes evakuirali že 8000 ljudi. Tudi v Turčiji se soočajo z več požari, ki so izbruhnili blizu med turisti priljubljenih območij na jugu in zahodu države ter vodili v evakuacije več sto ljudi.