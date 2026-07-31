Tadej Pogačar nepremagljiv tudi na svoji dirki

Le pet dni po koncu Dirke po Franciji si je Tadej Pogačar znova pripel startno številko, a tokrat ne na največjem odru svetovnega kolesarstva, pač pa v domači Komendi, kjer je nastopil na osmi izvedbi kriterijske dirke, ki nosi njegovo ime. In se veselil zmage, seveda. Po koncu tekmovanja je na sporedu sprejem prvega kolesarja sveta, temu pa bo sledilo druženje ob glasbenih taktih Magnifica.

Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, je pet dni po svojem petem zmagoslavju na Dirki po Franciji, zanesljivo dobil še kriterij po Komendi. Na dirki, ki je danes doživela že osmo izvedbo in nosi njegovo ime, je slavil že drugo leto zapored.

"Zadnji dve izvedbi sem dobil in sem zelo vesel. Najbolj pa sem vesel ljudi, ki so se prišli zabavat, tudi prijateljev in tekmecev iz pelotona. Hvaležen sem vsem, ki so prišli, navijačev je bilo ob celotni trasi ogromno, dali so nam energijo," je povedal.

V dirki na točke je zanesljivo premagal vse tekmece, med katerimi so bila številna znana imena tega športa. Kot smo vajeni z največjih svetovnih dirk, so na Pogačarja tudi na njegovih domačih ulicah pazili kolegi iz ekipe UAE Emirates – XRG Tim Wellens, Isaac del Toro in Felix Grossschartner.

Foto: Luka Kotnik

V prvih dveh sprintih danes Pogačar ni sodeloval, v tretjem pa je zmagal. Najboljši je bil tudi v petem, šestem in zaključnem, v slednjem je premagal Trentina, z njim in Nemcem Pascalom Ackermannom so po predzadnjem sprintu ušli glavnini.

Od slovenskih kolesarjev so poleg Pogačarja in tretjega Luke Mezgeca točke osvojili še Matic Žumer, ki je dobil prvi sprint in končal na petem mestu, Bor Ebner, Matej Mohorič, Marcel Skok, Erazem Valjavec in Enej Košir.

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Osmi kriterij Tadeja Pogačarja: Cilj: Pogačar in Trentin sta obračunala za zmago, končalo se je po že neštetokrat videnem scenariju, s slavjem slovenskega superšampiona. Pogačar ni le prvi prečkal ciljne črte v Komendi, pač pa je bil z 22 osvojenimi točkami razred zase na domači dirki. Končni vrstni red:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAe Team Emirates – XRG) 22 točk

2. Matteo Trentin (Ita/Tudor Pro Cycling) 13

3. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 13

4. Nicolas Gojković (Hrv/Pogi Team Gusto Ljubljana) 6

5. Matic Žumer (Slo/Ärbo Kärnten Sport Feld am See) 5

6. Pascal Ackermann (Nem/Jayco AlUla) 4

… 34/35: Matteo Trentin in Tadej Pogačar bežita tekmecem. 30/35: Pogačar se je novimi petimi točkami še utrdil v skupnem vodstvu, kaže, da zmage na domači diki ne namerava prepustiti nikomur. Izidi šestega letečega cilja:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG) 5 točk

2. Matteo Trentin (Ita/Tudor Pro Cycling) 3

3. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 2

4. Erazem Valjavec (Slo/Spudal Quick - Step Devo Team) 1 Skupno:

1. Pogačar 17 točk

2. Mezgec 11

3. Trentin 10

… 25/35: Tadej Pogačar je dobil peti sprint in ima zdaj 12 točk.



Izidi petega letečega cilja:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG) 5 točk

2. Matteo Trentin (Ita/Tudor Pro Cycling) 3

3. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 2

4. Erazem Valjavec (Slo/Spudal Quick - Step Devo Team) 1 Skupno:

1. Pogačar 12

2. Mezgec 11

3. Trentin 9 20/35: Četrti sprint je dobil Luka Mezgec. Tadej Pogačar je s tretjim mestom osvojil dve točki. Izidi četrtega letečega cilja:

1. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 5 točk

2. Matteo Trentin (Ita/Tudor Pro Cycling) 3

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates – XRG) 2

4. Pascal Ackermann (Nem/Jayco AlUla) 1 Skupni vrstni red:

1. Mezgec 9

2. Pogačar 7

3. Gojković 6

. Trentin 6

... 15/35: V 15. krogu se je v ospredje prebil sam Tadej Pogačar in osvojil pet točk na tretjem letečem cilju. Izidi tretjega letečega cilja:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAe Team Emirates – XRG) 5 točk

2. Matteo Trentin (Ita/Tudor Pro Cycling) 3

3. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 2

4. Nicolas Gojković (Hrv/Pogi Team Gusto Ljubljana) 1 Trenutno stanje v skupnem seštevku:

1. Gojković 6 točk

2. Žumer 5

. Pogačar 5

4. Mezgec 4

... 14/35: Matej Mohorič zdaj vodi manjšo skupino ubežnikov, ki pa ima le majhno prednost pred zasledovalci. 10/35: Drugi sprint dneva je dobil Hrvat Nicolas Gojković (Pogi Team Gusto Ljubljana), napadala sta tudi Matej Mohorič in Luka Mezgec, zasedla sta drugo in tretje mesto. Izidi drugega letečega cilja:

1. Nicolas Gojković (Hrv/Pogi Team Gusto Ljubljana) 5 točk

2. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 3

3. Luka Mezgec (Slo/Jayco AlUla) 2

4. Ryan Gibbons (JAR/Fly Cool Colective) 1 5/35: Na prvem letečem cilju v petem krogu dirke je pet točk osvojil Matic Žumer. Žumer in Bor Ebner zdaj vodita z majhno prednostjo pred Marcelom Skokom in Enejem Koširjem, skupina s Pogačarjem pa je zelo blizu. Na Pogačarja pazijo njegovi kolegi iz ekipe UAE Emirates - XRG. Izidi prvega letečega cilja:

1. Matic Žumer (Slo/Ärbo Kärnten Sport Feld am See) 5 točk

2. Bor Ebner (Slo/Pogi Team Gusto Ljubljana) 3

3. Marcel Skok (Slo/KK Novo mesto) 2

4. Enej Košir (Slo/Factor Racing) 1 1/35 krogov: Enkrat so se kolesarji po krogu zapeljali v nevtralni vožnji in si ga dodobra ogledali, zdaj gre zares. Manjšo prednost sta si privozila dva kolesarja. Zmagovalec Toura Tadej Pogačar je doma in seveda na kolesu. 8. kriterij Tadeja Pogačarja on the way! V živo tudi na https://t.co/Q8h7Ph95EJ 💯🏁 pic.twitter.com/VezVkFnT2D — SiolNET Sportal (@SiolSportal) July 31, 2026 Start: Krožna dirka članov v Komendi se je začela ob 19.30. Na osmem kriteriju Tadeja Pogačarja ob najboljšem kolesarju sveta nastopa še nekaj zvenečih imen iz profesionalnega kolesarstva. Na 35 krogov so se podali tudi Isaac del Toro, Tim Wellens, Filippo Ganna, Pascal Ackermann, Mikkel Honore, Ryan Gibbons, Matteo Trentin, Felix Grossschartner, Rui Costa, pa domači zvezdnika Matej Mohorič in Luka Mezgec, Matic Žumer, Jaka Primožič, Tilen Finkšt, Erazem Valjavec ... Krog je dolg 980 metrov, vsakih pet krogov bo leteči cilj (točke: 5, 3, 2, 1), na katerem bodo tekmovalci zbirali točke. Zmagovalec dirke bo kolesar z največ osvojenimi točkami. "Že lani je bilo vrhunsko in nepozabno, letos pa spet. Hvala vsem, ki so prišli navijati za nas," je pred zanimivo dirko povedal Pogačar. "Tukaj imamo nekaj zelo posebnih gostov, kolegov in tekmecev z največjih dirk, ki sem jim danes malo razkazala Slovenijo," je še dodal petkratni šampion Toura.

Pred dirko

Petkratni zmagovalec Toura je na kolesarski spektakel povabil tudi številne zvezdniške prijatelje. Med njimi bo Isaac del Toro, tretjeuvrščeni z letošnje Dirke po Franciji, ob njem pa še vrsta uveljavljenih imen svetovnega in slovenskega kolesarstva, od Tima Wellensa, Filippa Ganne, Pascala Ackermana do Mateja Mohoriča, Luke Mezgeca in drugih.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Dogajanje se bo začelo ob 15. uri z nastopi najmlajših kategorij, vrhunec večera pa bo ob 19.25, ko se bodo na progo podali člani. Dirko bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.

Kolesarje čaka 980 metrov dolga krožna proga po Komendi, pri čemer bodo najmlajši prevozili devet, člani pa 35 krogov. Kriterij je zasnovan kot dirka na točke, pri kateri zmaga ne pripada nujno najhitrejšemu v cilju, temveč kolesarju, ki skozi dirko zbere največ točk. V večini kategorij bo točkovan vsak tretji krog, v moški elitni kategoriji pa vsak peti, in sicer po sistemu 5–3–2–1.

Start bo pred občinsko stavbo, cilj pa na vrhu kratkega vzpona blizu cerkve.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Kategorija Število krogov Dolžina Start Dečki C, deklice B in deklice C 9 9 km 15.00 Dečki B in deklice A 12 12 km 15.30 Dečki A 15 15 km 16.00 Mlajši mladinci 21 21 km 16.30 Starejši mladinci 24 24 km 17.15 Mlajše in starejše mladinke ter ženske elite 21 21 km 18.30 Moški elite 35 35 km 19.30

Startna lista – 8. Kriterij Tadeja Pogačarja Kategorija: ELITE (ME)

Št. Ime in priimek Ekipa Država 1. Tadej Pogačar UAE Team Emirates XRG SLO 2. Filippo Ganna Netcompany Ineos ITA 3. Isaac del Toro Romero UAE Team Emirates XRG MEX 4. Tim Wellens UAE Team Emirates XRG BEL 5. Matteo Trentin Tudor Pro Cycling Team ITA 6. Felix Grossschartner UAE Team Emirates XRG AUT 7. Pascal Ackermann Team Jayco AlUla GER 8. Mikkel Honoré EF Education–EasyPost DEN 9. Ryan Gibbons Fly Cool Collective RSA 10. Matej Mohorič Bahrain Victorious SLO 11. Luka Mezgec Team Jayco AlUla SLO 12. Tilen Finkšt Solution Tech Nippo Rali SLO 13. Jaka Primožič Hrinkow Advarics SLO 14. Erazem Valjavec Soudal Quick-Step Devo Team SLO 15. Matic Žumer Arbö Kärnten Sport Feld am See SLO 16. Mihael Štajnar Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 17. Gašper Stajnar Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 18. Nicolas Gojković Pogi Team Gusto Ljubljana CRO 19. Jon Pritržnik Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 20. Bor Ebner Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 21. Bor Berlak Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 22. Bastian Petrič Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 23. Žiga Hamun Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 24. Jakob Šlibar Pogi Team Gusto Ljubljana SLO 25. Tim Mervar Kolesarski klub Novo mesto SLO 26. Vid Murn Kolesarski klub Novo mesto SLO 27. Nejc Peterlin Kolesarski klub Novo mesto SLO 28. Anže Skok Kolesarski klub Novo mesto SLO 29. Marcel Skok Kolesarski klub Novo mesto SLO 30. Filip Ahlin KK Ribno Alpine Resort Bled SLO 31. Jakob Ahlin KK Ribno Alpine Resort Bled SLO 32. Žan Predojevič Benda KK Ribno Alpine Resort Bled SLO 33. Jaka Marolt Factor Racing SLO 34. Gal Oblak Factor Racing SLO 35 Enej Košir Factor Racing SLO 36. Taj Žagar Factor Racing SLO 37. Nejc Komac Factor Racing SLO 38. Maj Flajs Factor Racing SLO 39. Rui Costa EF Education–EasyPost POR

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