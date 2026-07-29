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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
29. 7. 2026,
14.40

Osveženo pred

4 minute

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Domen Prevc Domen Prevc Tadej Pogačar Tadej Pogačar Pogi Challenge Komenda Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tour de France Tour de France

Sreda, 29. 7. 2026, 14.40

4 minute

Visoko, višje, najvišje: Pogačar v višave s pilotom zračne flote Prevc #video

Avtor:
A. T. K.

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Pogačar, Prevc, kolaž | Foto Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Foto: Slika je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Komenda bo ta konec tedna znova dihala s kolesarstvom. V domačem kraju Tadeja Pogačarja se obeta tridnevni športni praznik, ki bo združil tekmovalnost, druženje in sprejem junaka Dirke po Franciji, za prav posebno presenečenje pa bo v nedeljo poskrbel še smučarski skakalec Domen Prevc, ki bo prvega kolesarja sveta s Krvavca v domačo Komendo odpeljal s helikopterjem.

Dogajanje se bo začelo v petek s kriterijsko preizkušnjo Pogi kriterij, na kateri bo poleg Tadeja Pogačarja nastopila tudi vrsta njegovih zvezdniških prijateljev, od Isaaca Del Tora, Tima Wellensa, Mattea Trentina, Felixa Grosschartnerja, Filippa Ganne do Pascala Ackermana, Luke Mezgeca, Mateja Mohoriča, Tilna Finkšta, Jake Primožiča, Erazma Valjavca in drugih.

Zvečer bo sledil uradni sprejem petkratnega zmagovalca Toura in koncert Magnifica, sobota pa bo namenjena predvsem najmlajšim ljubiteljem kolesarstva, ki bodo kolesarjenje združili z igro in se zabavali ob taktih skupine Čuki.

Unikatni S klanca v klanc

Še en vrhunec konca tedna bo v nedeljo, ko bo na sporedu edinstveni kolesarski izziv S klanca v klanc. Pogačar bo na vzponu proti Krvavcu lovil udeležence, ki bodo na progo krenili nekaj minut pred njim. Spomnimo, lani mu je "ubežal" le britanski kolesar Andrew Feather, ki je specialist za tovrstne vzpone. Lani nam je v pogovoru za Sportal zagotovil, da bo letos še bolje pripravljen.

Andrew Feather
Sportal Britanski odvetnik, ki se je "izmuznil" Pogačarju: Naslednje leto bom še bolje pripravljen #video

Poseben pa ne bo le športni del dneva. Po koncu izziva bo Pogačarja s Krvavca v domačo Komendo s helikopterjem odpeljal nihče drug kot Domen Prevc, ljubitelj letenja v vseh pogledih.

"Po navadi letim sam, a to nedeljo bom naredil izjemo," je najboljši skakalec pretekle zime sporočil na družbenih omrežjih. "Ko bo Tadej prikolesaril na Krvavec, ga bom tam pričakal s helikopterjem, nato pa bova skupaj poletela nazaj v Komendo. Pristala bova okoli 14. ure, zato se vidimo v čim večjem številu. Pogi, končno boš lahko občutil, kako je, ko priletiš v dolino," je namignil Prevc.

PROGRAM POGI CHALLENGE 2026:
– Petek, 31. julij – 8. Kriterij Tadeja Pogačarja, uradni sprejem petkratnega zmagovalca dirke po Franciji in večerni koncert Magnifica.
– Sobota, 1. avgust – Junior Pogi Challenge, družinski dan ter pester spremljevalni program s skupino Čuki.
– Nedelja, 2. avgust – 2. rekreativni vzpon S Klanca v klanc, ko se bo proti Krvavcu podalo 1.177 udeležencev skupaj s Tadejem Pogačarjem. 

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