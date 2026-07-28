"Lance (Armstrong, op. p.) ni imel njegovega talenta, 'našel' ga je šele pri 28 letih," pravi trikratni zmagovalec Dirke po Franciji Greg LeMond, ki napoveduje, da bo Tadej Pogačar zmagal na najmanj sedmih Tourih.

Petinšestdesetletni Greg LeMond, trikratni zmagovalec Dirke po Franciji, je bil ob koncu letošnjega Toura v Parizu častni gost organizatorjev, ki so zaznamovali 40. obletnico njegove prve skupne zmage na Touru leta 1986. Edini ameriški zmagovalec francoske pentlje je bil tudi na zmagovalnem odru, ko so Tadeja Pogačarja okronali za skupnega zmagovalca, ob tem pa je napovedal, da lahko Slovenec osvoji najmanj sedem Tourov. Hkrati je odločno zavrnil primerjave z Lanceom Armstrongom.

"Do zdaj ni imel resnejših nesreč ali telesnih težav, zato lahko na tej ravni nadaljuje še tri ali štiri leta. Osvojil bo vsaj sedem Tourov," je v pogovoru za francoski L'Equipe drzno napovedal LeMond.

LeMond je Pogačarju čestital na glavnem odru na Elizejskih poljanah v Parizu. Foto: Guliverimage

Tadeja Pogačarja boste lahko pozdravili ta konec tedna na enem od dogodkov v domači Komendi. Kolesarski praznik Pogi Challenge bo trajal od petka do nedelje.



PROGRAM POGI CHALLENGE 2026:

– Petek, 31. julij – 8. Kriterij Tadeja Pogačarja, uradni sprejem petkratnega zmagovalca dirke po Franciji in večerni koncert Magnifica.

– Sobota, 1. avgust – Junior Pogi Challenge, družinski dan ter pester spremljevalni program s skupino Čuki.

– Nedelja, 2. avgust – 2. rekreativni vzpon S Klanca v klanc, ko se bo proti Krvavcu podalo 1.177 udeležencev skupaj s Tadejem Pogačarjem. Po koncu bo sledilo veliko presenečenje.

Pogačar ne mara klubov

Pogačar je po peti skupni zmagi na Dirki po Franciji nakazal, da se ne namerava zadovoljiti zgolj s članstvom v elitnem "klubu petih", v katerem so še legendarni kolesarji Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault in Miguel Indurain, zato bo po vsej verjetnosti napadel tudi rekordno šesto zmago in morda še kakšno več.

Pogačar je v izjavi za Eurosport v šali namignil, da ne mara klubov, zato si bo prizadeval, da čim prej zapusti tudi tega:

"Tu je seveda Eddy Merckx, vendar menim, da je Tadej zdaj še stopničko nad vsemi drugimi. Tekmeci mu bodo zelo težko sledili. Morda mu bo nekoč lahko konkuriral Paul Seixas, ki je izjemen," je mlademu francoskemu šampionu polaskal LeMond.

"Toda ko dosežeš raven, na kateri je danes Tadej, te je zelo težko premagati. Takšna sta bila tudi Hinault in Merckx."

V razpravo o tem, koliko Tourov lahko Pogačar še osvoji, se je vključil tudi Lance Armstrong. V svojem podkastu je namignil, da Slovenec "dobro ve, kakšen je rekord", in s tem ciljal na svojih sedem zmagovalnih Tourov, ki pa so mu jih po dokazani uporabi dopinga izbrisali iz statistike.

Ko so pri L'Equipu LeMondu omenili Armstronga, je njegov starejši rojak odgovoril brez ovinkarjenja: "To je nepomembno. Lance ni imel njegovega talenta. 'Našel' ga je šele pri 28 letih, medtem ko je Pogačar svoj prvi Tour osvojil pri 21 letih."

"Lance ni imel njegovega talenta"

LeMond je opozoril tudi na pretirano osredotočenost na moč in vate. "Vsi govorijo o vatih, toda nekateri ljudje se rodijo z izjemno visokim VO2 max. Takšnega kolesarja ne moreš primerjati z nekom, ki ima precej nižji VO2 max in kljub temu osvoji sedem Tourov."

Po njegovem mnenju ni nobenega dvoma, da Pogačarja odlikuje redek naravni talent. "Vsake toliko se med milijoni ljudi pojavi nekdo, ki ima tri ali štiri odstotke več kot drugi. To se morda ne sliši veliko, toda na Dirki po Franciji ti odstotki spremenijo vse."

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