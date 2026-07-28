Medtem ko Tadej Pogačar proslavlja novo skupno zmago na Dirki po Franciji, v ozadju že nekaj časa potekajo priprave za prihodnjo sezono. Proizvajalci razvijajo opremo, s katero bo slovenski šampion skušal nadaljevati svojo prevlado, njegov mehanik Boštjan Kavčnik pa napoveduje pomemben korak. Prihodnje kolo naj bi bilo na meji dovoljene mase, saj ima pri trenutnem še kar nekaj manevrskega prostora. Pri razvoju ima pomembno besedo tudi Pogačar, je povedal Kavčnik.

Vrhunsko kolesarstvo že dolgo ni le boj nog, pljuč in taktičnih zamisli. Ekipe iščejo prednost na vseh mogočih področjih, pri ekipah pa se boj za prihodnjo sezono začne, še preden je sedanja končana. Nič drugače ni pri UAE Emirates.

Tadej Pogačar je na letošnji Dirki po Franciji na cestnih etapah uporabljal aerodinamično kolo colnago Y1Rs. Gre za model, pri katerem so v ospredju čim manjši zračni upor, posebna oblika okvirja in izrazito aerodinamičen položaj kolesarja. Za vožnje na čas je imel na voljo novi colnago TT2.

Sedanje aerodinamično kolo še ni na meji

Čeprav Pogačar tudi na najtežjih vzponih uporablja aerodinamični Y1Rs, to kolo še nima minimalne dovoljene mase. Colnago je pred letošnjim Tourom navedel maso 7,07 kilograma, kar pomeni, da je približno 270 gramov nad mejo 6,8 kilograma.

Njegovo kolo bo v letu 2027 doživelo spremembe, zaradi katerih bo še bistveno lažje. Foto: Guliverimage

Prav na tem področju naj bi se prihodnje leto zgodil nov preskok. "Veliko stvari se že pripravlja za naslednje leto. Nenehno pritiskamo na proizvajalce obročev, opreme in okvirjev, da bi ostali konkurenčni. Če bodo izpeljali vse, kar so obljubili, bo prihodnje leto tudi aerodinamično kolo na meji dovoljene mase. Zdaj še ni," je v pogovoru za Sportal povedal Pogačarjev mehanik Boštjan Kavčnik.

Zakaj Pogačar tudi v gorah uporablja aerodinamično kolo?

Še pred leti so najboljši kolesarji na gorskih etapah praviloma posegali po čim lažjih modelih. Razvoj pa je očitno šel v drugo smer. Hitrosti so vse večje tudi na vzponih, zato imajo aerodinamične izboljšave velik učinek na precej večjem delu etape – na ravninah, spustih in klancih.

Da se proizvajalci vse bolj odmikajo od strogega ločevanja med lahkimi in aerodinamičnimi modeli, kaže tudi novi specialized S-works tarmac SL9 Remca Evenepoela. Razvili so ga kot univerzalno kolo za vse cestne etape Toura, saj združuje aerodinamiko in maso blizu spodnje dovoljene meje.

Letos je imel posebno tudi kolo za kronometer. Foto: Guliverimage

Pogačar je zato tudi na letošnjem Touru ostal zvest modelu Y1Rs. Njegovo kolo ima okvir velikosti 54 centimetrov, sistem prestavljanja Shimano Dura-Ace Di2, obroče ENVE in pnevmatike Continental. Krmilo je široko 36 centimetrov, zavorni ročici pa sta obrnjeni navznoter, da je njegov položaj aerodinamično še učinkovitejši, je bilo zapisano pred Tourom.

Zato bo zanimivo, kakšno kolo bodo predstavili za prihodnje leto, da bo prišlo proti teži 6,8 kilograma. Pogačar je po veliki zmagi na Touru povedal, da sam nima več moči kot pred dvema letoma, so pa malenkosti, zaradi katerih je boljši. Zato tudi kolo iz leta v leto nadgrajujejo, da bi bilo optimalno.

Shimano za mnenje vpraša tudi Pogačarja

Pogačar pri vsem skupaj ni zgolj kolesar, ki mu proizvajalci pred začetkom dirke pripravijo opremo. S svojimi občutki, pripombami in željami je vključen tudi v njen razvoj.

Boštjan Kavčnik skrbi za Tadejevo kolo. Letos na Touru ni imel Pogi nobenih težav. Foto: Ana Kovač

"Že to, da ga pri Shimanu vprašajo, ali so mu nove ročice všeč, pove veliko. Kar nekaj njegovih pripomb in predlogov upoštevajo pri razvoju naslednjih modelov koles in druge opreme," je razložil Kavčnik.

Boj za novo prednost se je že začel

Pri UAE Emirates-XRG se zavedajo, da konkurenca ne počiva, in iščejo načine, kako zmanjšati zaostanek za številko ena svetovnega kolesarstva. Zato proti letu 2027 pogledujejo že zdaj, čeprav ima Pogačar v letošnji sezoni pred seboj še kar nekaj ciljev.