Nekdanji kolesarski as Chris Froome, ki je v začetku meseca dokončno potrdil, da je njegove kariere konec, je po koncu Tour de Francea spregovoril o (pre)moči Tadeja Pogačarja ter zdajšnje dosežke in napredek v kolesarstvu primerjal s časom, ko je sam dosegal najboljše rezultate.

Froome je Tour de France osvojil v letih 2013, 2015, 2016 in 2017, leta 2018 pa je zmagal še na Dirki po Italiji (Giro d'Italia), potem ko je že prej dvakrat slavil na Dirki po Španiji (Vuelta a España). Sedemkratni zmagovalec tritedenskih dirk je spregovoril o tem, kako se njegove najboljše fizične zmogljivosti primerjajo s tistimi, ki jih danes dosegajo najboljši v svetovnem kolesarstvu. Njegov odgovor na vprašanje Adama Blytha je jasno pokazal, kako velika je razlika. "Kar sem jaz zmogel držati približno deset minut, Tadej danes verjetno zmore več kot štirideset minut," je Froome povedal na Blythejevem Instagram kanalu. "Ko to postaviš v pravo perspektivo, je to preprosto noro."

Najboljši primer Pogačarjeve premoči je bil njegov nastop na Alpe d'Huez na Touru 2026. Slovenec je zadnji vzpon začel z več kot tremi minutami zaostanka za vodilnimi, napadel skoraj takoj in v zadnjih dveh kilometrih ujel Lennyja Martineza in Richarda Carapaza. Njegov izmerjeni čas vzpona, 35 minut in 27 sekund, je bil več kot minuto hitrejši od prejšnjega rekorda, ki ga je držal Marco Pantani. Remco Evenepoel, ki je v Parizu osvojil drugo mesto v skupnem seštevku, je ciljno črto prečkal z zaostankom 2 minut in 29 sekund.

Tadej Pogačar je še petič osvojil Tour. Foto: Guliverimage

Froome: Hvala bogu, da me ni več tam

Na vprašanje, kako bi se odrezal z današnjo opremo, metodami treninga in pripravami, je Froome priznal, da je težko primerjati. "Vse se je tako zelo spremenilo. Težko je reči, ker so se merila povsem premaknila. Moje številke moči izpred sedmih ali osmih let bi bile danes verjetno dovolj le za uvrstitev med najboljših dvajset," je dejal. "To sklepam po tem, kar gledam in po časih, ki jih dosegajo."

Pogačar je v treh tednih dirke po Franciji osvojil pet etap, nato pa je v Parizu slavil s skupno prednostjo 6 minut in 26 sekund pred Evenepoelom. Na Alpe d'Huez je prišel s trdno prigarano rumeno majico, tam pa je napadel že na začetku vzpona, prehitel ostanke ubežne skupine in postavil najhitrejši doslej zabeleženi čas vzpona. Froome je ta nastop že prej označil za "nič manj kot izjemen" in dodal, da je Pogačar "uničil vse tekmece".

Razvoj kolesarstva pa pri Froomu ni vzbudil želje, da bi se vrnil v svoje najboljše čase. "Občutek, da vse spremljam samo iz strani je odličen. Prav nič ne pogrešam dirkanja. Izjemno sem hvaležen za svojo kariero, a ko danes gledam vse skupaj, si mislim samo: hvala bogu, da me ni več tam," je z nasmehom še dodal Froome.

Preberite še: