Kaos na španski meji, policisti nemočni proti tisočim migrantom #video #foto

V špansko severnoafriško enklavo Ceuta je danes z maroške strani po morju vstopilo na tisoče migrantov. Španska civilna garda poroča, da ji množičnega prihoda ni uspelo zadržati, razmere na meji pa so označili za izredne.

Po besedah predstavnika civilne garde migranti v Ceuto prihajajo predvsem po morju prek valobrana oziroma mejnega prehoda Tarajal, natančnega števila pa oblasti za zdaj še niso potrdile. Španska javna televizija TVE poroča, da je mejo prečkalo med dva tisoč in tri tisoč ljudi, medtem ko je tiskovna agencija EFE poročala o več sto mladih, ki so izkoristili trenutek, ko del zaščitne ograje ni bil pod policijskim nadzorom, in vstopili na špansko ozemlje.

Foto: Reuters

Razmere ušle izpod nadzora

Dogajanje sledi že večdnevnemu povečanemu pritoku migrantov v Ceuto. Lokalne oblasti so že pred tem opozorile, da so sprejemni centri prenatrpani, saj je v zadnjih dneh po morski poti prispelo več kot 1.500 ljudi. Številni migranti so zato prisiljeni prenočevati na prostem.

Pri reševanju sodelujejo pripadniki civilne garde, pomorske reševalne službe in Rdečega križa, ki ljudi pobirajo iz morja in jih prevažajo na kopno.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Ceuta je ena najbolj občutljivih evropskih meja

Ceuta je skupaj z Melillo ena od dveh španskih enklav na severu Afrike in predstavlja zunanjo mejo Evropske unije. Zaradi bližine Maroka je že vrsto let ena glavnih vstopnih točk za migrante, ki želijo doseči Evropo.

Poleti se število poskusov prečkanja običajno poveča, vendar španske oblasti opozarjajo, da je letošnji val prihodov precej obsežnejši od običajnega.