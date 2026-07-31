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Avtorji:
R. K., STA

Petek,
31. 7. 2026,
11.11

Osveženo pred

19 minut

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Natisni članek
migranti Maroko Španija

Petek, 31. 7. 2026, 11.11

19 minut

Med poskusom vstopa v Ceuto iz Maroka umrlo 18 ljudi #foto

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Migranti na španski meji | Španska vlada je razglasila izredne razmere in v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki poslala vojsko. | Foto Reuters

Španska vlada je razglasila izredne razmere in v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki poslala vojsko.

Foto: Reuters

V špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki je iz Maroka ponoči prišlo več tisoč migrantov, je danes sporočil policijski vir in poudaril, da je za zdaj nemogoče oceniti, koliko ljudi je vstopilo v Ceuto. Dodal je še, da je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 18 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav je bilo prihodov manj kot podnevi, so migranti prihajali tudi ponoči in še vedno prihajajo, je povedal policijski vir in dodal, da je pri poskusu, da bi dosegli špansko eksklavo, umrlo skupno 18 ljudi. Da bi dosegli Ceuto, morajo ljudje z maroške obale preplavati nevarne tokove Gibraltarske ožine. Mesto sicer od maroškega ozemlja ločujejo mejne ograje, ki segajo tudi v morje.

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Razglasili izredne razmere, prisotna tudi vojska

Ceuta se v zadnjih dneh sooča s povečanim migracijskim pritiskom, v eksklavo je vstopilo več kot 1500, po nekaterih ocenah med 2000 in 3000 migrantov. Vodja tamkajšnjih oblasti Juan Jesus Vivas je vlado v Madridu v četrtek pozval k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske, kar se je tudi zgodilo.

Španija je tako v eksklavo že napotila vojake, ki bodo pomagali pri ohranjanju varnosti. Premier Pedro Sanchez pa bo danes obiskal Ceuto skupaj z notranjim ministrom Fernandom Grande-Marlasko.

Migranti zavzeli tudi špansko eksklavo Melilla

S povečanim migracijskim pritiskom se sooča tudi Melilla - druga španska eksklava na severu Afrike, ki si prav tako deli mejo z Marokom, leži pa okrog 300 kilometrov vzhodno od Ceute. Kot so v četrtek ocenile tamkajšnje oblasti, je v Melillo iz Maroka vstopilo okoli 400 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ceuta, migranti, Španija, policija
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