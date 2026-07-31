Hrvaški košarkaški reprezentant Mario Hezonja je novi igralec ekipe severnoameriške profesionalne lige NBA Cleveland Cavaliers, je objavil klub. Enaintridesetletni Hezonja, ki je zadnje štiri leta igral za Real Madrid, se tako po šestih letih vrača v najmočnejšo ligo na svetu.

Cavaliers niso objavili finančne podrobnosti pogodbe, ameriški mediji pa poročajo, da je enoletno sodelovanje vredno 2,8 milijona dolarjev (2.428 milijona evrov).

Hezonja je v karieri v Evropi igral tudi za Barcelono, Panathinaikos in ruski Uniks iz Kazana, v NBA pa je nosil drese ekip Orlando Magic, New York Knicks in Portland Trail Blazers.

Preberite še: