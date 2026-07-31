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Avtor:
STA

Petek,
31. 7. 2026,
20.14

Osveženo pred

53 minut

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Natisni članek
Košarkarska tržnica Mario Hezonja Cleveland Cavaliers

Petek, 31. 7. 2026, 20.14

53 minut

Košarkarska tržnica. 31. julij

Mario Hezonja se vrača v NBA

Avtor:
STA

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Real Madrid Mario Hezonja | Mario Hezonja je zadnja štiri leta igral za Real Madrid. | Foto Guliverimage

Mario Hezonja je zadnja štiri leta igral za Real Madrid.

Foto: Guliverimage

Hrvaški košarkaški reprezentant Mario Hezonja je novi igralec ekipe severnoameriške profesionalne lige NBA Cleveland Cavaliers, je objavil klub. Enaintridesetletni Hezonja, ki je zadnje štiri leta igral za Real Madrid, se tako po šestih letih vrača v najmočnejšo ligo na svetu.

Cavaliers niso objavili finančne podrobnosti pogodbe, ameriški mediji pa poročajo, da je enoletno sodelovanje vredno 2,8 milijona dolarjev (2.428 milijona evrov).

Hezonja je v karieri v Evropi igral tudi za Barcelono, Panathinaikos in ruski Uniks iz Kazana, v NBA pa je nosil drese ekip Orlando Magic, New York Knicks in Portland Trail Blazers.

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