Slovenski selektor Aleksander Sekulić je pred kratkim uradno postal trener slovite Barcelone, ob tem pa se je postavilo vprašanje, kakšna bo njegova nadaljnja pot na klopi slovenske izbrane vrste, saj se nekateri cikli kvalifikacij za velika tekmovanja prekrivajo s tekmami evrolige. Kot je 48-letni slovenski strateg pojasnil v intervjuju za MMC, pri Barceloni ni bilo pogojevanja, bo pa usklajevanje predvsem pozimi precejšen izziv.

Sekulić, ki je v julijskem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo s Slovenijo klonil proti Estoniji in Švedski, je po odhodu iz Dubaja hitro našel novega delodajalca. 48-letni trener je z Barcelono podpisal pogodbo do 30. junija 2028 in postal prvi slovenski trener v zgodovini Barcelone. Ob tem je predvsem nastajalo vprašanje, kaj to pomeni za nadaljevanje sodelovanja Sekulića s slovensko izbrano vrsto, saj se tekme evrolige, kjer nastopa Barcelona, v nekaterih ciklih prekrivajo s tekmami kvalifikacij za velika tekmovanja.

Kot je pojasnil v intervjuju za MMC, za zdaj kljub izzivom, ki jih prinaša vodenje španskega velikana, ostaja tudi na čelu izbrane vrste, ki jo vodi od leta 2020. "Pogojevanja ni bilo. Je pa res, da bo izziv predvsem potem februarja. Evroliga ima zelo zgoščen urnik, tako da se bomo morali glede tega še usesti in dogovoriti. Kar zadeva avgust, pa ni težav," je za MMC povedal Sekulić, ki je prepričan, da se bo našla tudi rešitev za prihajajoče cikle, ko se bodo urniki tekem prekrivali. "Verjamem, da se bo našla rešitev. Če se pa ne bo oziroma ne bo šlo, bomo pa videli, kako naprej, ampak vsi skupaj delamo v tej smeri, da bi se to izšlo. Bomo pa seveda videli, kako bodo stvari potekale," je še dodal Sekulić, ki bo Slovenijo konec avgusta vodil na prvih dveh tekmah drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, ko bo gostovala v Franciji (27. avgust) in nato gostila Madžarsko (30. avgust).

Oseminštiridesetletni slovenski strateg je v domovini nabiral trenerske izkušnje pri Slovanu, Triglavu, Kopru, Škofji Loki, Krki in Olimpiji, leta 2017 pa se je prvič odpravil v tujino in deloval na Češkem pri Nymburku. Sprva je bil pomočnik trenerja in je klubu pomagal do dveh naslovov češkega prvaka, nato pa je postal prvi trener in leta 2022 še tretjič državni prvak na Češkem. Istega leta se je preselil v Rusijo, kjer je dve leti zapored vodil Lokomotiv iz Kubana. Klub je januarja letos zapustil in se preselil v Dubaj, s katerim je nato osvojil ligo ABA. Zdaj je pri Barceloni nasledil Xavija Pascuala, ki pa se je medtem preselil v Dubaj. Ob tem se Sekulić lahko pohvali tudi z najdaljšim stažem na klopi slovenske izbrane vrste.

Preberite še: