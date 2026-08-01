Voznike v torek najverjetneje čaka pocenitev cen 95-oktanskega bencina za približno dva centa in podražitev dizelskega goriva za okoli štiri cente, so izračunali na spletnem portalu Finance in spomnili, da vladi pri blaženju cen dizla zmanjkuje manevrskega prostora. Podoben skok po njihovi oceni čaka tudi kupce kurilnega olja.

Kot so zapisali na Financah, na sredozemskih trgih, ki so podlaga za izračun reguliranih cen v Sloveniji, prihaja do precejšnjih nihanj. Cene goriv so sicer minuli torek pri nas občutno padle, a ne zaradi pocenitev na trgu, temveč zaradi vladne odločitve za oprostitev plačila prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida do 28. septembra, so spomnili.

Liter 95-oktanskega bencina se je tako pocenil za 4,6 centa na 1,603 evra, liter dizla za 2,7 centa na 1,828 evra in liter kurilnega olja za 2,8 centa na 1,436 evra.

Zaradi velikih dnevnih nihanj tokratna napoved manj zanesljiva

Po osrednji oceni Financ naj bi se nova cena za liter bencina v torek spustila na okoli 1,58 evra, za liter dizla zvišala na okoli 1,87 evra in za liter kurilnega olja na okoli 1,48 evra. "Zaradi velikih dnevnih nihanj je tokratna napoved manj zanesljiva," so poudarili na portalu in dodali, da so tako možna večja odstopanja od njihove osrednje ocene.

Vlada je sicer trošarino za dizelsko gorivo že spomladi znižala na 0,33 evra za liter, kar je najnižja raven, dovoljena z evropsko zakonodajo. Na evropskem minimumu, pri 0,07875 evra za liter, je tudi trošarina za kurilno olje.

Vladi pri blaženju cen dizla zmanjkuje manevrskega prostora

Manevrskega prostora tako vsaj pri blaženju cen dizla ni več, zato je ministrstvo za finance Evropsko komisijo ta teden zaprosilo za dovoljenje za začasno znižanje trošarin na pogonska goriva pod najnižjo raven, določeno z evropsko zakonodajo. Glede na čas, ki je bil potreben za pozitiven odziv Bruslja na tovrstno hrvaško prošnjo, na Financah sklepajo, da v torek nižjih trošarin še ne gre pričakovati.

Globalne cene nafte so se v iztekajočem se tednu ob optimizmu, da bo na Bližnjem vzhodu vendarle prišlo do dogovora med ZDA in Iranom, najprej pocenile, a so nato v nadaljevanju tedna padanje ustavile nove napetosti. Cena za 159-litrski sod nafte brent se je v petek ustavila tik pod 88 dolarji, cena za sod teksaške nafte pa pri nekaj manj kot 85 dolarjih.