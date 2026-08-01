Kakšen bo odgovor na "črni četrtek"? V Celju se obeta spektakularen večer.

Po črnem četrtku slovenskih predstavnikov v kvalifikacijah za konferenčno ligo se pozornost znova vrača na dogajanje v Prvi ligi. Sobota prinaša prvi veliki derbi nove sezone, vodilni Maribor se bo ob 20.15 pomeril z branilci naslova Celjani. Pred spektaklom v knežjem mestu bo ob 18.00 na sporedu še vroč obračun Nafte in Mure, tri tekme pa bodo odigrane v nedeljo. Bravo bo evropske rane celil na gostovanju pri Radomljah, Koper se po blamaži proti Fercem odpravlja k Brinju Grosuplju, Olimpija pa bo pod vodstvom novega trenerja Jugoslava Trenčovskega gostila Aluminij.

Maribor je v minuli sezoni na štirih štajerskih derbijih rivalom iz Celja uspel odščipniti eno samo točko. Na koncu točka je zaostanek vijoličastih za novo okronanimi državnimi prvaki znašal velikanskih 21 točk, kar je pod Kalvarijo med poletnim premorom razumljivo sprožilo pravo malo revolucijo.

In tako pestro poletje lahko pošteno premeša razmerja moči. Do te mere, da peta ekipa minule sezone 1. SNL v prvi dvoboj z branilci naslova vstopa v vlogi favorita. Vrnitev Zlatka Zahovića in Darka Milaniča je v Ljudski vrt znova naselila optimizem in prepričanje, da je Maribor najresnejši kandidat za osvojitev krone.

V vrstah Maribora še več konkurence

“Ozračje je pozitivno, to je trenutno najpomembnejše spoznanje. Aktivnosti med tednom smo uspešno opravili, malo je vroče, a bomo že potrpeli. Veseli, da se vračajo tisti fantje, ki so bili vmes poškodovani in da smo pripravljeni na tekmo. Delujemo zelo dobro in kakovostno. Škoda za tisti prvi krog proti Aluminiju, da nismo osvojili vseh treh točk, toda gremo v dobro smer in smo povsem osredotočeni na nalogo, ki je pred nami,” je pred potjo v Celje za klubsko stran povedal kapetan vijoličastih Ažbe Jug. Z vrnitvijo Zlatka Zahovića in Darka Milaniča v Mariboru spet vlada optimizem. Foto: Jure Banfi

“Zavedamo se, da je pred nami zahtevna tekma. Med pripravami smo uspeli narediti veliko, tiste najpomembnejše zadeve smo ponovili in storili vse, kar smo predvideli v našem načrtu. Stanje je glede kadrovskih zadev podobno kot prejšnji teden, Reghba, Španring in Luka Mlakar še ne bodo v kadru, vsi ostali pa so v treningu, pripravljeni za igro,” je dodal Milanić in potrdil, da bo med kandidati za nastop tokrat tudi slovenski reprezentant Žan Karničnik.

V Celju bolj napeto kot v preteklosti

Mariborčani bi utegnili biti v prednosti tudi zaradi bolj svežih nog. Celjani so med tednom sicer uspešno preskočili prvo evropsko oviro tega poletja, albansko Egnatio, in si tako že zagotovili najmanj tretjo zaporedno jesen v konferenčni ligi. Albanci pa so slovenske prvake precej namučili, četa Vitorja Campelosa je slavila šele po izvajanju enajstmetrovk.

Tudi sicer grofi na začetku sezone ne delujejo kot dobro utečen stroj, ki je v prejšnji sezoni mlel svoje nasprotnike na domačih tleh. Igra je bila dovolj neprepričljiva, da se je na udaru prvih kritik znašel tudi portugalski strateg, tudi sicer pa je očitno, da je vzdušje na Stadionu Z'dežele bolj napeto, kot je bilo v preteklosti. Valerij Kolotilo slabo prenaša kritike na račun Celja. Foto: www.alesfevzer.com

Potrditev je prinesla petkova predstavitev odmevne okrepitve, Benjamina Verbiča. Na njej so, kot poroča Sportklub, živci popustili predsedniku kluba Valerija Kolotila, ki ga je zmotilo kritično poročanje novinarjev.

“Mi napadamo drug drugega in potem pridejo večeri, kot je bil četrtkov. Delati moramo skupaj in pomagati drug drugemu. Na pa da javno tolčemo drug po drugemu. Oprostite novinarji, ampak vi tolčete, iščete s*anje in napake ter poizkušate, da se dvigne vaš Instagram profil. To je nesmiselno. Če sem jaz slabši, ste tudi vi slabši. Odvisni ste od nas in nogometašev. Če gremo gor, gremo skupaj,” je besede Kolotila prenesel Sportklub.

Prekmurski derbi v Lendavi

Še pred začetkom spektakla v knežjem mestu bo v Lendavi čas za prvi prekmurski derbi te sezone. Nafta in Mura vanj vstopata z odlično popotnico. Še posebej pozitivno je presenetila Nafta, ki je v Stožicah s kar 3:0 odpravila ljubljanski Bravo. Blestel je izkušeni Amadej Maroša, ki se je najprej podpisal pod svoj petdeseti prvoligaški zadetek, nato je vknjižil še asistenco. Bo Mitja Mörec na prekmurskem derbiju nadaljeval pozitivno serijo Mure? Foto: Jure Banfi

Izrazito pozitivnega uvoda v novo sezono so medtem veseli tudi pri Muri. Tudi črno-beli so v drugem krogu ugnali ljubljanskega nasprotnika, v Fazaneriji je padla Olimpija. Pred tem je Mitja Mörec na klopi Prekmurcev debitiral z remijem proti aktualnim prvakom Celjanom. Zanimanje za obračun v Lendavi je ogromno, čeprav bo ta odigran v popoldanski pripeki najdaljšega vročinskega vala tega poletja.

Jutri bodo na delu vsi trije klubi, ki so med tednom v Evropi doživeli hladen tuš. Ob 18. uri se bo ob Kamniški Bistrici začel obračun Radomelj in Brava, ob 20.15 bo na sporedu prvi sodniški žvižg v Stožicah, kjer bo Olimpija gostila Aluminij, ob isti uri pa se bosta udarila tudi Brinje Grosuplje in Koper.

1. SNL, 3. krog:

Sobota, 1. avgust:

Nedelja, 2. avgust:

Lestvica