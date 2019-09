[video: 60088 / ]

… leta 1999 so nogometaši Maribora Teatanica na zelenici Ljudskega Vrta gostili Bayer Leverkusen. To je bila sploh prva tekma lige prvakov na slovenskih tleh.

Mariborčani so si tistega leta priigrali zgodovinsko uvrstitev v najprestižnejše klubsko nogometno tekmovanje na svetu, ko so v kvalifikacijah izločili belgijski Genk in francoski Lyon. V skupinskem delu tekmovanja so prvo tekmo odigrali v Kijevu, kjer so premagali tamkajšnji Dinamo.

V drugem krogu so navijači vijoličnih dočakali poslastico, ko se je četa trenerja Bojana Prašnikarja na domači zelenici pomerila z nemškim Bayerjem iz Leverkusna. Na drugi tekmi so ostali brez točk, saj sta Boris Živković in Ulf Kirsten z goloma poskrbela za zmago gostov.

Mariborčani so v prvem nastopu med evropsko nogometno elito osvojili štiri točke, po zmagi v Kijevu so doživeli štiri poraze. Premagal jih že omenjeni Bayer v Mariboru (0:2), pa nato še Lazio v Rimu (4:0) in doma (0.4), v Ljudskem vrtu jim je za poraz v Kijevu vrnil Dinamo (1:2), v zadnjem krogu pa so igrali neodločeno z Bayerjem (0:0).

Zgodilo se je še …

Leta 1983 je kitajski skakalec v višino Zhu Jianhua na mitingu v Šanghaju preskočil 238 centimetrov in postavil nov svetovni rekord.

Leta 1990 je angleški nogometni velikan Liverpool proti tradicionalnemu tekmecu Evertonu zabeležil deseto zaporedno zmago v njihovih skupno 143 medsebojnih derbijih na štadionu Merseyside.

Leta 1997 je Evropska nogometna zveza UEFA belgijskemu klubu Anderlechtu prepovedala nastopanje v vseh evropskih tekmovanjih za eno leto (1998/99) kot kazen za podkupovanje španskega sodnika v polfinalni tekmi za pokal UEFA z angleškim klubom Nottingham Forest. To svojo odločitev je potem zelo nenačelno spremenila in Anderlechtu nastop v njenem pokalu za naslednje leto vseeno dovolila.

Leta 2000 je britanski veslač Steven Redgrave na olimpijskih igrah v Sydneyju osvojil svojo peto zaporedno olimpijsko zlato kolajno. Z rojakom Matthewom Pinsentom sta zmagala med dvojci brez krmarja.

Leta 2007 je srbski košarkar Vlade Divac končal bogato kariero, v kateri je nosil dres Sloge, Partizana in Crvene zvezde, v ameriški ligi NBA pa moštev Loa Angeles Kings, Charlotte Hornets in Sacramento Kings. Z reprezentanco Jugoslavije je osvojil srebrno olimpijsko medaljo, dva evropska in en svetovni naslov, z reprezentanco Srbije pa eno srebrno olimpijsko odličje in naslova evropskega in svetovnega prvaka.

Rodili so se …

1932 – pokojni švedski boksar Ingemar Johansson

1942 – komisar košarkarske lige NBA David J. Stern

1964 – nekdanji slovenski nogometaš in trener Branko Zupan

1967 – nekdanji kubanski boksar Felix Savon

1970 – nekdanji francoski nogometaš Emmanuel Petit

1970 – nekdanji srbski rokometaš Dejan Perić

1975 – nekdanji igralec ameriškega nogometa in borec v MMA Bob Sapp

1977 – nekdanji slovenski hokejist Miha Rebolj

1978 – nekdanji avstralski nogometaš Harry Kewell

1982 – japonski plavalec Kosuke Kitadžima

1984 – brazilski nogometaš Thiago Silva

1989 – nemška teniška igralka Sabine Lisicki