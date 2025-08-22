Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Petek,
22. 8. 2025,
14.24

Petek, 22. 8. 2025, 14.24

Darko Jorgić v Malmöju končal v četrtfinalu

Darko Jorgić je z nastopi končal v četrtfinalu.

Darko Jorgić je z nastopi končal v četrtfinalu.

Foto: worldtabletennis.com

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je obstal v četrtfinalu turnirja Europe Smash v švedskem Malmöju z nagradnim skladom 1.331.100 evrov. V današnjem dvoboju je moral Hrastničan s 3:4 (-8, 10, 7, 6, -6, -8) priznati premoč Francozu Simonu Gauzyju, potem ko je zapravil tudi dve zaključni žogici za polfinale.

Sedmopostavljeni Jorgić je v prvem krogu na Švedskem s 3:1 v nizih premagal Tajvanca Feng Yi-Hsina, nato pa je bil v drugem krogu z enakim izidom boljši še od Luksemburžana Luke Mladenovica. V tretjem krogu oziroma osmini finala je s 3:2 ugnal Japonca Shunsukeja Togamija.

V četrtfinalu ga je pričakal 30-letni Francoz Gauzy, še edini nepostavljeni igralec v četrtfinalu, ki je pri zaostanku z 1:3 v nizih ubranil dve zaključni žogici, nato pa izpeljal popoln preobrat za zmago nad Jorgićem, ki je imel v zadnjem času veliko težav z bolečinami v hrbtu.

V prvem nizu je Jorgić potreboval nekaj časa, da se je ogrel, ob tem pa mu je tekmec pobegnil na 9:3. Hrastničan se je vrnil na 7:9 in 8:10, a je Francoz unovčil svojo prvo zaključno žogico za vodstvo 1:0. Drugi niz je bil povsem izenačen, vodstvo sta si tekmovalca večkrat izmenjala. Gauzy je imel prvi na voljo zaključno žogico, a jo zapravil, jo je pa zato za izenačenje na 1:1 po maratonski izmenjavi unovčil Jorgić.

Slednji je v enakem slogu nadaljeval v začetku tretjega niza in pobegnil na 5:1. Gauzy se je vrnil v igro na 6:6, v zaključku pa je bil Slovenec bolj zbran in dobil svoj drugi niz. Jorgić je nadzoroval potek igre tudi v četrtem nizu, do konca si je pripravil nekaj točk naskoka, kar ni več zapravil in pobegnil na 3:1 v nizih.

Foto: worldtabletennis.com

Dve zaključni žogici, nato preobrat

Francoz, 32. igralec svetovne lestvice, je v zanj odločilnem petem nizu začel precej bolje in povedel s 5:0. Jorgić se je počasi vračal in izid poravnal na sedmi točki. V odločilnih trenutkih si je 27-letni Hrastničan pripravil dve zaključni žogici (10:9, 12:11), a obe zapravil. Darilo je Gauzy sprejel z odprtimi rokami in nato v naslednjem nizu, v katerem je pobegnil na 10:4, dvoboj izenačil na 3:3.

Gauzy je nato bolje začel tudi zadnji, sedmi niz (5:1). Jorgić je dobil novo maratonsko točko za znižanje na 3:5, a ga to ni poneslo do slavja. Prednost dveh, treh točk v tem nizu je v svojih rokah držal Gauzy, vmes je Jorgić sicer prišel na točko minusa (7:8), a je tudi zaključek dvoboja pripadel Francozu, ki je slavil po nekaj manj kot 54 minutah dvoboja.

V polfinalu se bo meril z zmagovalcem dvoboja med prvim nosilcem Linom Shidongom iz Kitajske in Nemcem Dangom Qiujem, ki je 11. nosilec.

V kvalifikacijah Malmöja je nastopil tudi Deni Kožul, v prvem krogu ga je s 3:2 izločil Eduard Ionescu.

