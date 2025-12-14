V živo: Real Madrid in Xabi Alonso na trnih

V 16. krogu španskega prvenstva Real Madrid, pri katerem se zaradi skromnih rezultatov trese stolček trenerju Xabiju Alonsu, pravkar gostuje v Baskiji proti Alavesu. Nov neuspeh bi morda že lahko poskrbel za spremembe na vročem stolčku madridskega velikana. Jan Oblak je z Atleticom v času sobotnega kosila pričakal Valencio in se razveselil šeste zaporedne domače zmage na Metropolitanu (2:1). Atletico se je utrdil na četrtem mestu. Vodilna Barcelona je na Camp Nouu premagala Osasuno (2:0), Katalonci so s sedmo zaporedno zmago madridskemu Realu vsaj začasno pobegnili na +7.

Nedelja, 14. december:

Atletico Madrid se je po dveh zaporednih porazih v španskem prvenstvu vrnil na zmagovalno pot. Potem ko je sredi tedna v ligi prvakov slavil pri PSV Eindhovnu, je danes pred domačimi gledalci ugnal Valencio z 2:1. Jan Oblak je bil na preizkušnji že po nekaj sekundah igre, ko so gostje zadeli prečko, prvi zadetek na tekmi za Atletico pa dosegel kapetan Koke v 17. minuti.

Jan Oblak je z Atleticom izkoristil prednost domačega igrišča in premagal Valencio z 2:1. Foto: Reuters

Nogometaši Atletica so tako dočakali že šesto zaporedno domačo zmago. Na Metropolitanu, kjer v tej sezoni ostajajo neporaženi, so v soboto premagali Valencio z 2:1 . Zmagoviti zadetek, svoj peti v tej sezoni, je prispeval francoski "veteran" Antoine Griezmann.

Netopirji so imeli več strelov na gol (13:10), a so bili bolj konkretni gostitelji. Razmerje strelov v okvir vrat je bilo namreč krepko v prid Jana Oblaka in soigralcev (6:2). Škofjeločan je tako zbral eno obrambo. V 35. minuti je njegovo mrežo zatresel Lucas Beltran.

Kot prvi se je na seznam strelcev na srečanju med Atleticom in Valencio vpisal kapetan gostiteljev Koke. Foto: Reuters

Barcelona je na domačem stadionu premagala Osasuno. Oba zadetka sta padla v drugem polčasu, strelec obeh pa je bil Raphinha.

Brazilec Raphinha je popeljal Barcelono do zmage z dvema zadetkoma v zadnjih dobrih 20 minutah srečanja. Foto: Reuters

V uvodnem dejanju 16. kroga la lige je Real Sociedad v petek z 1:2 izgubil doma proti Gironi, klub pa se je po porazu razšel s trenerjem Sergiom Franciscom. Začasno bovodenje prve ekipe prevzel Jon Ansotegi, donedavni trener B-ekipe.

