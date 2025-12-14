Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., Š. L.

Nedelja,
14. 12. 2025,
20.58

Osveženo pred

14 minut

Jan Oblak Barcelona Atletico Madrid Real Madrid La Liga špansko prvenstvo

Špansko prvenstvo, 16. krog

V živo: Real Madrid in Xabi Alonso na trnih

Xabi Alonso

Foto: Reuters

V 16. krogu španskega prvenstva Real Madrid, pri katerem se zaradi skromnih rezultatov trese stolček trenerju Xabiju Alonsu, pravkar gostuje v Baskiji proti Alavesu. Nov neuspeh bi morda že lahko poskrbel za spremembe na vročem stolčku madridskega velikana. Jan Oblak je z Atleticom v času sobotnega kosila pričakal Valencio in se razveselil šeste zaporedne domače zmage na Metropolitanu (2:1). Atletico se je utrdil na četrtem mestu. Vodilna Barcelona je na Camp Nouu premagala Osasuno (2:0), Katalonci so s sedmo zaporedno zmago madridskemu Realu vsaj začasno pobegnili na +7.

Nedelja, 14. december:

Xabi Alonso
Sportal Alarm v Madridu, trener Reala tega ni pričakoval

Atletico Madrid se je po dveh zaporednih porazih v španskem prvenstvu vrnil na zmagovalno pot. Potem ko je sredi tedna v ligi prvakov slavil pri PSV Eindhovnu, je danes pred domačimi gledalci ugnal Valencio z 2:1. Jan Oblak je bil na preizkušnji že po nekaj sekundah igre, ko so gostje zadeli prečko, prvi zadetek na tekmi za Atletico pa dosegel kapetan Koke v 17. minuti.

Jan Oblak je z Atleticom izkoristil prednost domačega igrišča in premagal Valencio z 2:1.
Foto: Reuters

Nogometaši Atletica so tako dočakali že šesto zaporedno domačo zmago. Na Metropolitanu, kjer v tej sezoni ostajajo neporaženi, so v soboto premagali Valencio z 2:1 . Zmagoviti zadetek, svoj peti v tej sezoni, je prispeval francoski "veteran" Antoine Griezmann.

Netopirji so imeli več strelov na gol (13:10), a so bili bolj konkretni gostitelji. Razmerje strelov v okvir vrat je bilo namreč krepko v prid Jana Oblaka in soigralcev (6:2). Škofjeločan je tako zbral eno obrambo. V 35. minuti je njegovo mrežo zatresel Lucas Beltran.  

Kot prvi se je na seznam strelcev na srečanju med Atleticom in Valencio vpisal kapetan gostiteljev Koke.
Foto: Reuters

Barcelona je na domačem stadionu premagala Osasuno. Oba zadetka sta padla v drugem polčasu, strelec obeh pa je bil Raphinha.

Brazilec Raphinha je popeljal Barcelono do zmage z dvema zadetkoma v zadnjih dobrih 20 minutah srečanja.
Foto: Reuters

V uvodnem dejanju 16. kroga la lige je Real Sociedad v petek z 1:2 izgubil doma proti Gironi, klub pa se je po porazu razšel s trenerjem Sergiom Franciscom. Začasno  bovodenje prve ekipe prevzel Jon Ansotegi, donedavni trener B-ekipe.

Špansko prvenstvo, 16. krog:

Petek, 12. december:

Sobota, 13. december:

Nedelja, 14. december:

Ponedeljek,15. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

16 – Mbappe (Real)
11 – Torres (Barcelona)
– Lewandowski (Barcelona), Muriqi (Mallorca)
– Alvarez (Atletico)
– Cucho Hernandez (Betis), Eyong (Levante), Mir (Elche), Moleiro (Villarreal), Yamal (Barcelona)
– Antony (Betis), Buchanan (Villarreal), Duro (Valencia), Iglesias (Celta Vigo), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real)

