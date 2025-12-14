Nedelja, 14. 12. 2025, 20.58
Špansko prvenstvo, 16. krog
V živo: Real Madrid in Xabi Alonso na trnih
V 16. krogu španskega prvenstva Real Madrid, pri katerem se zaradi skromnih rezultatov trese stolček trenerju Xabiju Alonsu, pravkar gostuje v Baskiji proti Alavesu. Nov neuspeh bi morda že lahko poskrbel za spremembe na vročem stolčku madridskega velikana. Jan Oblak je z Atleticom v času sobotnega kosila pričakal Valencio in se razveselil šeste zaporedne domače zmage na Metropolitanu (2:1). Atletico se je utrdil na četrtem mestu. Vodilna Barcelona je na Camp Nouu premagala Osasuno (2:0), Katalonci so s sedmo zaporedno zmago madridskemu Realu vsaj začasno pobegnili na +7.
Nedelja, 14. december:
Atletico Madrid se je po dveh zaporednih porazih v španskem prvenstvu vrnil na zmagovalno pot. Potem ko je sredi tedna v ligi prvakov slavil pri PSV Eindhovnu, je danes pred domačimi gledalci ugnal Valencio z 2:1. Jan Oblak je bil na preizkušnji že po nekaj sekundah igre, ko so gostje zadeli prečko, prvi zadetek na tekmi za Atletico pa dosegel kapetan Koke v 17. minuti.
Nogometaši Atletica so tako dočakali že šesto zaporedno domačo zmago. Na Metropolitanu, kjer v tej sezoni ostajajo neporaženi, so v soboto premagali Valencio z 2:1 . Zmagoviti zadetek, svoj peti v tej sezoni, je prispeval francoski "veteran" Antoine Griezmann.
Netopirji so imeli več strelov na gol (13:10), a so bili bolj konkretni gostitelji. Razmerje strelov v okvir vrat je bilo namreč krepko v prid Jana Oblaka in soigralcev (6:2). Škofjeločan je tako zbral eno obrambo. V 35. minuti je njegovo mrežo zatresel Lucas Beltran.
Kot prvi se je na seznam strelcev na srečanju med Atleticom in Valencio vpisal kapetan gostiteljev Koke.
Barcelona je na domačem stadionu premagala Osasuno. Oba zadetka sta padla v drugem polčasu, strelec obeh pa je bil Raphinha.
Brazilec Raphinha je popeljal Barcelono do zmage z dvema zadetkoma v zadnjih dobrih 20 minutah srečanja.
V uvodnem dejanju 16. kroga la lige je Real Sociedad v petek z 1:2 izgubil doma proti Gironi, klub pa se je po porazu razšel s trenerjem Sergiom Franciscom. Začasno bovodenje prve ekipe prevzel Jon Ansotegi, donedavni trener B-ekipe.
Lestvica:
Najboljši strelci:
16 – Mbappe (Real)
11 – Torres (Barcelona)
8 – Lewandowski (Barcelona), Muriqi (Mallorca)
7 – Alvarez (Atletico)
6 – Cucho Hernandez (Betis), Eyong (Levante), Mir (Elche), Moleiro (Villarreal), Yamal (Barcelona)
5 – Antony (Betis), Buchanan (Villarreal), Duro (Valencia), Iglesias (Celta Vigo), Milla (Espanyol), Oyarzabal (Real Sociedad), Vinicius Jr. (Real)